Le meilleur buteur de l'histoire va quitter la NHL

Alexander Ovechkin, meilleur buteur de l'histoire de la NHL, a déclaré que cette saison serait sa dernière en Amérique du Nord. Va-t-il retourner au Dinamo Moscou pour une dernière danse avec son club de coeur?

ATS Agence télégraphique suisse

Alex Ovechkin va tirer sa révérence en NHL. Le sniper russe de 41 ans a annoncé que sa 22e saison avec ses Washington Capitals serait sa dernière outre-Atlantique.

Le meilleur buteur de l'histoire de la ligue nord-américaine (929 buts actuellement), a souhaité faire cette annonce avant le premier match à domicile des Capitals mercredi. «Ma famille et moi avons décidé cet été que ce serait ma dernière année en NHL», a écrit Alexander Ovechkin. J’aime profondément ce sport, mais je sais, au fond de mon cœur, qu’il s’agit de la bonne décision.»

Numéro un de la draft 2004, Alexander Ovechkin n'aura connu que les Capitals dans sa carrière nord-américaine après avoir été formé au Dinamo Moscou. Buteur exceptionnel doté d'un tir ravageur, il a remporté la Coupe Stanley en 2018. Lors de ses 21 premières saisons, il a atteint à vingt reprises le plateau des 30 buts. Et c'est en raison d'une saison raccourcie par le covid qu'il avait dû se contenter de 24 buts en 45 matches en 2020/21.