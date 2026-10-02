Un gardien marque déjà en NHL

La saison 2026/27 de NHL est à peine vieille de trois jours et un gardien a déjà inscrit un but. Portier des New York Rangers, Igor Shesterkin a marqué le 5-1 face à Tampa Bay.

Blick Sport

Ce jeudi, Igor Shesterkin a rejoint une liste composée de désormais 18 portiers en NHL. Lors du match entre les Rangers de New York et Tampa Bay, le gardien russe a tenté sa chance en toute fin de rencontre. Alors que le score était de 4-1 en faveur des résidents du Madison Square Garden, les visiteurs ont décidé de faire revenir leur propre gardien au banc, afin d'évoluer à 6.

À la 58e minute et alors que la cage en face était vide, Igor Shesterkin a reçu le puck sur sa canne. Devant lui, il y avait de l'espace et le Russe ne s'est pas fait prier. Il a balancé la rondelle à l'autre bout de la patinoire, en visant la cage adverse. Et son tir a fait mouche, pour le plus grand bonheur du «MSG» et de toute son équipe.

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Avec son but, le portier de 30 ans entre ainsi dans l'histoire des New York Rangers. Il devient le tout premier gardien de l'histoire de la franchise – fondée en 1926 et membre des six équipes originales de NHL – à inscrire un but.

Au niveau des autres derniers remparts à avoir déjà réalisé un tel exploit, il rejoint des hommes tels que Billy Smith (le premier, en 1979), José Théodore, Cam Ward, Pekka Rinne ou Martin Brodeur. Ce dernier a d'ailleurs réussi l'exploit d'avoir inscrit trois buts dans sa carrière en 1997, 2000 et 2013. Il n'en manque ainsi plus que deux à Igor Shesterkin pour rejoindre l'un des plus grands gardiens de tous les temps.