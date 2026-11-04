Les hockeyeurs suisses se sont illustrés en NHL dans la nuit de mardi à mercredi. Nino Niederreiter et Winnipeg ont signé une remontée historique, tandis que Roman Josi, Pius Suter, Janis Moser et Nico Hischier ont eux aussi noirci la feuille de statistiques.

ATS Agence télégraphique suisse

Dans la nuit de mardi à mercredi (heure suisse), plusieurs Suisses ont inscrit des points en NHL. Les Winnipeg Jets du Grison Nino Niederreiter ont effectué une folle remontée en toute fin de match.

Les Winnipeg Jets ont donc échappé de justesse à une dixième défaite consécutive. Contre les Canadiens de Montréal, l’équipe de Niederreiter s’est imposée 5-4 en prolongation. Les Canadiens menaient pourtant 4-0 à domicile jusqu’à 2'39 du terme (!), avant que les Jets ne parviennent à égaliser, puis à l’emporter en prolongation.

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Selon les statistiques de «NHL.com», jamais une franchise n’avait réalisé pareil exploit dans l’histoire de la NHL. Jusqu’à présent, le record en la matière était détenu par les Los Angeles Kings qui, en 2007 contre les Dallas Stars, avaient entamé leur remontée alors qu’il ne restait que 7'14 à jouer.

Josi et Suter marquent

De leur côté, les Nashville Predators ont fêté une nette victoire 4-1 contre les Carolina Hurricanes, grâce notamment à Roman Josi, auteur d’un but et d’un assist. Le Bernois de 36 ans a été désigné deuxième meilleur joueur du match derrière le gardien Juuse Saros, qui a arrêté 29 tirs sur 30.

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Chez les St. Louis Blues, Pius Suter a inscrit le but de l’honneur à une minute de la fin, sans parvenir à éviter la défaite. Les New York Rangers l’ont emporté 3-1.

Assists pour Moser et Hischier

Le Tampa Bay Lightning s’est largement imposé 4-2 contre les Detroit Red Wings. Janis Moser a été l’un des passeurs sur le but du 3-0. Le Valaisan Nico Hischier s’est également distingué en tant que passeur avec les New Jersey Devils, participant au but du 3-1 face aux Edmonton Oilers, qui ont malgré tout fini par égaliser à trois partout au terme du temps réglementaire. Les Devils, avec également les Suisses Timo Meier et Jonas Siegenthaler sur la glace, ont dominé la séance de tirs au but pour remporter un 2e succès de rang (4-3 tab).