Après trois matches passés en tribunes, Nino Niederreiter pourrait retrouver la glace avec les Winnipeg Jets. Mieux encore, l’attaquant suisse pourrait être promu dans la deuxième ligne offensive.

Dominik Mani

Le début de saison ne se déroule pas du tout comme prévu pour Nino Niederreiter. Lors des trois derniers matches des Winnipeg Jets, l’attaquant grison a été surnuméraire et a dû suivre les rencontres depuis les tribunes. Lors de ses seules apparitions jusqu’ici, la star de la Nati n’a par ailleurs inscrit aucun point. Mais la situation pourrait s’améliorer pour «El Nino»: il pourrait bientôt retrouver sa place dans l’effectif et donc la glace en NHL.

Comme le rapporte NHL.com, le natif de Coire s’entraîne au poste d’ailier gauche au sein d’une possible deuxième ligne, aux côtés du centre Viggo Björk (18 ans) et de l’ailier droit Gabriel Vilardi (27 ans). L’entraîneur des Jets, Scott Arniel (64 ans), laisse entrevoir un retour pour le Suisse: «Notre deuxième ligne doit produire davantage. Espérons que Nino puisse aider.»

«Ce serait formidable»

Si Nino Niederreiter évolue effectivement en deuxième ligne dans la nuit de mardi à mercredi face à son ancienne équipe, le Minnesota Wild, il s’agirait même d’une promotion pour son retour. Jusqu’ici, le Suisse évoluait au sein de la quatrième ligne offensive. Par ailleurs, il ne lui manque plus qu’un point pour atteindre la barre des 500 en NHL.

«Pour être honnête, j’avais d’autres choses en tête ces derniers jours. Mais espérons que ça marche demain, ce serait formidable», confie le Suisse, qui pourrait disputer son 1033e match en NHL.