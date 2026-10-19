Zoug se rapproche doucement du wagon de tête

Grégory Beaud Journaliste Blick

Douze matches, douze victoires: les ZSC Lions restent intouchables, en tête du classement comme de notre Power Ranking (87 points sur 100). Zoug confirme au 2e rang malgré sa 9e place au classement: avec trois à six matches de moins que ses rivaux, les Zougois affichent le 2e meilleur total de points par match et la meilleure tendance de la ligue. La semaine a aussi fait des perdants: Lugano glisse du 4e au 7e rang après deux défaites, Davos du 8e au 11e. Et Ambri, 4e au classement, n'est que 10e chez nous.

Notre outil ne regarde pas les points, mais ce qui les produit: la qualité des occasions créées et concédées, les special teams, les gardiens. Et il isole la part de chance, qui finit en général par tourner.

Le focus de la semaine

Ambri, sauvé par ses gardiens. 4e au classement, 10e de notre Power Ranking. Ambri sort d'une belle semaine, avec deux victoires nettes contre Kloten (5-0) et Genève-Servette (6-3), mais le jeu ne suit pas: à 5 contre 5, les Léventins n'obtiennent que 46,3% des expected goals, le 11e total de la ligue, et ce chiffre tombe à 43,4% sur les cinq derniers matches (13e). Ils ont concédé 29,1 buts attendus à 5 contre 5, mais n'en ont encaissé que 22: leurs gardiens sont les 3es meilleurs de la ligue par rapport aux attentes. Le powerplay (29,4%, 3e) fait aussi la différence, alors que le boxplay (69,2%) est l'avant-dernier de National League. Tant que les portiers suivent, Ambri tient. Mais avec si peu de contrôle du jeu, la marge d'erreur est mince.

Les équipes qui interpellent

HC Lugano, 7e (-3 rangs): Score 52/100

Lugano a perdu ses deux matches de la semaine, contre Davos (2-3) puis à Fribourg (1-6), et glisse du 4e au 7e rang. Le paradoxe tessinois persiste: à 5 contre 5, aucune équipe ne tire plus (57,3% des tentatives) et seuls les ZSC Lions et Zoug obtiennent une plus grande part des buts escomptés (57%). Mais derrière, rien ne va: les gardiens luganais sont les plus en dessous des attentes de la ligue et le boxplay (68,8%) est le pire de National League. À 5 contre 5, Lugano a encaissé 23 buts pour 18,5 attendus. Autre signal inquiétant: la tendance s'essouffle, avec 50,3% des xG sur les cinq derniers matches, contre 59,2% la semaine passée. 11e au classement, Lugano vaut mieux que ça, à condition que ses gardiens se reprennent.

HC Davos, 11e (-3): 37/100

Davos n'a gagné qu'un de ses cinq derniers matches, 3-2 à Lugano, avant de prendre une leçon contre les ZSC Lions (1-5). Résultat: les Grisons reculent du 8e au 11e rang. Le problème est devant. Le powerplay (13,8%) est le pire de la ligue et, à 5 contre 5, Davos a marqué 24 buts pour 26,2 attendus, l'une des finitions les plus faibles de National League. Surtout, le jeu se dégrade: sur les cinq derniers matches, Davos n'obtient que 42,5% des xG à 5 contre 5, le plus faible total de la ligue. Le boxplay (83,3%, 2e) et des gardiens dans la norme limitent les dégâts. Mais sans réaction offensive, la 10e place au classement pourrait vite devenir un souvenir.

SCL Tigers, 4e (+2): 58/100

Drôle de semaine pour les SCL Tigers: ils ont perdu leurs deux matches, à Genève (2-4) et contre Berne (1-3), et grimpent pourtant du 6e au 4e rang. D'abord parce que d'autres ont chuté, ensuite parce que le jeu de fond tient: 55,7% des xG à 5 contre 5 sur les cinq derniers matches, le 3e total de la ligue. La réussite, elle, s'est envolée. Le PDO est passé de 102,6 à 99,9 en une semaine et les Emmentalois restent sur trois défaites. Un exemple de régression vers la moyenne. À 5 contre 5, ils marquent encore bien plus que prévu (32 buts pour 24,3 attendus), mais leurs gardiens encaissent aussi beaucoup trop (33 buts pour 23,9 attendus). Le boxplay (81,1%, 5e) est solide. 8e au classement, Langnau mérite mieux, si ses gardiens retrouvent de la régularité.

Et les Romands?

Fribourg-Gottéron, 3e (=) . Victoire 6-1 contre Lugano. Le powerplay est le meilleur de la ligue et les gardiens sont 2es par rapport aux attentes. Mais Fribourg tire peu (12e) et son PDO est à 102. Un résultat solide.

. Victoire 6-1 contre Lugano. Le powerplay est le meilleur de la ligue et les gardiens sont 2es par rapport aux attentes. Mais Fribourg tire peu (12e) et son PDO est à 102. Un résultat solide. Genève-Servette, 5e (=) . Le score passe de 62 à 56 points, la tendance baisse de 56,9% à 51,6% et Genève a perdu 3-6 à Ambri.

. Le score passe de 62 à 56 points, la tendance baisse de 56,9% à 51,6% et Genève a perdu 3-6 à Ambri. Lausanne, 9e (+1) . Six points sur neuf cette semaine et 36 buts à 5 contre 5, autant que les ZSC Lions. Mais le LHC en a encaissé 32 et son powerplay est 12e (15,4%).

. Six points sur neuf cette semaine et 36 buts à 5 contre 5, autant que les ZSC Lions. Mais le LHC en a encaissé 32 et son powerplay est 12e (15,4%). Ajoie, 12e (=). Ajoie passe du 5e au 7e rang au classement «officiel». Pourtant, son impact sur le jeu remonte de 36,3% à 44% de tirs cadrés et son boxplay s’améliore (81%). Et si la légère baisse au classement était trompeuse?

Ajoie passe du 5e au 7e rang au classement «officiel». Pourtant, son impact sur le jeu remonte de 36,3% à 44% de tirs cadrés et son boxplay s’améliore (81%). Et si la légère baisse au classement était trompeuse? Bienne, 8e (+1). Le jeu à 5 contre 5 est bon (52,1% de buts escomptés), mais les unités spéciales sont les plus faibles de la ligue et Bienne a encaissé 31 buts pour 26,5 attendus.

Comment fonctionne le Power Ranking

Chaque semaine, le Power Ranking évalue la force réelle des 14 clubs de National League à partir de quatre indicateurs: le jeu à 5 contre 5 (40%: part des expected goals), les special teams (20%), les gardiens (15%: arrêts au-dessus ou en dessous des attentes), la finition (10%: buts au-dessus ou en dessous des attentes) et la tendance (15%: part des expected goals sur les cinq derniers matches). L'indice chance (PDO) additionne le pourcentage de tirs transformés et celui d'arrêts à 5 contre 5. Sources: 49ing, National League.