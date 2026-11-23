Au classement, Zurich est largement en tête, mais la remontée de Zoug est impressionnante. La 6e édition du Power-Ranking hebdomadaire de Blick vous donner un autre regard sur le championnat de National League.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Deux victoires de plus, 5-2 à Lausanne et 4-1 contre Lugano: les ZSC Lions restent intouchables, en tête du classement comme de notre Power Ranking (91 points sur 100). Zoug se rapproche (82 points). Les Zougois ont battu Ajoie (3-0) et écrasé Genève-Servette (7-1), avant de perdre en prolongation à Ambri (3-4), et remontent du 6e au 4e rang au classement. Fribourg-Gottéron reste 3e chez nous, alors qu'il n'est que 8e au classement. Berne aligne cinq victoires de suite, dont un 9-5 à Bienne, et gagne un rang (4e). À l'inverse, Langnau perd 9 points après le 2-5 à Rapperswil et recule au 5e rang. Le plus gros mouvement de la semaine est à mettre au crédit de Rapperswil, qui passe du 11e au 9e rang. Et Ajoie, 7e au classement, n'est toujours que 13e de notre Power Ranking.

Le focus de la semaine

Ajoie, les résultats sont là. 7e au classement, 13e de notre Power Ranking. Ajoie a perdu à Zoug (0-3), puis battu Lugano aux tirs au but (3-2) et Fribourg-Gottéron (2-1). Quatre victoires lors des cinq derniers matches, et un rang de mieux au classement. Mais le jeu ne suit pas. À 5 contre 5, Ajoie a le plus faible total de la ligue: 41,7% des xG, 44% des tentatives de tir et la pire tendance (40,3% sur les cinq derniers matches). Les Jurassiens ont déjà concédé 54,1 buts attendus à 5 contre 5, de loin le plus gros total de National League.

Les deux dernières victoires le montrent: à 5 contre 5, Ajoie a marqué deux buts et n'en a encaissé aucun, alors que ses adversaires avaient 4,2 buts attendus, contre 2,5 pour les Jurassiens. Les points viennent d'ailleurs: des gardiens désormais 3es de la ligue par rapport aux attentes, le 4e powerplay (26,2%, 18 buts pour 14,9 attendus) et la 4e meilleure finition. Un modèle efficace, mais fragile: avec un PDO de 101,3, Ajoie vit aussi d'une réussite qui ne durera pas forcément.

Les équipes qui interpellent

Genève-Servette, 11e (-1). Score: 36/100.

Genève-Servette a pris une claque à Zoug (1-7), puis s'est incliné en prolongation contre Lausanne (3-4). Les Grenat glissent du 4e au 5e rang au classement, et du 10e au 11e chez nous. La tendance se redresse un peu (46,2% des xG sur les cinq derniers matches, contre 44,2% la semaine passée), mais elle reste 10e de la ligue. Les unités spéciales pèsent: le powe-rplay (16,7%) n'est que 12e. À 5 contre 5, Genève a encaissé 53 buts et n'en a marqué que 45. Avec un PDO de 98,9, la chance n'explique pas tout: Genève reste au contact du haut du classement, mais sans dominer.

Fribourg-Gottéron, 3e (=). Score 70/100

Fribourg-Gottéron a mis fin à sa série de quatre défaites contre Rapperswil (3-0), avant de s'incliner à Ajoie (1-2). Les Dragons reculent au 8e rang du classement, mais restent 3es chez nous. Leurs unités spéciales sont les meilleures de la ligue avec les ZSC Lions: le meilleur box-play (84,1%), le 2e power-play (31%) et les meilleurs gardiens par rapport aux attentes. Le jeu en supériorité numérique doit toutefois beaucoup à la réussite: 24 buts pour 14,8 attendus. Le problème reste le même à 5 contre 5: 37 buts marqués pour 43,5 attendus, et une part des tentatives de tir parmi les plus faibles (46,5%, 12e). La tendance progresse (53,1% des xG sur les cinq derniers matches).

Ambri-Piotta, 8e (▼1). Score 43/100

Ambri a perdu à Langnau (4-6), avant de battre Zoug en prolongation (4-3). Les Léventins restent 3es au classement, mais reculent du 7e au 8e rang chez nous. La tendance a nettement baissé: 49,8% des xG sur les cinq derniers matches, contre 55% la semaine passée. Et le box-play reste le pire de National League (71,2%): à 4 contre 5, Ambri a encaissé 16 buts pour 13,4 attendus. À 5 contre 5, les Léventins sont légèrement sous l'équilibre (48,3% des xG). Avec un PDO de 99,4, la chance n'y est pour rien.

Davos, 7e (▲1). Score 46/100

Davos n'a joué qu'une fois, et s'est incliné à Kloten (2-3), alors qu'il avait dominé à 5 contre 5: 3,6 buts attendus, contre 2 pour Kloten. Les Grisons reculent au 11e rang du classement, mais gagnent un rang chez nous (7e). Le jeu progresse: 54,6% des xG sur les cinq derniers matches, la 4e tendance de la ligue, contre 51% la semaine passée. Les gardiens (5es) et le box-play (80%, 3e) tiennent. Le problème est devant: Davos a la plus faible finition de la ligue (39 buts à 5 contre 5 pour 45,6 attendus) et un powerplay à 15,8% (13e). Si l'efficacité revient, Davos devrait remonter au classement.

Et les autres Romands?

Lausanne, 12e (=). Score 32/100

Lausanne a perdu contre les ZSC Lions (2-5), avant de gagner en prolongation à Genève (4-3). Le LHC gagne un rang au classement (10e) et reste 12e chez nous. Le power-play est toujours le pire de National League (13,9%): à 5 contre 4, les Vaudois ont marqué 9 buts pour 15,2 attendus. À forces égales, la tendance ne décolle pas (43,4% des xG sur les cinq derniers matches, 11e), et Lausanne a encaissé 61 buts à 5 contre 5, le 2e plus mauvais total derrière Kloten. Avec un PDO de 97,6, le 2e plus bas de la ligue, une partie de ces buts relève toutefois de la malchance et une éclaircie pourrait arriver.

Bienne, 10e (▼1). Score 37/100

Bienne n'a joué qu'une fois, et a pris neuf buts à domicile contre Berne (5-9), tous à 5 contre 5. C'est la quatrième défaite de suite. Les Seelandais reculent au 13e rang du classement, et du 9e au 10e chez nous. Sur la saison, le jeu à 5 contre 5 reste équilibré (50,1% des xG). Mais la tendance baisse pour la troisième semaine de suite: 43,2% des xG sur les cinq derniers matches (12e), contre 46% la semaine passée. Les gardiens (10es) et les unité spéciales (12es) ne compensent pas. Avec un PDO de 98,6, la malchance pèse un peu, mais elle n'explique pas tout.

Comment fonctionne le Power Ranking

Chaque semaine, le Power Ranking évalue la force réelle des 14 clubs de National League à partir de quatre indicateurs: le jeu à 5 contre 5 (40%: part des expected goals), les special teams (20%), les gardiens (15%: arrêts au-dessus ou en dessous des attentes), la finition (10%: buts au-dessus ou en dessous des attentes) et la tendance (15%: part des expected goals sur les cinq derniers matches). L'indice chance (PDO) additionne le pourcentage de tirs transformés et celui d'arrêts à 5 contre 5. Sources: 49ing, National League.