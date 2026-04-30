Défenseur de Gottéron, Yannick Rathgeb a déjà perdu une Finalissima, il y a trois ans avec le HC Bienne. Le défenseur fribourgeois va tout faire pour que l'issue soit différente, ce jeudi à Davos.

Matthias Davet Journaliste Blick

Yannick Rathgeb semble détendu en débarquant ce mercredi matin à la BCF Arena. Pile à l'heure pour la réunion d'équipe, le défenseur de Fribourg doit d'abord aller écouter son entraîneur avant de revenir vers les journalistes. Ce qu'il fait, tranquillement, dix minutes plus tard. «Aujourd'hui, il faut encore rester calme et ne pas trop penser au hockey, tempère le No 27. C'est seulement demain (ndlr: jeudi) qu'on va se concentrer à nouveau là-dessus.»

Surtout, Yannick Rathgeb veut profiter de ces instants. «En tant que hockeyeur, on grandit en rêvant de ce genre de moments, sourit-il. On voulait avant tout forcer un match 7.» Ce que les Dragons sont parvenus à faire, mardi soir, grâce à un but en prolongation de Jeremi Gerber (2-1 ap). «Lors de cette rencontre, on avait tout à perdre et rien à gagner. Maintenant, ça change. Il faut prendre cette énergie positive.»

L'important: rester calme

Le défenseur fribourgeois connaît bien cette situation. Il y a trois ans, il portait les couleurs du HC Bienne, qui a accroché un septième acte lors de la finale face à Genève-Servette. «Je n'en garde pas vraiment de bons souvenirs», sourit-il. Difficile de lui en tenir rigueur puisque, aux Vernets, les Seelandais s'étaient inclinés lors de la 11e finalissima de l'histoire (4-1).

Mais depuis, Yannick Rathgeb a muri et a désormais 30 ans. «Déjà pendant toute cette finale, j'ai été moins stressé, plus calme, avoue-t-il. Parfois, c'est difficile de ne pas se faire envahir par les émotions, mais le fait d'avoir déjà joué une finale amène une expérience qui m'aide beaucoup.»

L'important, précise l'ancien Seelandais, c'est de «rester calmes. Il faut faire son travail, et pas celui des autres. Si tout le monde suit cette consigne, on a de bonnes chances de gagner.» Fribourg reste en effet sur deux victoires en trois matches à Davos lors de cette finale, la seule défaite ayant eu lieu en prolongation. Les chances des Dragons sont donc réelles.

«Je ne veux pas une deuxième médaille d'argent»

Surtout, Yannick Rathgeb ne veut pas revivre la même déconvenue qu'en avril 2023, sur la glace de Genève. «Oui, c'était la pire sensation de ma carrière, souffle-t-il. Dire que tu es à 60 minutes de gagner un titre après une saison rude et longue… Mais, en même temps, c'est le sport.»

Comme à chaque fois qu'il griffe la glace, le défenseur fribourgeois va se donner à 100%. Avec un seul objectif: ramener la coupe sur le plateau de Saint-Léonard. «J'ai déjà une médaille de vice-champion et je n'en veux pas une autre», conclut-il.