En prolongation, Fribourg s’offre une Finalissima

Fribourg va bel et bien avoir le droit à sa Finalissima. Les Dragons se sont imposés en prolongation lors de l’acte VI de la finale face au HC Davos. Jeremi Gerber a été le buteur décisif (2-1 ap).

Matthias Davet Journaliste Blick

Fribourg savait qu'il n'avait le choix ce mardi soir. Menés 3-2 au coup d'envoi de l'acte VI de cette finale, les Dragons devaient gagner devant leur public pour s'offrir une Finalissima dans les Grisons. Ce qu'ils sont parvenus à faire, grâce à un but en prolongation de Jeremi Gerber.

Pour ce match potentiellement décisif, les Fribourgeois ont procédé à un changement… de maillot. Le bleu était de retour sur les épaules des joueurs de Roger Rönnberg, couleur qui était «bannie» depuis l'acte V du quart de finale contre Rapperswil. Allait-elle, cette fois, leur porter chance?

En tout cas, Gottéron a débuté son match de manière sérieuse. Les actions se sont enchaînées des deux côtés de la glace, la plus belle étant à mettre au crédit des visiteurs. En contre, Enzo Corvi a servi Tino Kessler, qui a trouvé le patin gauche de Reto Berra (5e).

Mais c'est bien Fribourg qui ouvert le score. Un but qui portait la patte de Julien Sprunger. C'est d'abord le capitaine qui a forcé la pénalité de Simon Ryfors. Puis, il a intercepté de la main une tentative de dégagement davosienne, avant d'allumer le fond des cages de Sandro Aeschlimann (8e). En carrière, le No 86 en est donc à 414 buts, pour autant d'assists.

Une pression asphyxiante

Par la suite, Lucas Wallmark a fait une petite frayeur à la BCF Arena. Le Suédois est sorti sur une jambe après un engagement. Heureusement pour le public fribourgeois, il a refait sa réapparition quelques shifts plus tard. Par contre, Davos a largement poussé pour tenter d'égaliser. La fin de tiers a été compliquée pour les Dragons, qui ont dû faire le dos rond.

Le début du deuxième n'a pas été plus aisé. Il y a bien eu une pénalité pour surnombre contre le HCD, mais surtout, les Grisons ont asphyxié leur adversaire. Simon Seiler peut en témoigner, lui qui est resté plus de quatre minutes sur la glace, puisque la domination des Bouquetins l'a empêché de retourner au banc. Inquiet par ce qu'il voyait, Roger Rönnberg a décidé de prendre un temps mort durant lequel Julien Sprunger a pris la parole (28e).

Cette courte pause a permis aux Dragons de reprendre quelques couleurs. En contre et en box play, ils étaient proches de prendre deux longueurs d'avance. Il a manqué quelques centièmes à Christoph Bertchy pour subtiliser le puck à Sandro Aeschlimann, sorti loin de sa cage (32e). Puis, juste avant la deuxième pause, Nathan Marchon et Lucas Wallmark sont partis en contre, mais la passe du No 97 a été coupée par un Davosien.

Davos égalise de manière chanceuse

C'est donc avec ce but d'avance que Fribourg a abordé le troisième tiers. À nouveau, Davos a attaqué mais en face, il y avait un Reto Berra des grands soirs. Encore en infériorité numérique, Lucas Wallmark aurait pu délivrer la BCF Arena mais, seul face à Sandro Aeschlimann, il a perdu son duel (47e).

La fin de match s'est jouée dans une ambiance très tendue sur le plateau de Saint-Léonard, avec notamment une pénalité infligée à Simon Seiler. Puis, de manière chanceuse, Davos est parvenu à enfin trouver la faille. Alors qu'il restait trois minutes à jouer, Reto Berra a perdu le puck de vue et, depuis derrière la cage, le tir de Simon Knak a touché la jambière du portier fribourgeois. Cruel pour les Dragons.

Jeremi Gerber en sauveur

C'est donc à nouveau en prolongation (la troisième dans cette finale) que cette rencontre allait se disputer. Henrik Borgström a été le premier à se montrer dangereux, mais le tir du Finlandais a été contré par un Davosien (63e). Mais, quelques instants plus tard, Jeremi Gerber a pu délivrer la BCF Arena après que Sandro Aeschlimann n'était plus sur ses patins (64e).

En plus de la joie, c’est donc un immense ouf de soulagement qui a parcouru le public fribourgeois ce mardi soir. Grâce à cette réussite, Gottéron va disputer un acte VII jeudi dans les Grisons. L’espoir de remporter le titre pour la dernière saison de Julien Sprunger est toujours vivant dans les rangs des Dragons.