«Je me suis dit: 'Pourquoi ne pas simplement tirer?'»

Jeremi Gerber a inscrit le but de la victoire lors de l'acte VI de la finale face à Davos (2-1 ap). Le Fribourgeois est revenu sur ces instants fous sur la glace.

Matthias Davet Journaliste Blick

Il était 22h39 lorsque Jeremi Gerber a fait trembler de bonheur toute la BCF Arena, et même au-delà. Le No 61 de Fribourg Gottéron a inscrit le but de la victoire en prolongation lors de l'acte VI et a permis à tout un canton de toujours croire au premier titre de son histoire. Jeudi, les hommes de Roger Rönnberg vont jouer une Finalissima, grâce à la réussite du Bernois.

Un but… que pas tout le monde n'a vu. «J'ai juste vu qu'Aeschlimann était couché et puis, tout le monde a sauté. C'était incroyable», souriait Christoph Bertschy juste après la rencontre. Le Singinois a d'ailleurs confié que même le héros du soir n'avait pas aperçu ce puck franchir la ligne. Est-ce vrai? «Oui, j'ai d'abord vu le but vide et beaucoup de crosses autour, détaille le héros du soir. Tous mes coéquipiers attendaient la passe, mais je me suis dit: 'Pourquoi ne pas essayer de tirer?'» Avec le recul, plutôt une bonne décision.

«Il faut encore en gagner un»

Car cette réussite a fait mouche, quelque part entre la mitaine et la jambière de Sandro Aeschlimann, et envoie tout le monde dans les Grisons jeudi pour un match décisif. «C'était une sensation géniale, sourit Jeremi Gerber. Tout n'était pas parfait mais on a fait de bonnes choses. Maintenant, il faut encore en gagner un.»

Heureux, l'attaquant fribourgeois garde tout de même les pieds sur terre… mais a quand même profité de l'ambiance dans la patinoire. «C'est indescriptible, ajoute-t-il, des étoiles plein les yeux. Je pense que je n'ai jamais entendu autant de bruit cette saison. Et c'est super pour Ju (ndlr: Julien Sprunger), qui va pouvoir prolonger l'aventure.» En marquant, Jeremi Gerber a en effet ajouté un match (et quel match!) de plus à la longue carrière de son capitaine.

Un héros sans contrat

Plus globalement, Jeremi Gerber offre une très belle impression depuis le début de ces play-off, avec 7 points en 18 matches. Il évolue de loin à son meilleur niveau depuis son arrivée à la BCF Arena à l'été 2024. «Je pense simplement que c'est le fait d'avoir la confiance de l'entraîneur et de savoir qu'on a le droit à l'erreur, explique le joueur. Aujourd'hui, j'ai encore commis une faute mais directement, Roger (ndlr: Rönnberg) m'a remis sur la glace. Il y a un sentiment de liberté.»

Héros de la soirée, Jeremi Gerber n'a pourtant aucun contrat en vue de la saison prochaine. Naturellement, marquer le but décisif d'un acte VI fait marquer des points auprès de son employeur. «Ça serait évidemment magnifique de recevoir un nouveau contrat ici, mais on doit d'abord penser à gagner le match 7 et tout le reste viendra ensuite», tempère-t-il. En cas de but victorieux jeudi à Davos, c'est peut-être une statue à quoi aura directement le droit Jeremi Gerber.