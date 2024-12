TJ Brennan (au centre) a inscrit le premier but de Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Battus par Pardubice lors des tirs aux buts pour leur entrée en lice dans le tournoi, les Fribourgeois ont été pris à froid après trois minutes seulement par Kärpät Oulu. C'est Saku Mäenalanen, attaquant prêté par Langnau, qui a trompé une première fois Loïc Galley d'un tir en lucarne. L'égalisation de TJ Brennan (7e), lui aussi prêté pour le tournoi, a été immédiatement suivie du 2-1 adverse. C'est cette fois-ci Reid Gardiner qui s'est joué du gardien des Dragons.

Cette première période a vu les derniers remparts être particulièrement peu à leur avantage et le portier des «Hermines», Niclas Westerholm, a été battu par un tir de Dave Sutter (11e, 2-2). Viljami Juusola a troué une fois de plus Loïc Galley avant la première pause. Un tir anodin que le jeune portier aurait dû sauver. Malgré cette première période compliquée, l'entraîneur Lars Leuenberger a décidé de maintenir sa confiance en son gardien de 22 ans pour la suite de la rencontre.

Bien lui en a pris puisqu'il a gardé sa cage inviolée durant toute la deuxième période. Pendant ce temps, son équipe a pu inverser la tendance. C'est tout d'abord Kevin Nicolet qui a inscrit son premier but en carrière sous le maillot des Dragons. L'attaquant, qui évolue tantôt à Thurgovie et tantôt à Fribourg, a été parfaitement servi par Daniel Audette, l'attaquant prêté par Kloten (27e, 3-3). Quelques minutes plus tard, c'est un Benoît Jecker qui a trouvé à son tour le chemin des filets. Le défenseur de la BCF Arena a été aidé par une déviation malheureuse de Marcus Björk dans son propre but (34e, 4-3).

Lors de l'ultime période, Loïc Galley a très vite été mis sous pression. Seul face à lui dès la première minute, Maxim Korpimäki a manqué le cadre. Avertissement sans frais donc pour des Dragons qui ont ensuite dû patiner durant cinq minutes avec un homme de moins sur la glace à cause d'un cross check de Marcus Sörensen au visage d'un adversaire. Durant le power-play, Patrik Virta a touché la transversale (44e). Mais c'est finalement Fribourg qui a marqué avec un homme de moins sur la glace par l'intermédiaire de Jacob De La Rose (46e, 5-3). À la 53e, ce même Virta a eu plus de réussite. Après une relance ratée de Yannick Ratgheb, l'attaquant a réduit l'écart (5-4). Depuis son camp, Benoît Jecker a allumé le poteau adverse alors que le gardien avait quitté sa cage. C'est finalement Jakob Lilja qui a assuré le succès des Dragons (59e, 6-4) dans un filet désert.

Cette victoire permet à Fribourg Gottéron d'espérer éviter les quarts de finale malgré la défaite initiale contre Pardubice. Pour ce faire, il faudra que les Finlandais d'Oulu s'imposent contre la formation tchèque lors de l'ultime rencontre de cette poule (samedi, 15h10). Dans le cas contraire, Fribourg Gottéron terminera deuxième de cette poule et disputera le premier match à élimination directe dimanche (15h10).