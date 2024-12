Lars Leuenberger gagne pour sa première avec Fribourg Gottéron

Lars Leuenberger a passé sa première soirée sur le banc de Fribourg Gottéron. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les highlights seront disponibles dès que possible

Vingt-quatre heures après sa nomination en lieu et place de Pat Emond, Lars Leuenberger a fêté sa grande première derrière le banc de Fribourg Gottéron. Son seul changement majeur a été de reléguer Benoît Jecker en tribunes. «Je ne suis pas là pour tout changer», nous avait-il confié quelques minutes après l'officialisation de sa nomination. Et c'est effectivement ce qui est arrivé dans la Bossard Arena de Zoug.

Face à une équipe de Suisse centrale rugueuse comme à son habitude, les Dragons ont eu le mérite de ne pas baisser la tête. Ils ont même fait jeu égal dans ce compartiment avec le EVZ, de quoi provoquer une certaine frustration sous les caques des joueurs locaux. Mais c'est l'inévitable Grégory Hofmann qui a mis le doute chez les visiteurs à la suite d'un cadeau de Linden Vey en zone offensive. Parti seul en contre, le Jurassien bernois a allumé la lucarne fribourgeoise (8e, 1-0).

Allait-on assister au même scénario que samedi à Rapperswil (4-0) avec une équipe de Gottéron qui se liquéfie sitôt l'ouverture du score concédée? Bien au contraire. Les Dragons ont haussé encore l'intensité à l'image d'un Jeremi Gerber qui n'a jamais paru aussi remuant depuis son arrivée sur les bords de la Sarine au début de saison. Au cours d'une rencontre durant les petits coups ont été légion, Fribourg a su tenir tête à son adversaire.

Et Nathan Marchon aurait même pu être récompensé par une égalisation peu après la mi-match. Parfaitement lancé, il a pu affronter Leonardo Genoni. Mais le gardien international a eu le dernier mot cette fois-ci. Il a été moins heureux quelques minutes plus tard, toujours sur un essai de ce même Nathan Marchon qui a égalisé (35e, 1-1). À la 39e, Reto Berra a réalisé un miracle face à Fabrice Herzog pour préserver l'égalité. Il a été imité par Genoni quelques instants plus tard face à Jacob De La Rose.

Fribourg Gottéron a vécu un début de troisième tiers-temps chahuté avec plus d'une minute (1'22'') à 5 contre 3 à la suite de pénalités stupides concédées par Ryan Gunderson et Andreas Borgman. Articulée autour de Reto Berra, la défense des Dragons a tenu bon pour effacer les étourderies de ses deux arrières étrangers. L'équipe de Lars Leuenberger a pris l'avantage à la 53e de manière totalement méritée sur un plomb signé Yannick Rathgeb, pour son deuxième but de la saison. Parfois surnuméraire et en manque de confiance sous Pat Emond, le défenseur a disputé une rencontre très solide à Zoug outre son but, bien entendu.

Peu après, le EVZ a bénéficié d'une nouvelle période de supériorité numérique de laquelle Reto Berra s'est à nouveau tiré avec brio, notamment grâce à un immense arrêt sur Dario Simion (56e). Fribourg a finalement tenu bon pour remporter trois points précieux au classement. Les Dragons vont également monter le cœur plus léger à Davos où ils vont disputer la Coupe Spengler à compter de ce jeudi.