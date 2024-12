Pat Emond débarqué par Gottéron et remplacé par Lars Leuenberger. Photo: Claudio De Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Fribourg Gottéron a (enfin) réagi après ses nombreuses contre-performances. Après avoir attendu 31 matches, Gerd Zenhäusern s'est rendu à l'évidence. L'expérience Pat Emond, en poste depuis le début de la saison, devait se terminer. La double défaite contre Kloten (0-2) et Rapperswil (0-4) a visiblement été le point de non-retour pour le club fribourgeois, qui occupe la onzième place du classement avec un maigre total de 39 points. Si la pression était palpable autour de l’équipe après un départ manqué, la situation n’a cessé de s’aggraver au fil des rencontres et ce week-end à un point a mis fin aux espoirs de redressement sous Pat Emond.

Promu en lieu et place de Christian Dubé pour un an seulement, le technicien québécois n’aura donc pas su insuffler une nouvelle dynamique à cette équipe qui sortait d'une saison record lors du dernier exercice. Après avoir été écarté de Genève en 2021, où il avait pourtant montré des qualités de formateur et atteint la finale, son passage à Fribourg n’aura duré que quatre mois. Avec un effectif qui semblait pourtant capable de faire aussi bien, les raisons de cet échec sont nombreuses: défense perméable, manque de constance, et une incapacité à tenir des matches clés. Malgré quelques lueurs d’espoir, à l’image de la double victoire contre Berne et Ajoie début décembre, le groupe n’a jamais trouvé son rythme.

Pour les supporters de Gottéron, la frustration grandit. Toujours fidèles - le match face à Kloten vendredi se disputait encore à guichets fermés -, ils commencent toutefois à siffler plus souvent qu'à applaudir leur équipe.

Le chantier est immense, mais tout n’est pas perdu. Avec encore une petite vingtaine de matches à disputer, Fribourg Gottéron a le temps de redresser la barre. Il faudra toutefois une prise de conscience rapide de la part des leaders absents depuis le début de saison. À ce rythme, les ambitions de play-off pourraient rapidement se transformer en lutte acharnée pour éviter le barrage. Cette mission a été confiée à Lars Leuenberger qui reprend l'équipe avec effet immédiat.