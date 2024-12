Gerd Zehäusern: «On est toujours plus intelligent après»

Gerd Zenhäusern a licencié Pat Emond. Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Après Christian Dubé fin mai, Gerd Zenhäusern a activé une deuxième fois le couperet en licenciant Pat Emond au lendemain d'une piteuse défaite à Rapperswil (4-0). Le directeur sportif de Fribourg Gottéron avait pourtant décidé de placer le Québécois sur le banc pour la saison 2024/2025 seulement en refusant la notion de bricolage qui était associée à ce choix.

Après trois mois derrière le banc, le technicien a été renvoyé. Une décision qu'assume Gerd Zenhäusern: «On voit que l'équipe ne joue pas forcément mal, mais il manquait toujours un truc. À un moment donné, il faut se rendre à l'évidence: la confiance n'était plus là. C'est comme si les joueurs n'y croyaient plus vraiment. Dès que nous encaissions un but, tout s'écroulait. C'est la raison pour laquelle j'ai fait ce choix. Je veux amener un regard différent dans le vestiaire.»

Concrètement, que s'attend-il de Lars Leuenberger, celui qu'il a désigné comme successeur de Pat Emond? «Je m'attends surtout à une nouvelle énergie qui pourrait arriver grâce à une autre voix dans et un autre discours. Je sens que l'équipe semblait ne plus y croire. Il lui faut de l'énergie positive. C'est le point principal. Je pense surtout que nous n'allons pas tout changer la façon de jouer. Mais c'est surtout au niveau du message que je vois son apport.»

Selon diverses sources, le technicien, qui sera donc le troisième coach payé par les Dragons en cette fin de saison, va rester à Fribourg au-delà de l'exercice en cours. Il sera en effet l'entraîneur assistant de Roger Rönnberg, futur entraîneur de la BCF Arena. Une information que Gerd Zenhäusern ne veut pas commenter: «Nous avons déjà suffisamment à faire avec cette saison en cours.» Pas faux.

Des hauts et des bas

Avant la pause de l'équipe nationale, Fribourg Gottéron avait gagné quatre matches sur cinq et semblait avoir lancé une dynamique. Les deux défaites face à Kloten (vendredi) et Rapperswil (samedi) ont coupé les ailes des Dragons et la tête de leur entraîneur. «C'est un processus qui a mené à cette décision, détaille le Valaisan. On voyait effectivement qu'il y avait du mieux et puis nous retombions dans nos travers. En gagnant deux matches et en en perdant deux autres, on n'avance pas. C'est pour cela qu'il fallait tenter quelque chose.»

Au classement, Fribourg Gottéron a déjà joué 31 matches et voit l'écart avec le Top 6 grandir de manière quasi rédhibitoire. Le match de lundi soir à Zoug (19h45) s'apparente presque à celui de la dernière chance dans cette optique d'une place directe en play-off. «Plus on attend et moins on aura le temps de changer la dynamique dans laquelle nous nous trouvons», concède Gerd Zenhäusern.

Les signaux d'une situation détériorée semblaient perceptibles depuis un certain temps. Pourtant, le dirigeant a attendu le 22 décembre pour réagir. Des regrets? «On est toujours plus intelligent après. Mais les quelques matches qui ont précédé la pause pouvaient faire croire que cela allait mieux. Mais ces hauts n'ont jamais duré.» Et, plus généralement, pense-t-il s'être trompé en licenciant Christian Dubé pour lui préférer Pat Emond? «Non, je ne regrette pas. J'étais convaincu que Pat pouvait amener cette équipe loin. Nous avions fixé un objectif et c'est pour cela que cette décision a dû être prise à ce moment de la saison.»