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Fabien Crausaz chante Le Ranz des Vaches
3:01
Moment d'émotion à Bulle!Fabien Crausaz chante Le Ranz des Vaches au stand de Gottéron

Un «Lyôba» de fort bon aloi
Une surprise 100% gruérienne pour les partenaires de Gottéron en plein match

Les partenaires de Gottéron réunis pour suivre le match des Dragons au Comptoir gruérien à Bulle ont eu droit à une surprise musicale de bon aloi après l'inévitable fondue. Un moment garanti 100% terroir!
Publié: il y a 48 minutes
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Tim GuilleminResponsable du pôle Sport

Comme promis par le maître de cérémonie Marc-André Berset, les huitante partenaires de Fribourg-Gottéron réunis au stand du club au Comptoir gruérien à Bulle ont pu vivre en direct le match des Dragons à Langnau ce mercredi soir.

Le doublé de Henrik Borgström célébré à distance

Quatre écrans étaient en effet installés à l'étage de l'espace réservé à Gottéron et les principaux sponsors du HCFG ont pu suivre à distance la performance des hommes de Roger Rönnberg tout en profitant d'une fondue préparée par Le Gruyère, bien évidemment. Le doublé de Henrik Borgström a ainsi pu être célébré dans la bonne humeur par écran interposé.

Stéphane Rochette et Julien Sprunger, consultants de luxe le temps d'une soirée.
Photo: DR

A la pause, les deux consultants de luxe du soir, Julien Sprunger et Stéphane Rochette, ont commencé à analyser le premier tiers entre les Tigres et les Dragons avant d'être remplacés en plein shift par une autre légende locale, le fameux chanteur glânois Fabien Crausaz. Celui-ci a entonné un vibrant et émouvant «Vieux Chalet» avant de proposer un encore plus bouleverant «Ranz des Vaches» à la deuxième interruption. Moment d'émotion sur le stand!

Les huitante partenaires de Gottéron, ravis de la surprise improvisée, ont chaleureusement applaudi l'artiste pour cette performance gruérienne, bien dans le ton de la soirée.

National League 26/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Berne
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zoug
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Bienne
EHC Bienne
16
-4
20
12
HC Lugano
HC Lugano
16
-9
19
13
Rapperswil-Jona Lakers
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
EHC Kloten
17
-19
18
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation
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