Une surprise 100% gruérienne pour les partenaires de Gottéron en plein match

Comme promis par le maître de cérémonie Marc-André Berset, les huitante partenaires de Fribourg-Gottéron réunis au stand du club au Comptoir gruérien à Bulle ont pu vivre en direct le match des Dragons à Langnau ce mercredi soir.
Le doublé de Henrik Borgström célébré à distance
Quatre écrans étaient en effet installés à l'étage de l'espace réservé à Gottéron et les principaux sponsors du HCFG ont pu suivre à distance la performance des hommes de Roger Rönnberg tout en profitant d'une fondue préparée par Le Gruyère, bien évidemment. Le doublé de Henrik Borgström a ainsi pu être célébré dans la bonne humeur par écran interposé.
A la pause, les deux consultants de luxe du soir, Julien Sprunger et Stéphane Rochette, ont commencé à analyser le premier tiers entre les Tigres et les Dragons avant d'être remplacés en plein shift par une autre légende locale, le fameux chanteur glânois Fabien Crausaz. Celui-ci a entonné un vibrant et émouvant «Vieux Chalet» avant de proposer un encore plus bouleverant «Ranz des Vaches» à la deuxième interruption. Moment d'émotion sur le stand!
Les huitante partenaires de Gottéron, ravis de la surprise improvisée, ont chaleureusement applaudi l'artiste pour cette performance gruérienne, bien dans le ton de la soirée.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
16
32
42
2
HC Ambri-Piotta
16
4
29
3
SCL Tigers
18
11
29
4
HC Fribourg-Gottéron
17
14
27
5
Genève-Servette HC
17
-8
26
6
SC Berne
15
3
25
7
Lausanne HC
18
-7
24
8
EV Zoug
11
14
22
9
HC Ajoie
17
-5
22
10
HC Davos
17
-10
21
11
EHC Bienne
16
-4
20
12
HC Lugano
16
-9
19
13
Rapperswil-Jona Lakers
17
-16
18
14
EHC Kloten
17
-19
18