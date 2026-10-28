Une surprise 100% gruérienne pour les partenaires de Gottéron en plein match

Les partenaires de Gottéron réunis pour suivre le match des Dragons au Comptoir gruérien à Bulle ont eu droit à une surprise musicale de bon aloi après l'inévitable fondue. Un moment garanti 100% terroir!

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Comme promis par le maître de cérémonie Marc-André Berset, les huitante partenaires de Fribourg-Gottéron réunis au stand du club au Comptoir gruérien à Bulle ont pu vivre en direct le match des Dragons à Langnau ce mercredi soir.

Le doublé de Henrik Borgström célébré à distance

Quatre écrans étaient en effet installés à l'étage de l'espace réservé à Gottéron et les principaux sponsors du HCFG ont pu suivre à distance la performance des hommes de Roger Rönnberg tout en profitant d'une fondue préparée par Le Gruyère, bien évidemment. Le doublé de Henrik Borgström a ainsi pu être célébré dans la bonne humeur par écran interposé.

A la pause, les deux consultants de luxe du soir, Julien Sprunger et Stéphane Rochette, ont commencé à analyser le premier tiers entre les Tigres et les Dragons avant d'être remplacés en plein shift par une autre légende locale, le fameux chanteur glânois Fabien Crausaz. Celui-ci a entonné un vibrant et émouvant «Vieux Chalet» avant de proposer un encore plus bouleverant «Ranz des Vaches» à la deuxième interruption. Moment d'émotion sur le stand!

Les huitante partenaires de Gottéron, ravis de la surprise improvisée, ont chaleureusement applaudi l'artiste pour cette performance gruérienne, bien dans le ton de la soirée.