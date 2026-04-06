Le lundi de Pâques est un jour de grand trafic et d'embouteillages, pas seulement sur la glace, mais aussi sur les routes suisses. Prudent, le HC Davos ne veut pas faire la même erreur que le LHC face à Genève.

Davos veut se montrer plus malin que le LHC et ne prendre aucun risque avec les bouchons

Davos veut se montrer plus malin que le LHC et ne prendre aucun risque avec les bouchons

Marcel Allemann

Lundi de Pâques sous tension pour le HC Davos! Comme chaque année, le trafic en direction du nord promet d’être infernal sur les routes suisses après ce grand week-end qui a vu les Suisses passer quelques jours au Tessin ou en Italie. Et cette marée de voitures pourrait bien perturber les demi-finales des play-lff.

Le HC Davos doit en effet rejoindre Zurich pour l’acte II face aux ZSC Lions, prévu à 20h. Un déplacement qui s’annonce périlleux. Entre la route cantonale jusqu’à Landquart — déjà saturée aux heures de pointe — et l’A13 envahie par les vacanciers rentrant du sud via le San Bernardino, tous les ingrédients sont réunis pour un long, trop long, voyage.

Départ anticipé

Conscient du risque, le club grison a pris les devants. L’option du train a été rapidement écartée, elle aussi promise à la surcharge en ce lundi de Pâques. Le choix s’est donc porté sur le bus, avec un départ avancé à midi, juste après le réveil musculaire.

Objectif: passer entre les gouttes et éviter le gros des bouchons.

Si tout se déroule comme prévu, Davos pourrait arriver à Zurich peu après 14h. Pas question toutefois de transformer cette avance en sortie détente au bord du lac ou au zoo, malgré des températures printanières. Les joueurs rejoindront directement l’hôtel pour se reposer, manger et préparer au mieux ce deuxième acte.

Après leur succès 4-2 lors du premier match samedi, les Grisons entendent bien enchaîner.

Pourquoi pas l’après-midi ?

Reste une question: pourquoi programmer ces rencontres à 20h et non plus l’après-midi comme auparavant? Une solution qui aurait évité bien des soucis logistiques.

Responsable du calendrier, Willi Vögtlin apporte la réponse: «Depuis l’introduction des prolongations jusqu’au but en or, les clubs se sont accordés sur un horaire uniforme pour tous les matches.»

Lausanne en a déjà fait les frais

Le Lausanne HC en a récemment fait l’amère expérience. Jeudi, à la veille de Pâques, les Lions ont très mal anticipé et ont été piégés dans les bouchons pour rallier Genève. Pour arriver à temps, ils ont même dû être escortés par la police. Le match a commencé à l'heure, mais pas les joueurs du LHC, qui se sont inclinés 5-1 après avoir bien mal débuté la partie. Et surtout très mal anticipé le trajet. Le HC Davos entend bien être plus intelligent et prévoyant que le staff du LHC, beaucoup trop amateur dans sa gestion.