Lundi de Pâques sous tension pour le HC Davos! Comme chaque année, le trafic en direction du nord promet d’être infernal sur les routes suisses après ce grand week-end qui a vu les Suisses passer quelques jours au Tessin ou en Italie. Et cette marée de voitures pourrait bien perturber les demi-finales des play-lff.
Le HC Davos doit en effet rejoindre Zurich pour l’acte II face aux ZSC Lions, prévu à 20h. Un déplacement qui s’annonce périlleux. Entre la route cantonale jusqu’à Landquart — déjà saturée aux heures de pointe — et l’A13 envahie par les vacanciers rentrant du sud via le San Bernardino, tous les ingrédients sont réunis pour un long, trop long, voyage.
Départ anticipé
Conscient du risque, le club grison a pris les devants. L’option du train a été rapidement écartée, elle aussi promise à la surcharge en ce lundi de Pâques. Le choix s’est donc porté sur le bus, avec un départ avancé à midi, juste après le réveil musculaire.
Objectif: passer entre les gouttes et éviter le gros des bouchons.
Si tout se déroule comme prévu, Davos pourrait arriver à Zurich peu après 14h. Pas question toutefois de transformer cette avance en sortie détente au bord du lac ou au zoo, malgré des températures printanières. Les joueurs rejoindront directement l’hôtel pour se reposer, manger et préparer au mieux ce deuxième acte.
Après leur succès 4-2 lors du premier match samedi, les Grisons entendent bien enchaîner.
Pourquoi pas l’après-midi ?
Reste une question: pourquoi programmer ces rencontres à 20h et non plus l’après-midi comme auparavant? Une solution qui aurait évité bien des soucis logistiques.
Responsable du calendrier, Willi Vögtlin apporte la réponse: «Depuis l’introduction des prolongations jusqu’au but en or, les clubs se sont accordés sur un horaire uniforme pour tous les matches.»
Lausanne en a déjà fait les frais
Le Lausanne HC en a récemment fait l’amère expérience. Jeudi, à la veille de Pâques, les Lions ont très mal anticipé et ont été piégés dans les bouchons pour rallier Genève. Pour arriver à temps, ils ont même dû être escortés par la police. Le match a commencé à l'heure, mais pas les joueurs du LHC, qui se sont inclinés 5-1 après avoir bien mal débuté la partie. Et surtout très mal anticipé le trajet. Le HC Davos entend bien être plus intelligent et prévoyant que le staff du LHC, beaucoup trop amateur dans sa gestion.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
HC Davos
52
71
117
2
HC Fribourg-Gottéron
52
46
100
3
Genève-Servette HC
52
15
91
4
ZSC Lions
52
32
91
5
HC Lugano
52
30
89
6
Lausanne HC
52
18
85
7
Rapperswil-Jona Lakers
52
-4
81
8
EV Zoug
52
-19
75
9
SC Berne
52
-10
68
10
EHC Bienne
52
-22
67
11
SCL Tigers
52
-7
64
12
EHC Kloten
52
-26
63
13
HC Ambri-Piotta
52
-49
59
14
HC Ajoie
52
-75
42