Affronter Simon Ryfors est un calvaire pour tous les joueurs de National League. Le centre suédois du HC Davos est un véritable provocateur, qui ne se cache pas d'aimer faire péter un plomb à ses adversaires.

Nicole Vandenbrouck

Il y a ceux qui disparaissent quand la pression monte. Et puis il y a Simon Ryfors. À Davos, le Suédois incarne tout l’inverse: un joueur qui s’élève quand les play-off deviennent brûlants.

Déjà étincelant lors de la saison régulière, l’attaquant de 28 ans a encore haussé le ton en quart de finale. Face à Zoug, il a empilé neuf points en cinq matches (4 buts, 5 assists), soit le meilleur total des séries, à égalité avec son futur adversaire Denis Malgin.

Et pourtant, Simon Ryfors en veut encore plus. «Zoug a bien joué, mais la série n’était pas vraiment physique», glisse-t-il presque avec frustration. Car c’est là que le centre du HC Davos se régale. «J’aime énerver mes adversaires, les provoquer et m’incruster dans leur tête.»

Un profil complet, taillé pour les séries

À première vue, difficile d’imaginer un tel tempérament chez ce meneur de jeu discipliné défensivement. Mais Simon Ryfors est un joueur polyvalent et complet. «C’est un joueur de play-off absolu, c’est dans sa nature», résume le directeur sportif Jan Alston. «Il joue avec énormément d'intensité, amène de l’énergie et montre un caractère fort.»

Un profil qui lui colle parfaitement à la peau — et qu’il assume.

Le «couteau suisse» venu de Rögle

Avant son arrivée à Davos en 2024, Simon Ryfors s’était déjà illustré en play-off avec Rögle, atteignant notamment la finale du championnat suédois. Son ancien coach Roger Hansson le décrivait alors comme un «couteau suisse».

Capable de tout faire sur la glace, jamais dépassé sous pression, indispensable dans l’axe, le Suédois s’est imposé comme une pièce maîtresse du système davosien. Aux côtés d’Adam Tambellini, arrivé en même temps que lui, il fait partie d’un groupe d’étrangers qui tire l’équipe vers le haut.

«C’est une situation particulière, car nous jouons tous très bien. Quand tu as un rôle important et la confiance du coach, cela renforce encore la confiance», explique-t-il.

L’objectif: enfin un titre

Reste désormais à franchir un cap. Malgré deux finales disputées en SHL, Simon Ryfors court toujours après son premier titre. «Cela me donne encore plus de motivation», assure-t-il.

Prochaine étape: une demi-finale brûlante face au ZSC Lions. Et une promesse déjà annoncée: «Je veux encore montrer l’exemple sur la glace.» Dans tous les domaines.