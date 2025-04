Comme face à Fribourg, Lausanne sait ce qu'il doit faire

Damien Riat et Lausanne vont-ils recoller au score ce jeudi soir? Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Bis repetita pour le Lausanne HC. Le 5 avril dernier, les Lions s'inclinent à la BCF Arena face à Fribourg et sont menés 3-1 dans cette demi-finale. Au bord du gouffre, ils trouvent la force et le courage de ne pas lâcher, remportent l'acte V à la maison avant de dérouler lors des deux derniers affrontements. Au final, le LHC prend le meilleur sur les Dragons lors d'un match décisif et se qualifie pour sa deuxième finale consécutive.

Apparemment, le club vaudois aime se compliquer la vie. C'est exactement dans la même situation qu'il se retrouve, en finale face à Zurich. Malgré l’avantage de la glace, les Lausannois sont menés 3-1 et n’ont d’autre choix que de gagner le cinquième match ce jeudi à la Vaudoise aréna pour ne pas voir les Lions alémaniques soulever un deuxième titre de rang.

«Ne rien lâcher»

Si une équipe dans ces play-off est donc capable de le faire, il s’agit de Lausanne. Quelle avait été la clé face à Gottéron au tour précédent? «On n’a jamais lâché et c’est ce qu’on va faire face à Zurich, promet Damien Riat. On va jouer cet acte V en donnant notre maximum et en arrivant sur la glace le couteau entre les dents.»

Même son de cloche du côté d’Aurélien Marti qui explique que, depuis que Geoff Ward et le staff ont posé leurs valises à la Vaudoise aréna, le LHC est toujours parvenu à montrer une réaction quand il fallait le faire. «Il faut continuer à travailler et on a vu que, quand on joue notre jeu, on arrive à les déranger.» Mais pour réussir à renverser la vapeur, les Rouge et Blanc savent aussi qu'ils doivent arrêter de faire des erreurs qui peuvent leur coûter un but, voire le match – comme cela a été le cas mardi à la Swiss Life Arena.

La clé face à Fribourg

Toujours est-il qu'il y a quand même du positif dans les rangs lausannois, malgré une situation compliquée. À trois reprises dans l'histoire, un club a déjà été mené 3-1 en finale et est parvenu à finalement remporter le titre. D'ailleurs, la dernière fois, Zurich était déjà dans le rôle de battu.

La clé, pour retourner la série, semble être de «prendre match après match» comme le veut la formule consacrée. «En play-off, tant que tu n'as pas gagné quatre fois, ce n'est jamais fini, souligne Aurélien Marti. Contre Fribourg, on a vu qu'on a réussi à marquer à des moments où ça faisait mal et qu'on arrivait à prendre l'ascendant dans le match.»

Une recette qui a donc porté ses fruits en demi-finales. Ne reste plus qu'à l'appliquer face à Zurich. «On a du caractère dans cette équipe et on n'est pas abattu», prévient Damien Riat. Aux Lausannois de le prouver ce jeudi soir à la Vaudoise aréna (20h, en direct sur Blick).