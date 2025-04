Le Lausanne HC est mené 3-1 dans la finale de National League et est donc dos au mur. Mais que les Lions du Léman se rassurent: dans l'histoire, des équipes sont déjà parvenues à retourner un tel déficit et à devenir champion. Il faudra s'en inspirer.

Être mené 3-1 et gagner le titre, ce n'est pas mission impossible

Être mené 3-1 et gagner le titre, ce n'est pas mission impossible

Jan Kovar et Zoug ont soulevé la coupe en 2022. Photo: PIUS KOLLER

Matthias Davet Journaliste Blick

Quand il y a un 3-1 pour une équipe en finale dans l'air et que, finalement, le score est totalement retourné, Zurich est bien souvent dans les parages. À trois reprises dans l'histoire, un club de hockey est parvenu à retourner un tel désavantage et a remporté le titre dans la foulée. Autant de fois, les Lions de la Limmat étaient présents à ce stade.

Est-ce un signe positif pour le Lausanne HC? Également menés 3-1 face à Zurich, les Lions du Léman n'ont désormais plus le choix: ils doivent remporter les trois derniers matches pour remporter le premier titre de leur histoire. Leur Everest débute ce jeudi, à la Vaudoise aréna. Mais avant de nous y rendre, replongeons dans les finales qui ont basculé.

Finale 2001: Lugano - Zurich

Photo: KEYSTONE

À l'époque où Lugano menait 3-1 dans la série, les critiques ont plu sur Larry Huras, coach de Zurich. Pourtant, les Zurichois sont parvenus à remporter les trois matches suivants. Surtout, ils sont allés s'imposer à la Resega lors de l'acte VII de la finale, dans une ambiance tendue.

Ce match est tristement rentré dans la légende puisque, après le but de la victoire en prolongation du Suédois Morgan Samuelsson, des «supporters» tessinois ont envahi la glace et ont tenté de s'en prendre aux joueurs adverses. Ceux-ci ont dû alors se réfugier dans le vestiaire pour célébrer leur trophée.

Finale 2012: Berne - Zurich

Photo: KEYSTONE

Nouveau duel comprenant Zurich en finale et nouvelle fin de série complètement folle. Menée 3-1, la troupe de Bob Hartley avait réussi à s'imposer lors de l'acte V à la Postfinance Arena, avant de s'offrir une finalissima en l'emportant à la maison. Allait-elle parvenir une deuxième fois à gagner dans la capitale?

Ce match a été suffocant et il a fallu attendre la… 59'58 pour que Steve McCarthy trouve la faille et offre la victoire à Zurich, à donc deux secondes de la sirène finale. De quoi renverser totalement cette finale et permettre aux Lions de décrocher leur 7e titre de champion de Suisse.

Finale 2022: Zoug - Zurich

Photo: IMAGO/Andreas Haas

Pour la première fois de l'histoire, une équipe est parvenue à s'imposer en finale après avoir été menée 3-0. C'est l'EV Zoug qui a réussi cet exploit il y a trois ans face, encore, aux Lions zurichois. Un moment a changé cette série: avant l'acte IV, le Hallenstadion de Zurich faisait des tests en affichant partout «Schweizer Meister» avec le logo. Un événement qui a donné un supplément d'âme aux hommes de Suisse centrale qui ont réussi à gagner quatre matches de suite.

Si, l'on s'en doute, la Swiss Life Arena ne commettra pas la même erreur en cas d'éventuel acte VI samedi, les Lausannois le savent: Zurich n'est pas infaillible et peut-être que des Denis Malgin, Sven Andrighetto, Yannick Weber ou Patrick Geering se souviendront de tels événements en cas de retour du LHC.