Voici comment renverser une série contre Zurich

Dès ce jeudi soir, le Lausanne HC va tenter de remonter un désavantage de 1-3 dans la finale face aux Zurich Lions. Impossible? Non, Zoug et Carl Klingberg l'ont fait en 2022. Voici les conseils du Suédois aux joueurs du LHC.

La photo de Carl Klingberg est devenue culte après la victoire zougoise Photo: zVg

Grégory Beaud Journaliste Blick

Est-ce possible de remonter un 3-1 et de gagner le titre en sept matches? Oui. Dans l'histoire du championnat de Suisse, c'est d'ailleurs arrivé à trois reprises: 2001, 2012 et 2022. La dernière fois qu'un tel retournement de situation a eu lieu, l'équipe était même menée 0-3 avant de soulever la Coupe. C'était le EV Zoug de Carl Klingberg. «De superbes souvenirs, s'enthousiasme l'attaquant suédois qui évolue aujourd'hui à Tampere en Finlande. Je garde toujours cette expérience en tête lorsque je me retrouve mené dans une série. Nous avons prouvé qu'il était tout à fait possible de gagner trois voire quatre matches de suite.»

Depuis la Finlande où il joue, «Calle» garde un œil avisé sur la Suisse: «Le pays me manque. Surtout à cette période de l'année. Jouer les play-off alors que le printemps arrive, c'est un sentiment génial. J'ai vraiment apprécié mon temps à Zoug.» Des deux finalistes, il n'a pas de préférences claires. «Je suis totalement neutre, rigole-t-il. Je connais Lawrence Pilut à Lausanne et Jesper Fröden à Zurich. Mais pas plus que cela. Sinon, je suis content si Yannick Zehnder a du succès. Je l'avais côtoyé à Zoug.»

Quel serait le principal enseignement qu'il a pu tirer de la remontada zougoise de 2022? «Ne pas se focaliser sur le résultat, mais sur la manière. Avec Zoug, nous n'avions pas l'impression que nous méritions d'être menés 0-3 tant nous étions proches dans le jeu. C'est pourquoi nous avons continué de croire en ce que nous faisions.» Jusqu'à revenir de 0-3 à 3-3 avant de gagner la «Finalissima» à domicile. «Ce n'est qu'après la quatrième victoire que nous avions vraiment pris conscience de ce que nous étions en train de réaliser. En play-off, tout s'enchaîne très vite et tu n'as pas vraiment le temps de réfléchir plus loin.»

Photo iconique

Lors de cette épopée victorieuse, une image a marqué les esprits. Celle de Carl Klingberg hilare devant le signe «Schweizer Meister» (ndlr Champion de Suisse) avant l'acte No 4 au Hallenstadion. Une motivation supplémentaire? «Disons que cela a rajouté un peu d'essence dans le moteur», image-t-il. Le Suédois est revenu sur ce cliché. «Lors de l'échauffement, nous avions vu ça, se souvient-il. J'ai pris la pose en rigolant en me disant qu'on ne savait jamais. Peut-être que ce serait utile un jour.»

Lorsque ce jour est arrivé, le puissant attaquant a... oublié l'existence de l'image. «Ce n'est qu'un jour ou deux plus tard que je me suis rappelé que nous avions fait ça (rires). Dans l'euphorie, je dois bien dire que j'étais passé à autre chose. Mais en la revoyant, cela m'a fait marrer de la poster. C'est la preuve qu'il ne faut jamais célébrer trop tôt même si je comprends que c'est plus une maladresse qu'autre chose, mais je suis sûr qu'il n'ont pas refait ça depuis (rires).»

Cette saison, il a perdu en demi-finale du championnat de Finlande avec Ilves. Après avoir été mené 3-1, la formation de Tampere est revenue à 3-2 et devait aller s'imposer à Kuopio contre Kalpa. «Et nous ne sommes pas passés bien loin puisque nous avons perdu 5-4 après prolongation, regrette-t-il. Mais Lausanne est exactement dans la même position que nous. Il faut gagner ce match No 5 à la maison et ensuite remettre la pression sur Zurich. Ce n'est jamais facile de conclure, même à la maison.»

Il n'y a «plus qu'à» faire comme Zoug en s'inspirant de Carl Klingberg.