ATS Agence télégraphique suisse
Agé de 29 ans, le solide Joona Luoto (1m90, 91 kg) débarque à Saint-Léonard avec effet immédiat avec un contrat portant jusqu'au terme de la saison actuelle. Le Finlandais a disputé 23 matches avec Kloten lors du présent exercice, réussissant 11 points. Il a également défendu les couleurs du CP Berne en 2023/24 (30 points en 52 matches avec les Ours).
«Par son gabarit, son engagement physique et ses qualités offensives, Joona Luoto apporte une nouvelle option au sein de notre effectif», explique le directeur sportif des Dragons Gerd Zenhäusern, cité dans le communiqué du club. «Il présente également l'avantage de bien connaître le championnat suisse.»
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
24
47
60
2
SC Berne
25
13
48
3
EV Zoug
21
33
47
4
HC Ambri-Piotta
25
10
44
5
SCL Tigers
26
13
41
6
Genève-Servette HC
26
-18
39
7
Lausanne HC
26
-9
36
8
HC Ajoie
25
-5
35
9
HC Lugano
25
-8
32
10
HC Fribourg-Gottéron
25
5
31
11
EHC Bienne
24
-13
28
12
HC Davos
24
-14
27
13
Rapperswil-Jona Lakers
26
-24
27
14
EHC Kloten
26
-30
27
Playoffs
Barrages qualificatifs
Barrages de relégation