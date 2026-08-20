Le premier but de Théo Zosso avec les Dragons, la Champions League qui est un vrai objectif cette saison et les jambes lourdes à cause de la préparation très intense: Roger Rönnberg fait le point après la victoire face à Rouen (6-2) mercredi à Yverdon.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Roger Rönnberg travaille depuis une année en Suisse et il a déjà très bien cerné la mentalité de ses joueurs, lesquels ont mis énormément d'énergie pour battre Genève et Lausanne la semaine dernière lors des Hockeyades et un peu moins pour se défaire des Dragons de Rouen (6-2) mercredi lors de leur premier match dans la Coupe des Bains. «Lorsque nous jouons contre Genève ou Lausanne, même en match de préparation, les gars sont davantage concentrés. C'est plus facile de les motiver», a admis le Suédois, interrogé par Blick, après cette victoire mitigée face à la formation normande.

Gottéron a en effet livré une deuxième période assez poussive, perdue 0-2, ce qui a interloqué beaucoup de ses supporters dans une patinoire d'Yverdon garnie de plus de 1000 spectateurs, dont une bonne centaine venue soutenir Rouen, d'ailleurs. Le premier et le dernier tiers, tous deux remportés 3-0, ont été de meilleure facture. A leur décharge, les Fribourgeois étaient privés, volontairement ou non suivant les cas, de Marcus Sörensen, Nathan Marchon, Yannick Ratgheb, Andrea Glauser, Sandro Schmid, Henrik Borgström, Jamiro Reber et Alessio Guignard, ce qui fait tout de même beaucoup.

Le premier but de Théo Zosso avec Gottéron

«Oui, nous avons des joueurs importants absents et, ce soir, je ne regarde pas l'équipe en me demandant à quoi elle ressemblera lorsque le championnat débutera. Elle sera différente dans quelques jours, c'est évident. Sandro sera bientôt de retour je l'espère, tout comme Henrik et Marcus. Ce qui me plaît ce soir, c'est que plusieurs jeunes ont pu montrer leurs qualités. J'ai bien aimé leurs performances. Théo Zosso a marqué son premier but avec nous, Lucas Hedlund a aussi marqué. Et j'ai bien aimé la ligne avec Jan Dorthe, Kevin Etter et Danielus Cecekovas. Donc oui, ce soir, dans les points positifs je retiens les prestations de nos jeunes joueurs. Et c'est important, parce que développer de jeunes joueurs fait partie de notre projet, comme tout le monde le sait», précise Roger Rönnberg.

En plus des buts de Théo Zosso et Lucas Hedlund, Gottéron a trouvé le chemin des filets par Michael Kapla (après 27 secondes!), Jonas Taibel, Maximilian Streule et Christoph Bertschy. Et le coach suédois, s'il aurait aimé plus de maîtrise, sait aussi que son équipe se trouve dans une phase intense de sa préparation physique et ne peut pas se montrer trop exigeant. «Les jambes ne sont peut-être pas très fraîches en ce moment, mais c'est normal. C'est même notre plan, parce que la saison est longue.»

Elle le sera d'autant plus que les Dragons sont engagés en Champions League et qu'il n'est pas question de bâcler cette compétition. Surtout pas, même. La question fait d'ailleurs tiquer Roger Rönnberg. «Zurich l'a fait il y a deux ans, non? S'ils peuvent le faire, on le peut aussi. Notre objectif est de lutter pour gagner les deux compétitions.» Aucune hésitation dans la voix, aucune excuse à jouer tous les trois jours: Gottéron sera ambitieux cette année encore.

Guin, puis l'Autriche

La préparation continue avec un match face à Bremerhaven vendredi à 19h30 à Guin, toujours dans le cadre de la Coupe des Bains, une compétition qui plaît à Roger Rönnberg. «C'est très bien que nous ayons la possibilité de jouer dans des endroits différents, comme Yverdon et Guin, c'est important pour Fribourg de pouvoir aller à la rencontre des supporters».

Après le Nord vaudois et la Singine, Gottéron passera quelques jours en Autriche pour y débuter la Champions League. Premier match, le 3 septembre à Graz. Deuxième confrontation deux jours plus tard à Klagenfurt.