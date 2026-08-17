Fribourg Gottéron peut-il se relâcher psychologiquement après son titre de champion? Le risque existe, mais l'attaquant Kevin Nicolet assure à Blick que le sujet a été discuté et traité en interne. Interview avec un attaquant des Dragons déterminé.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Fribourg Gottéron a remporté ses deux matches aux Hockeyades de la Vallée de Joux, les deux fois sur le même score (4-3) face à Genève et Lausanne. Vendredi, face aux Lions, le but de la victoire a été inscrit par Kevin Nicolet. L'occasion parfaite pour Blick d'aller s'entretenir avec l'attaquant fribourgeois de 23 ans.

Kevin, à quel point est-ce important de gagner, même en préparation, et de remporter deux victoires en deux soirs?

On ne joue que pour ça! Sincèrement, ça fait toujours du bien au moral de gagner, même si ce n’est pas la chose la plus importante en match amical.

C'est quoi le plus important?

Se remettre dedans, intégrer les nouveaux joueurs et perfectionner le système de jeu. Après, on est des compétiteurs, donc on veut gagner. Lausanne voulait aussi la victoire, et ça s'est joué à peu à la fin.

Et c'était même parfois assez chaud pendant le match entre vous...

C'est toujours comme ça contre Lausanne, ça fait partie du jeu (rires).

Le public était à fond, vous sur la glace aussi... C'est le championnat avant le championnat! C'est une bonne chose d'affronter Genève et Lausanne? Tu ne préférerais pas des matches moins émotionnels?

Non, non, franchement, je préfère ça. Comme ça, on est directement dedans, on se met dans le rythme et on est prêts pour le championnat, plutôt que d’avoir des matches où ça joue un peu plus tranquillement. Après, s’il y a un gros choc, on est directement dans le bain. Je trouve que ce n’est pas plus mal.

La préparation est dure physiquement ou ça va?

En me posant cette question comme ça, je crois que tu ne connais pas notre coach (rires)! Il est très réputé pour ça aussi. On patine beaucoup à l’entraînement. C’est très intensif et c'est indispensable. On a un système de jeu où il faut beaucoup patiner et mettre beaucoup d’intensité. Si on veut tenir ce rythme tout au long de la saison, on doit s’entraîner fort. C’est ce qu’on fait pour le moment. On va continuer les deux prochaines semaines avant la Champions League et ne jamais lâcher la pression. On est repartis pour une longue saison, on l'espère.

Est-ce que tu penses qu'il y a un risque de relâchement psychologique après le titre de champion? Vous en parlez entre vous dans le vestiaire de ce danger de décompression?

C'est vrai que certaines équipes l'ont connu, on en est conscients, mais je pense que c’est une question de mentalité. Nous, on a dit dès le premier jour que la coupe ne nous appartenait plus. Maintenant, on doit la chasser, on veut aller la chercher de nouveau. C’est avec cette mentalité qu’on va rentrer dans le championnat, en mode chasseur.

Vous voulez déjà la deuxième?

On veut aller au bout, comme les quatorze équipes dans la ligue. On ne va pas dire aujourd'hui qu'on va aller chercher la deuxième, ça ne servirait à rien. Mais on bosse dur et on sait où on veut aller, comme tout le monde. C’était tellement beau la première fois. Forcément, ça donne encore plus de motivation pour le revivre.

Et la Champions League, vous la voulez? Vous avez déjà évoqué cet objectif dans le vestiaire?

Non, on n’en a pas encore parlé dans le groupe. Ce sera sans doute le cas quand on l'aura devant nous. Mais bien sûr qu'on va jouer cette compétition à fond. Comme je te l'ai dit avant, on est des compétiteurs. Tous les matches qu’on peut jouer peuvent nous rendre meilleurs. Donc on va prendre tous les matches au sérieux, jouer à fond. Et puis, si on peut aller le plus loin possible, on ne va pas s'en priver.

Ça fait bizarre de voir le vestiaire sans Julien Sprunger?

Alors moi, personnellement, ça me fait très bizarre. Vraiment, très, très bizarre même. Depuis toutes ces années où je regarde Gottéron jouer, il y a toujours eu Julien. Et depuis que j’ai intégré la première équipe, il a toujours été là. C’est clair que maintenant, entrer dans le vestiaire et ne plus voir son visage, c'est étrange. Et c’est normal de ressentir ça, c’est quelqu’un qui a tellement marqué le club, dans tous les sens du terme... C’est une légende, il n’y a pas d’autre mot pour le décrire. Mais c’est comme ça. Maintenant, il faut passer à autre chose. Je suis très content pour lui qu’il ait pu terminer sa carrière avec la Coupe. On va essayer de continuer de la même manière. Même s’il n’est plus là, ça ne change rien à notre job au quotidien. Au final, sur la glace, chacun doit faire son travail du mieux possible.

Vous avez accueilli un nouvel étranger, Anthony Richard, qui semble déjà bien s’intégrer, avec deux buts ce vendredi contre Lausanne. Qu’est-ce que tu en penses?

Il est excellent! Il met beaucoup de vitesse, il a une très bonne technique, et une vision de jeu impressionnante. Déjà à l'entraînement, je m'étais dit qu'il était fort. Je suis content pour lui qu’il soit récompensé par deux buts ce soir. J’espère que ça va continuer comme ça et je pense que c’est de bon augure pour le début de la saison et du championnat.

Sur un plan personnel, qu’est-ce qui ferait de cette saison une saison réussie pour toi? Tu as fait une bonne saison la saison dernière, avec 7 buts et 6 assists en 46 matches. Tu as envie de plus?

Une saison réussie pour moi, ce serait avoir du temps de glace, continuer à progresser dans tous les aspects du jeu. Devenir un joueur avec un peu plus d’impact encore. Progresser un peu en général dans tous les domaines. Il faut surtout avoir du plaisir, parce que je suis conscient de la chance que j'ai de jouer pour Fribourg, c’est quelque chose d’unique. Je vais profiter encore à fond dès que je suis sur la glace.

Tu t'es fixé un objectif de points?

Je n’en parlerai pas dans les médias, en tout cas (rires).