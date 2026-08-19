Les clubs de National League ont été actifs sur le marché des transferts afin de renforcer leur légion étrangère. Blick fait le point sur les changements intervenus cet été concernant les joueurs importés.

Petar Djordjevic

La National League reprendra ses droits dans un peu plus d’un mois. Cette saison encore, plusieurs clubs ont misé sur de nouveaux étrangers, dont certains n’ont encore jamais évolué en Suisse. Tour d’horizon des arrivées et des départs parmi les joueurs importés.

HC Ajoie

Arrivés: Daniel Carr (34 ans, Canada, Milwaukee Admirals), Julius Honka (30 ans, Finlande, Rapperswil), Kristian Tanus (25 ans, attaquant, Tappara),

Départs : Pierre-Édouard Bellemare (41, France, fin de carrière), Jonathan Hazen (36, Canada, sans club), Frédérik Gauthier (31, Canada, sans club), Niklas Friman (32, Finlande, TPS)

Daniel Carr, un attaquant canadien bien connu en Suisse, rejoint Ajoie en provenance de la AHL. Avant de retourner aux Admirals de Milwaukee la saison dernière, le joueur de 34 ans avait passé cinq saisons à Lugano, où il avait inscrit 155 points en 185 matches. La saison dernière, il a récolté 31 points en 46 rencontres.

Kristian Tanus pourrait, lui, être le plus gros coup du club jurassien. Le Finlandais avait fait ses débuts professionnels avec Tappara à seulement 17 ans. La saison dernière, le jeune attaquant portait le «A» d’assistant-capitaine et a terminé cinquième meilleur compteur de la saison régulière en Liiga. Il s’est engagé pour une saison avec Ajoie. Ce sera sa première expérience dans un club étranger.

Avec l’arrivée de Julius Honka, Ajoie réunit aussi les deux frères Honka. Comme Anttoni, Julius évolue en défense. Le joueur de 30 ans débarque de Rapperswil, où il a inscrit 19 points en 36 matches lors du précédent exercice.

HC Ambri-Piotta

Arrivées: Roby Järventie (24 ans, Finlande, Edmonton Oilers), Nate Schnarr (27 ans, Canada, Kölner Haie), Petr Kodytek (27 ans, Tchéquie, HIFK)

Départs : Christopher Tierney (32 ans, Canada, Dinamo Minsk)

Pour la saison à venir, Ambri mise sur trois nouveaux étrangers qui n’ont encore jamais évolué en Suisse. Le Tchèque Petr Kodytek fera partie des plus petits gabarits de National League. Ce centre de 168 cm pour 70 kilos sait pourtant se faire sa place. Lors des trois dernières saisons, il a régulièrement dépassé les 35 points en Liiga finlandaise, sous les couleurs d’Ilves puis du HIFK.

Nate Schnarr présente un profil tout différent. Le centre canadien mesure 191 cm pour 92 kilos. Drafté en 2017 par les Coyotes de l’Arizona au troisième tour, en 75e position, il n’a toutefois jamais disputé le moindre match en NHL. Après deux saisons en Liiga avec les Pelicans puis le JYP, où il a inscrit 50 puis 34 points, le joueur de 27 ans a passé le dernier exercice en DEL, avec les Kölner Haie. Il y a récolté 40 points en 41 matches.

L’arrivée du Finlandais Roby Järventie parait aussi comme une bonne pioche. Drafté par Ottawa en 2020 au deuxième tour, en 33e position, l’ailier de 24 ans affiche un gabarit impressionnant: 190 cm pour 95 kilos. Il a disputé quelques matches en NHL avec Ottawa puis Edmonton, mais a surtout évolué en AHL ces cinq dernières saisons. Ses 138 points en 204 matches dans l’antichambre de la NHL restent toutefois très solides.

CP Berne

Arrivées: Rodrigo Abols (30 ans, Lettonie, Philadelphia Flyers), Sonny Milano (30 ans, États-Unis, Washington Capitals), Ian Mitchell (27 ans, Canada, Syracuse Crunch)

Départs: Alexander Yakovenko (28 ans, Russe/Kazakh, Bienne), Adam Reideborn (34 ans, Suède, sans club), Victor Ejdsell (31 ans, Suède, Färjestad BK)

Sonny Milano a été drafté la même année que Kevin Fiala. Les Columbus Blue Jackets avaient sélectionné l’Américain au 16e rang du premier tour. À l’époque, Milano était considéré comme un attaquant créatif et prometteur. Mais plusieurs blessures l’ont empêché d’exprimer pleinement son potentiel en NHL. Le joueur de 30 ans n’a jamais disputé une saison complète de 82 matches, que ce soit avec Columbus, Anaheim ou Washington, et a aussi été envoyé ponctuellement en AHL. Malgré cela, il affiche tout de même 145 points en 352 matches de NHL.

Le Letton Rodrigo Abols a lui aussi été drafté, en 2016 par les Vancouver Canucks au 7e tour, en 184e position. Il aura toutefois dû attendre près de dix ans pour faire ses débuts en NHL, lors de la saison 2024-2025 avec les Philadelphia Flyers. Ce centre de 1,93 m a encore évolué avec eux la saison dernière, récoltant dix points en 42 matches.

Le défenseur canadien Ian Mitchell a été drafté au deuxième tour par les Chicago Blackhawks en 2017. Il a ensuite passé six saisons entre la NHL et l’AHL, au sein de différentes organisations. Dans l'élite, il a inscrit 19 points en 110 matches. En AHL, son bilan est plus fourni, avec 130 points en 220 rencontres. En signant à Berne, le Canadien s’offre sa première expérience hors d’Amérique du Nord.

HC Bienne

Arrivées: Jeff Skinner (34 ans, Canada, San Jose Sharks), Alexander Yakovenko (28 ans, Russie/Kazakhstan, Berne), Victor Söderström (25 ans, Suède, Boston Bruins)

Départs: Linus Hultström (33 ans, Suède, Linköping HC), Jere Sallinen (35 ans, Finlande, Kiekko-Espoo), Niko Huuhtanen (23 ans, Finlande, HIFK), Viktor Lööv (33 ans, Suède, sans club)

Avec le recul, le départ d’Andrew Agozzino pourrait bien avoir été une aubaine pour Bienne. Les Seelandais semblent avoir réalisé un gros coup en attirant Jeff Skinner. L’attaquant canadien compte plus de 1000 matches de NHL et 714 points à son actif. La saison prochaine, il découvrira la National League.

Bienne a aussi fait revenir un visage familier avec l’arrivée de Yakovenko. Avant de rejoindre Berne la saison dernière, le défenseur russo-kazakh, qui pourrait obtenir la nationalité suisse d’ici deux ans, avait déjà passé quatre saisons dans le Seeland. Avec les Ours, Yakovenko a inscrit douze points en 30 matches.

Victor Söderström, lui, n’a encore jamais évolué en Suisse. Le défenseur suédois avait été drafté en 11e position par les Coyotes de l’Arizona en 2019. Âgé de 25 ans, il a disputé 61 matches de NHL avec les Coyotes et les Boston Bruins, pour un total de douze points. Il a surtout évolué en AHL, où il a récolté 112 points en 232 rencontres.

HC Davos

Arrivées: Frédéric Allard (28 ans, Canada, Luleå)

Départs: Ludvig Claesson (29 ans, Suède, Rögle), Matej Stransky (33 ans, Tchéquie, Dynamo Pardubice), Klas Dahlbeck (35 ans, Suède, Malmö Redhawks)

Matej Stransky, deuxième meilleur compteur du championnat la saison dernière, a quitté Davos. Pour l’instant, le club grison n’a pas encore recruté de joueur étranger capable de compenser ses 53 points.

À ce stade, les Davosiens ne comptent qu’un seul nouveau joueur importé dans leur effectif. Frédéric Allard, défenseur canadien, arrive de Luleå, où il a passé les trois dernières saisons. Il y a inscrit 87 points en 172 matches et a joué un rôle majeur dans le titre remporté en 2025, au point d’être désigné meilleur joueur des play-off. Avant son passage en Suède, Allard avait évolué dans plusieurs équipes d’AHL. Il compte aussi quatre matches de NHL à son actif.

Fribourg-Gottéron

Arrivées: Anthony Richard (29 ans, Canada, Philadelphia Flyers)

Départs: Ty Rattie (33 ans, Canada, sans club), Kyle Rau (33 ans, États-Unis, sans club), Juuso Arola (26 ans, Finlande, JYP), Lucas Wallmark (30 ans, Suède, Björklöven)

Les champions en titre n’ont recruté qu’un seul nouveau joueur étranger pour la saison à venir. Anthony Richard avait été drafté en 100e position par les Nashville Predators en 2015. Mais le rapide attaquant canadien a surtout évolué en AHL, où il a récolté 402 points en 617 matches avec différentes équipes. En NHL, il compte 40 apparitions pour 14 points.

HC Genève-Servette

Arrivées: aucune

Départs: Derick Brassard (38 ans, Canada, retraite)

Genève n’a pas encore recruté de nouveaux étrangers pour la saison à venir. Le club comptera toutefois sur deux joueurs suisses-canadiens: Jérémie Bucheler, 26 ans, et Tristan Lemyre, 25 ans.

Lemyre évolue depuis quatre ans comme centre en NCAA. La saison dernière, il y a inscrit 35 points en 40 matches. Bucheler, lui, a déjà découvert le hockey professionnel. Le défenseur a disputé deux saisons en AHL avec les San Jose Barracuda, avant de passer deux autres exercices en ECHL.

HC Kloten

Arrivées: Simon Johansson (27 ans, Suède, Ilves), Arttu Ruotsalainen (28 ans, Finlande, Frölunda HC)

Départs: Lukas Klok (31 ans, Tchéquie, EHC Munich), Tyler Morley (34 ans, Canada, Grizzlys Wolfsburg), Robert Leino (33 ans, Finlande, Kometa Brno)

Arttu Ruotsalainen connaît déjà bien Kloten. Le centre finlandais avait porté le maillot des Flyers lors de la saison 2022-2023, avant de rejoindre Lugano puis Frölunda. Après deux ans en Suède, où il a inscrit 69 points en 111 matches, il fait son retour au bord de la Limmat.

Simon Johansson, lui, n’a encore jamais évolué en Suisse. Le défenseur suédois a passé l’essentiel de sa carrière dans son club formateur, Djurgården. Drafté en 148e position par le Minnesota Wild en 2018, il a ensuite rejoint Ilves Tampere, en Finlande, en 2021, avant de tenter sa chance pendant deux ans en Amérique du Nord.

Johansson n’a toutefois jamais patiné en NHL. Il a disputé 138 matches en AHL, pour 35 points, avant de retourner à Ilves. La saison dernière, le défenseur a brillé avec 59 points en 71 rencontres.

Lausanne HC

Arrivées: Colin Miller (33 ans, Canada, Winnipeg Jets)

Départs: Dominik Kahun (31 ans, Allemagne, Munich), Ryan Spooner (34 ans, Canada, Dinamo Minsk)

Colin Miller n'avait été drafté qu'en 151e position par les Kings de Los Angeles en 2012. Malgré cela, le défenseur canadien a réalisé une solide carrière en NHL. Il a disputé 635 matches dans l'élite avec différentes équipes, pour un total de 198 points.

Sa dernière saison à Winnipeg a toutefois été freinée par une blessure à un genou. Il n’y a disputé que 18 matches, pour deux points. Le vétéran canadien poursuit désormais sa carrière à la Vaudoise aréna.

HC Lugano

Arrivées: Nick Shore (33 ans, États-Unis, Linköping HC), Lassi Thomson (25 ans, Finlande, Sénateurs d’Ottawa), Olle Lycksell (26 ans, Suède, Sénateurs d’Ottawa), Jere Innala (28 ans, Finlande, Frölunda HC)

Départs: Curtis Valk (33 ans, Canada/Kazakhstan, Schwenningen), Jiri Sekac (34 ans, République tchèque, Sparta Prague), Connor Carrick (32 ans, États-Unis, sans club), Brendan Perlini (30 ans, Canada, sans club), Mike Sgarbossa (34 ans, Canada, Texas Stars)

Le défenseur finlandais Lassi Thomson avait été drafté en 19e position par les Ottawa Senators en 2019. Âgé de 25 ans, il compte 30 matches de NHL pour huit points. Il a surtout évolué avec le club ferme d’Ottawa en AHL, où il a inscrit 120 points en 264 rencontres.

Olle Lycksell arrive lui aussi au Tessin en provenance de l’organisation d’Ottawa. L’attaquant suédois avait toutefois été drafté par les Philadelphia Flyers au sixième tour en 2017. Comme Thomson, il a passé l’essentiel de son aventure nord-américaine en AHL. Son bilan: 52 matches de NHL pour 13 points, et 172 points en 194 rencontres de AHL.

Jere Innala est le deuxième Finlandais à rejoindre le club tessinois pour la saison à venir. L’attaquant avait tenté sa chance en Amérique du Nord en 2024. Il a disputé 17 matches avec le Colorado Avalanche, sans inscrire de point. Avec leur club ferme en AHL, il a récolté 28 points en 43 matches avant de retourner à Frölunda la saison dernière.

En Suède, le Finlandais a retrouvé des couleurs: il a inscrit 43 points en 54 matches et a marqué le but de la victoire en prolongation contre Luleå en finale de la Champions Hockey League.

Nick Shore connaît déjà bien la Suisse. L’Américain a disputé une demi-saison avec Ambri, puis une autre avec Zoug, où il a été champion en 2021, avant de repartir à chaque fois à l’étranger. Après trois ans et demi en Suède, entre HV71 et Linköping, le centre retrouve désormais la National League. Lors de sa dernière saison en Suède, il a inscrit 28 points en 50 matches.

SC Rapperswil-Jona Lakers

Arrivées: Kevin Labanc (30 ans, États-Unis, Shanghai Dragons)

Départs: Julius Honka (30 ans, Finlande, Ajoie), Philippe Maillet (33 ans, Canada, sans club), Malte Strömwall (31 ans, Suède, ZSC Lions)

Kevin Labanc possède une solide expérience en NHL. L’attaquant américain y a disputé 542 matches pour 251 points, notamment aux côtés de Timo Meier sous le maillot des San Jose Sharks. La saison dernière, il évoluait en KHL avec les Dragons de Shanghai, où il a inscrit 34 points en 55 rencontres.

Il poursuit désormais sa carrière aux Lakers, le club où Timo Meier avait évolué en juniors. Kevin Labanc a été recruté après le départ de Mike Sgarbossa, ancien joueur de Berne et de Lugano, pour raisons personnelles.

SC Langnau Tigers

Arrivées: Jonathan Dahlén (28 ans, Suède, Timrå), Emil Pettersson (32 ans, Suède, Timrå)

Départs: Harri Pesonen (38 ans, Finlande, JYP)



En novembre 2025, les Tigers avaient déjà annoncé l’arrivée de Jonathan Dahlén pour la saison à venir. L’attaquant suédois a été formé au HV71, avant de passer l’essentiel de sa carrière à Timrå. Drafté en 42e position par les Ottawa Senators en 2017, il n’a disputé que quelques matches en AHL avant de retourner en Suède.

Après deux nouvelles saisons à Timrå, Dahlén a retenté sa chance en Amérique du Nord. Avec San Jose, il a disputé 61 matches de NHL lors de la saison 2021-2022, pour un total de 22 points. Il est ensuite revenu à Timrå, où il a passé les quatre dernières années. La saison dernière, cet attaquant très talentueux a terminé l'exercice avec 55 points en 50 rencontres.

Les Tigers ont aussi engagé un autre joueur en provenance de Timrå: Emil Pettersson. Si son frère Elias a parfois figuré parmi les meilleurs joueurs de NHL, Emil n’a jamais dépassé l’AHL. Après trois ans en Amérique du Nord, il était rentré en Suède en 2019 pour évoluer avec les Växjö Lakers.

Après une saison à Moscou en KHL, Emil Pettersson a rejoint Timrå, où il a passé les quatre dernières années. L’attaquant suédois a inscrit 46 points en 51 matches la dernière saison.

ZSC Lions

Arrivée: Malte Strömwall (31 ans, Suède, Rapperswil)

Départs: Johan Sundström (33 ans, Suède, Sport), Pontus Aberg (32 ans, Suède, Kloten)

Il y a trois ans, l’ailier suédois Malte Strömwall avait rejoint les Lakers en provenance de Frölunda. En deux saisons à Rapperswil, il a disputé 107 matches pour 89 points. Les ZSC Lions seront désormais son deuxième club en Suisse.

EV Zoug

Arrivée: Jacob Moverare (27 ans, défenseur, LA Kings)

Départs: Jakob Lilja (33 ans, Suède, Vienna Capitals), Daniel Vozenilek (30 ans, Tchéquie, Ocelari Tirinec)

Zoug a attiré un défenseur robuste en Suisse centrale. Jacob Moverare mesure 1,91 m pour 95 kilos. Le Suédois a passé les six dernières saisons dans l’organisation des Los Angeles Kings, entre la NHL et leur club ferme, les Ontario Reign, en AHL.

En NHL, Moverare a disputé 109 matches pour 11 points. En AHL, il affiche 71 points en 163 rencontres.