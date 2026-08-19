Où en est le Lausanne HC à un mois de la reprise?

Plus de dix défenseurs et trop peu d'attaquants: le Lausanne HC est dans une situation unique à un mois de la reprise. Comment le directeur sportif John Fust gère-t-il cela?

Grégory Beaud Journaliste Blick

Avec le départ du gardien Connor Hughes en échange du défenseur Romain Loeffel, le Lausanne HC a réalisé un très joli coup sur le marché des transferts. C'est indéniable. Mais le revers de cette transaction tient dans le fait que les Vaudois possèdent un très grand nombre de défenseurs actuellement avec trois arrières étrangers et plusieurs internationaux, sans oublier un jeune talent, Basile Sansonnens, qu'il va falloir développer. Après deux matches de préparation, il n'est pas encore possible de savoir quel chemin va prendre le LHC pour gérer cette abondance de biens. John Fust le sait-il? On lui a posé cette question... et bien d'autres.

John, tu as un nombre inhabituellement élevé de défenseurs à ce stade de la saison. Comment tu gères cela?

C'est une situation unique, oui. On a un plan pour la gérer et on va voir l'évolution de chacun. La compétition est élevée et j'attends un groupe de défenseurs qui nous permettra d'avoir une excellente équipe.

De l'extérieur, ça donne l'impression que tu as pris trop au sérieux l'adage qui dit que l'attaque gagne des matches et la défense remporte des championnats.

(Il rigole) Mais ce n'est pas un cliché, c'est la vérité. Avoir un nombre élevé de défenseurs est un avantage, mais on veut aussi utiliser les joueurs au maximum. Je suis bien conscient que tout le monde a besoin de temps de glace et de répétitions à l'entraînement. Pour l'instant ce n'est pas un problème, mais je reste très sensible à l'évolution de la situation.

On est quand même obligé de se dire que tout le monde ne va pas rester à Lausanne.

Pour moi, le mot le plus important en ce moment est la patience. Oui, on a beaucoup de défenseurs. Mais d'expérience, je sais également que personne n'a la pression de devoir faire des échanges le 19 août. Cette envie peut changer très rapidement dès que le championnat aura commencé.

Tu as échangé Connor Hughes contre Romain Loeffel malgré une défense déjà pléthorique. C'était une opportunité telle que tu ne pouvais pas la laisser passer?

Oui, c'est exactement ça. Et on peut mettre dans la même catégorie Colin Miller, qu'on suivait depuis un certain temps. Il a pris la décision de quitter la NHL pour venir en Suisse. Ce sont deux dossiers sur lesquels on était déjà aux mois d'avril ou mai. Ces acquisitions n'étaient pas programmées concrètement, mais lorsque c'est devenu concret, on ne voulait pas les laisser passer.

N'y a-t-il pas une crainte de voir un jeune comme Basile Sansonnens être bloqué dans son développement?

Je ne dirais pas qu'il est bloqué. Tout le monde a la préparation pour montrer sa valeur. La compétition est élevée, c'est vrai. Et c'est également vrai qu'il est en concurrence avec d'autres arrières. Comme tous les autres joueurs, il aura l'occasion de se montrer et de gagner son temps de glace.

Est-ce que la situation est bloquée avec les autres directeurs sportifs?

Cela peut changer d'une minute à l'autre (rires). Je reçois régulièrement des téléphones d'autres équipes intéressées par le marché des défenseurs. De mon point de vue, on est actuellement dans une position de contrôle. Si on a la chance d'améliorer notre équipe, on étudiera les possibilités, mais pour le moment c'est le statu quo.

Donc, tu vas lancer la saison avec cette équipe?

Sauf si on m'appelle avec une possibilité d'échange que je ne peux pas refuser.

Assez parlé de la défense. Il y a douze mois, tu avais deux gardiens No 1 avec Kevin Pasche et Connor Hughes. Aujourd'hui, c'est l'inverse avec un titulaire en puissance et deux jeunes. Est-ce à dire que tu as changé de cap, car il n'était pas le bon?

Non, ce n'est pas mon analyse. J'ai le sentiment que l'on n'a pas pu tirer les conclusions complètes de la saison passée parce qu'on a été éliminés en quarts de finale. Peut-être que si on avait continué, on aurait pu mesurer la valeur d'avoir deux numéros 1. Mais l'échange de Connor Hughes a également été fait dans l'optique de reconstruire notre défense, et surtout le côté droit. Aujourd'hui, avec Fora, Loeffel, Heldner et Baragano, on croit qu'on est extrêmement bien positionnés à droite. Ce ne sont donc pas uniquement les conclusions des performances qui ont mené à l'échange avec Berne, mais aussi la possibilité de construire un aspect bien spécifique de la manière la plus forte possible.

Treize attaquants, ce n'est pas un peu léger?

Oui. Mais quatorze c'est un peu trop pour jouer un match (rires).

Plus sérieusement, la pièce Théo Rochette manque dans ton puzzle.

C'est précisément cela. Et tout le monde est conscient qu'il est impossible de remplacer un tel joueur. Il n'y a rien d'équivalent sur le marché. Pour le moment, il s'agit de compenser par la distribution des responsabilités entre les lignes. Le but sera de construire une attaque équilibrée plutôt que de viser à reproduire les performances d'un seul joueur. On reste attentifs au marché suisse, et on regarde aussi pour des renforts à l'étranger.

Tu me tends la perche. Cela veut-il dire que Philipp Kurashev est une option?

Tous les contacts que j'ai eus avec son agent indiquent que sa priorité reste la NHL pour le moment.