Le bilan a été plus que positif pour les Hockeyades à la Vallée de Joux. Du spectacle sur la glace, du monde dans les gradins et une organisation au top.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La 29e édition de l'histoire des Hockeyades a été très réussie. Du monde dans les gradins, du spectacle en tribunes et aucun incident malheureux à déplorer entre supporters: le Centre sportif du Sentier a vécu la semaine qu'il espérait.

«Oui, tout est très positif, le bilan est satisfaisant», explique Alisson Decharrière, en plein boulot vendredi soir après le dernier match entre Fribourg et le LHC. Si les joueurs des deux équipes ont pu retourner aux vestiaires après avoir transpiré sur la glace, une autre équipe n'en avait pas fini avec sa tâche: celle des travailleuses et travailleurs de l'ombre.

Des gradins très bien remplis

Il est cependant plus motivant et agréable de travailler lorsque tout s'est bien déroulé, ce qui a été le cas au Sentier de lundi à vendredi. Les deux matches opposant des équipes professionnelles ont fait le plein (plus de 2000 spectateurs à chaque fois pour Fribourg-Genève et Fribourg-Lausanne) et le match féminin entre Fribourg et Lausanne a aussi attiré un joli public. «Plusieurs centaines de personnes», précise Alisson Decharrière, ravie. Et la chaleur environnante a fort logiquement boosté les ventes de boissons.

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Aucun incident n'a été à déplorer en tribunes, même si l'ambiance a été chaude, dans tous les sens du terme. Même si ces Hockeyades sont un tournoi amical, les buts des équipes romandes ont été célébrés avec de la ferveur et pas mal de chambrages entres fans adverses. Preuve que l'affaire était sensible, les secteurs avaient été séparés et les entrées des spectateurs se faisaient par des portes différentes et bien délimitées.

En ce qui concerne les résultats, les légendes du GSHC ont battu celles du LHC lundi (8-5) avec un grand Cody Almond, Gottéron a battu le LHC (2-1) lors du choc féminin, et Gottéron a remporté ses deux matches masculins sur le même score (4-3) contre Genève et Lausanne.

Les organisateurs ont déjà le regard tourné vers la 30e édition l'an prochain. Avec quelles équipes? Comme l'annonçait Alisson Decharrière à Blick en début de semaine, tout est ouvert. Des équipes étrangères, suisses, féminines, des M20... Il sera bien temps d'en reparler en début d'année 2027.