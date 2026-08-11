Cody Almond est toujours chaud! Le Canadien de 37 ans a inscrit un hat-trick lundi soir lors du match entre les Légendes du GSHC et celles du LHC (8-5 pour les Aigles). L'occasion pour Blick de parler avec lui de son rapport aux deux clubs et de sa reconversion réussie.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Victoire du Genève-Servette HC en ouverture des Hockeyades! Les Aigles ont en effet battu les Lions du LHC 8-5 lundi soir dans le match des légendes, lequel a été précédé d'un émouvant hommage à Alain Mercier, décédé cet été et joueur du GSHC de 1977 à 1995.

Les deux équipes, toutes deux composées de douze joueurs, ont offert un joli spectacle à la centaine de spectateurs présents au Centre sportif de la Vallée de Joux pour lancer la semaine de hockey au Sentier. L'occasion de revoir des anciennes gloires plus ou moins affûtées, et qui étaient surtout là pour prendre du plaisir. Souvent accompagnées de leurs familles, les vedettes ont montré qu'elles en avaient encore sous le patin et que les réflexes étaient toujours là, à l'image de Gianluca Mona. Le gardien du LHC s'est fait l'auteur de quelques beaux arrêts, même si Lausanne a dû concéder huit buts.

Après le match, Blick a eu l'occasion de s'entretenir avec Cody Almond, lequel a fini la rencontre avec trois buts et quelques actions de grande classe. Désormais âgé de 37 ans, l'ancien joueur de Genève et de Lausanne avait choisi de défendre les couleurs des Aigles ce lundi... ou presque! A la suite d'un «petit problème logistique», le GSHC a en effet dû évoluer avec le maillot des Loups blancs de la Vallée de Joux. Une première pour Cody Almond!

Alors, c'est comment de rejouer au hockey?

C'est toujours sympa, mais c'est un peu difficile au début avec la respiration et les jambes! Mais ça fait du bien, surtout de voir les anciens coéquipiers, de passer du temps avec eux. Et de jouer, tout simplement. Ça me manque beaucoup et ce soir j'ai pris du plaisir sur la glace.

Tu joues encore de temps en temps?

Non, mais je fais pas mal de coaching avec nos joueurs d'Athos Agency, ma société. Je suis donc resté proche du hockey, je travaille avec eux au quotidien, mais un match sur la glace, c'est une fois par année. Et c'est dur (rires)!

Tu le regrettes?

Oui, mais ce n'est pas facile de trouver du temps à cette époque de ma vie, avec l'entrepreneuriat et les enfants. Et il faut dire que le hockey, ce n'est pas le sport le plus simple à organiser, tu ne peux pas décider à 17h de faire une séance à 18h! Mais quand l'équipe organise un match comme aujourd'hui, c'est super.

Et tu as mis trois buts!

Oui, mais pas mal de pertes de puck aussi! Un peu trop, même.

Et surtout, vous n'étiez que douze, donc c'est physique, vous êtes plus sur la glace qu'en National League...

C'est vrai, on tourne à deux lignes, mais honnêtement ça va, c'est amical, ce n'est pas le rythme qu'on a connu! C'est surtout pour avoir des sensations, voir ses anciens coéquipiers.

Tiens, au fait, pourquoi as-tu choisi Genève pour jouer ce soir? Tu aurais très bien pu être dans l'équipes des Légendes du LHC, non?

J'ai beaucoup d'anciens coéquipiers genevois dans cette équipe, moins à Lausanne. Ils sont plus âgés, je les connais moins. Donc j'ai choisi Genève.

Tu te considères plus une légende de quel club au fait?

J'ai fait sept ans à Genève et cinq à Lausanne, à des époques très différentes de ma vie. Lausanne, c'était plus la famille, les enfants. A Genève, c'était plus sortir et faire un peu la fête. Je garde des bons souvenirs dans les deux clubs!

GSHC Légendes - LHC Légendes 8-5

GSHC Légendes: David Bochy; Daniel Vukovic, Olivier Keller, Eliot Antonietti, Antoine Cloux, Nicolas Corthay; David Rubin, Juraj Simek, Joël Aeschlimann, Eric Walsky, Nicolas Studer, Cody Almond

Entraîneur: Guillaume Raboud

LHC Légendes: Gianluca Mona, Koumaren Cosandey; Pierre Cordero, Nicolas Villa, Benjamin Chavaillaz, Claude Cienciala, Michael Ngoy; Florian Conz, Jérôme Bonnet, Alain Miéville, Vincent Le Coultre, Pierre Bohanes, Mario Grand, Jörg Ledermann, Gilles Guyaz

Entraîneur: Beat Kindler

Le programme des Hockeyades

Lundi: Légendes du GSHC - Légendes du LHC 8-5

Mercredi: Fribourg Ladies - LHC Féminin

Jeudi: Fribourg - Genève

Vendredi: Fribourg - Lausanne

Tous les matches débutent à 19h au Centre sportif de la Vallée de Joux