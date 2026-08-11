Les équipes féminines de Fribourg et de Lausanne vont se défier mercredi sur la glace de la Vallée de Joux. Une première dans le cadre des Hockeyades, qui réjouit Alisson Decharrière, responsable de l'événementiel au Centre sportif. Son éclairage, pour Blick.

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Deux équipes féminines vont s'affronter pour la première fois dans l'histoire des Hockeyades, ce mercredi au Sentier. Fribourg et Lausanne se défieront en effet dans le cadre splendide de la Vallée de Joux, ce qui réjouit Alisson Decharrière, responsable de l'événementiel du Centre sportif. Et donc organisatrice de ce tournoi qui vit cette année sa 29e édition.

Un tournoi 100% suisse cette année

«L'envie, c'était de faire évoluer ce tournoi bientôt trentenaire. Chaque année, il y a des nouveautés, mais elles étaient exclusivement masculines. On a eu des équipes étrangères de renom et, cette année, c'est 100% suisse, masculin et féminin», explique-t-elle ce lundi, jour d'ouverture des Hockeyades.

«On a débuté avec le match des Légendes entre Lausanne et Genève, qui vient souligner le côté historique du tournoi. Mercredi, on vivra donc une grande première avec les féminines. Jeudi et vendredi, on accueille le tout nouveau champion de Suisse, Fribourg, qui affrontera Genève et Lausanne», poursuit Alisson Decharrière. Un beau programme, diversifié et mixte.

«Ce qui est bien, c'est que ça attire également un nouveau public, un public différent de ce que l'on a l'habitude de voir à la Vallée. On sent que ça attise un petit peu la curiosité, des hommes comme des femmes!», explique la responsable du tournoi, qui va se laisser surprendre par l'affluence mercredi.

Jeudi et vendredi, deux jolis chocs de National League

Jeudi et vendredi, c'est déjà clair: le Centre sportif sera bondé, ce qui implique des contraintes en termes de sécurité, surtout vu les fâcheux événements entre supporters la saison dernière. «On est en condition de match à risque et on a l'obligation de créer une séparation entre les deux camps de supporters, explique la responsable. Cela veut dire séparer l'intérieur de la patinoire par des parois et l'extérieur du centre par des barrières. Ce n'est pas un dispositif qu'on a l'habitude d'avoir au Centre sportif, mais ce n'est pas de notre ressort. Il n'y a jamais eu d'animosité à la Vallée, mais on se doit de proposer un système de sécurité qui tienne la route. On préfère prévenir que guérir.»

Si les groupes d'ultras se tiennent tranquilles, il y a moyen de passer une belle semaine de hockey à la Vallée, dans un cadre toujours aussi somptueux. «C'est vrai que c'est sympa et particulier. C'est un territoire qui est propice au sport, un joli terrain de jeu naturel. En plus, on a l'avantage, avec le Centre sportif, d'avoir un complexe où on a une multitude de sport, que ce soit le tennis, le hockey sur glace, le patinage artistique ou la piscine, entre autrs. C'est un centre multidisciplinaire et c'est chouette de pouvoir le faire aussi découvrir à travers les Hockeyades», continue Alisson Decharrière.

Les équipes étrangères de retour?

Par le passé, des légendes du hockey mondial comme Sergeï Fedorov ou d'autres sont venues patiner dans le cadre des Hockeyades. Est-il envisageable de voir revenir les équipes étrangères dans un avenir proche? «Oui, bien sûr! On a un très bon niveau de hockey en Suisse, donc on priorise en premier lieu les équipes locales. Il faut tout prendre en compte: le budget, le contexte... Toutes les équipes ne recommencent pas la saison en même temps et attirer des équipes étrangères, cela veut aussi dire les héberger. Certaines veulent venir pour un match, d'autres pour trois... C'est complexe. Mais nous sommes ouverts à tout.»

Pour les prochaines éditions, rien n'est donc encore arrêté et il faudra déjà bien observer les retombées de cette 29e édition avant de penser à la 30e. «Beaucoup ici ont connu les belles années des Hockeyades, où deux matches pouvaient se jouer par soirée parfois. C'est différent, on est sur un autre modèle et il me semble illusoire de vouloir revenir en arrière. Par contre, proposer une continuité sur une semaine entière, avec plusieurs matches, c'est notre volonté. Il y a plein de bonnes idées à prendre. Certaines voudraient voir des équipes M20. Pourquoi pas? Les féminines, les légendes, les équipes professionnelles... Ce qui me semble important, c'est d'avoir une diversité au niveau de la programmation», conclut Alisson Decharrière.

Le programme des Hockeyades

Lundi: Légendes du GSHC - Légendes du LHC 8-5

Mercredi: Fribourg Ladies - LHC Féminin

Jeudi: Fribourg - Genève

Vendredi: Fribourg - Lausanne

Tous les matches débutent à 19h au Centre sportif de la Vallée de Joux