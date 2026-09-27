Un ex-gardien de Liverpool devient fan du HC Ajoie

Adrián était l'invité surprise du HC Ajoie samedi, pour lancer le match face à Rapperswil. Entretien avec l'ancien gardien de but de Liverpool, nouveau passionné de hockey sur glace.

Thomas Freiburghaus Journaliste

Samedi soir, le HC Ajoie a accueilli un invité inattendu pour donner le coup d’envoi de son match face à Rapperswil. Adrián, ancien gardien de but de Liverpool (26 matches), de West Ham (150 matches) et du Betis (64 matches), est venu lâcher le puck. Maillot jaune du HCA sur le dos, il a fait quelques pas peu assurés sur la glace ajoulote, visiblement plus habitué à fouler une pelouse, crampons aux pieds. Rencontre avec le portier espagnol, dans sa loge, lors de la deuxième pause.

Adrián, en se rendant à un match du HC Ajoie, ce n’est pas forcément sur toi que l’on pense tomber. Que fais-tu ici ce soir?

J’ai une collaboration avec Maurice Lacroix (ndlr: marque horlogère suisse). J’ai visité la manufacture et je passe le week-end ici, en Suisse.

On t’a vu pas loin de tomber en apportant le puck. Tu ne t’attendais pas à ce que ça glisse autant?

(Rires) Beaucoup de gens m’ont dit de faire attention, de ne pas courir. J’ai failli tomber quelques fois, mais j’ai gardé mon équilibre. Être au milieu de la glace, c’est incroyable, j’ai ressenti l’ambiance.

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Alors, la Raiffeisen Arena, c’est mieux qu’Anfield?

(Il hésite) C’est différent. Mais Anfield est l’un des stades les plus mythiques du monde, l’atmosphère est superbe. Mais j’ai entendu que quelques airs des chansons sont les mêmes. J’ai beaucoup aimé les supporters.

On comprend donc que, jusqu’ici, tu apprécies ton moment hockeyistique.

C’est ma première expérience. Je suis vraiment émerveillé, c’était un honneur et un plaisir de lancer le puck sur la glace. Et de rencontrer les joueurs, de voir cette belle atmosphère dans le stade. Je peux sentir à quel point tout le monde est impliqué dans le match, cette identité forte du club. J’ai hâte du dernier tiers-temps, j’ai beaucoup aimé le match jusqu’ici.

Ça change pas mal du football. Tu arrives à suivre le jeu?

Ce qui m’impressionne le plus, c’est l’intensité qui est mise. Tu ne peux pas perdre de temps, comme au football. Tu dois toujours jouer vraiment ton jeu, à fond, tout le match. Il y a aussi tous ces changements. Je réalise aussi à quel point ils sont bien coordonnés. L’intensité est forte, la pression aussi.

En tant que gardien de but, que penses-tu de tes congénères hockeyeurs?

Premièrement, qu’ils sont très courageux (rires). J’ai tenu le puck et il est très dur. La vitesse des tirs qui arrivent sur eux est incroyable. Et j’ai pu voir tout le matériel dans le vestiaire. Ils ont beaucoup de protections, c’est assez lourd. Donc j’imagine que c’est très intense pour eux aussi. Ils ne peuvent pas se déconcentrer une seconde, sinon ils peuvent prendre un but. Je peux vraiment m’identifier aux gardiens, qui passent beaucoup de temps tout seuls.

Tu penses à une reconversion, maintenant que tu es retraité?

En Espagne, ce n’est pas très populaire. Je devrai revenir en Suisse pour pratiquer. Mais… on ne sait jamais (rires). Je sais que Petr Cech joue à un bon niveau (ndlr: en deuxième division anglaise). Mais je ne suis retraité que depuis quatre mois. Donc pour le moment, je profite de mon rôle dans mon club (ndlr: il est dans la direction sportive du Betis). Mais pourquoi pas. J’essayerai de venir pendant la pré-saison pour m’entraîner.