Oula Palve est enfin prêt à aider un HC Ajoie qui en a bien besoin

Un simple coup d'œil suffit à se rendre compte à quel point Oula Palve a du hockey dans les mains. Dès que le puck échoit sur sa palette, le Finlandais semble capable d'en faire bon usage. En football, on dirait qu'il le rend propre. Pourtant le joueur de centre finlandais vit un début de saison compliqué, à l'image du HC Ajoie, club qu'il a rejoint durant l'été. Apèrès treize matches, le club jurassien n'a qu'une victoire à son compteur et s'est déjà séparé de son entraîneur Christian Wohlwend. «C'est vraiment frustrant, admet-il. On sait que nous ne sommes pas l'équipe la plus talentueuse. Mais de voir les défaites s'accumuler n'est vraiment pas facile à vivre.»

Ce d'autant plus que le natif de Keuruu n'a pas pu donner son plein potentiel depuis le début du championnat, le 17 septembre dernier. «J'ai été blessé durant la préparation, ce qui m'a forcément freiné.» Une douleur au dos qui l'a forcé à s'arrêter quelques semaines avant de reprendre avec le frein à main. «Mais je sens que cela va dans la bonne direction à titre individuel, positive-t-il. Désormais, j'aimerais aussi que cela aide mon équipe à gagner des matches. Cela devient urgent.»

Lors du dernier championnat, Oula Palve avait terminé roi des compteurs en Finlande avec 64 points soit un de plus que Jerry Turkulainen, son coéquipier du côté de Porrentruy. Pour l'heure, il fait pâle figure avec ses six unités en treize rencontres. Mais samedi contre Genève, même si ce n'était pas sa meilleure prestation, il a montré de bonnes choses en étant notamment impliqué sur le 2-2 de Thibault Frossard.

«Envie de tout voir en Suisse»

«Nous sentons qu'il ne nous manque finalement pas grand-chose pour avoir du succès, précise-t-il. On l'a vu contre Genève, justement. Nous menons 3-2 à une dizaine de minutes de la fin du match et tout à coup, on commence à multiplier les petites erreurs qui nous coûtent très cher. Alors oui, nous pouvons bâtir quelque chose sur ce que nous avons montré durant près de 50 minutes. Mais à un moment donné, nous avons surtout besoin de gagner des matches et de marquer des points parce que sinon le championnat sera très long.»

S'il avoue qu'il ne savait pas forcément où il mettait les pieds en arrivant en Suisse, Oula Palve vit une acclimatation paisible à Porrentruy. «Je vis ici avec ma femme, précise-t-il. Nous nous sentons bien.» Le couple vient d'avoir un enfant, ce qui change forcément la donne. «Au moment où nous nous imaginions en Suisse, nous avions envie de tout voir de ce pays. Et puis... quand tu as un bébé de quelques mois, ce n'est pas aussi simple (rires). Pour le moment, nous passons beaucoup de temps à la maison à nous en occuper.»

Promis, le couple se rattrapera. «C'est justement frustrant de vivre un début de saison difficile sur la glace, car nous sommes contents de notre choix à l'extérieur de la patinoire, détaille-t-il. Et lorsque tu es sportif professionnel, ce n'est pas toujours facile de dissocier les deux aspects.» Ce mardi soir, le HCA accueillera Fribourg Gottéron pour un match entre mal classés qui peut permettre aux Jurassiens de se relancer un peu. «Ce serait bien pour la confiance, mais également pour le public qui continue de nous soutenir, apprécie-t-il. Ils méritent mieux.»