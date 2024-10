Avec Christian Wohlwend, le HC Ajoie a mis la marche arrière

Christian Wohlwend n'est plus l'entraîneur d'Ajoie. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Christian Wohlwend ne vivra pas de deuxième Saint-Martin dans le Jura. Le Grison, qui est arrivé en été 2023 à Porrentruy, a été remercié par les dirigeants locaux. Quel est son plus haut fait depuis qu'il a pris place derrière le banc du HCA? Un coup de gueule mémorable à l'encontre de Christian Dubé avec gesticulations et clowneries. Une scène qui a fait parler de son équipe pour une autre raison que la ribambelle de défaites.

La fameuse astuce du vieux singe Chris McSorley: attirer l'attention sur soi pour mieux laisser son équipe évoluer tranquillement, loin de la pression. Problème? N'est pas McSorley qui veut. Et visiblement Christian Wohlwend n'a pas les épaules pour porter ce costume. Tout ce qu'il a gagné ce jour-là, c'est d'écorner sa réputation. Car lorsque l'on gesticule de la sorte derrière son banc, il faut avoir des résultats à montrer.

Mais il n'a jamais rien eu de tangible à présenter. Les points? Cela fait longtemps que ce n'est plus une valeur refuge à Porrentruy. Le fond de jeu? Inexistant depuis le début du championnat. En deux saisons, Christian Wohlwend a coaché le club de la Raiffeisen Arena à 65 reprises pour un total famélique de 13 victoires. C'est évidemment trop peu.

Désagréable sensation de régresser

Personne n'a jamais été dupe du côté de Porrentruy: cette équipe a des limites liées à son contingent insuffisant à ce niveau. Ce qui a fait perdre patience aux dirigeants jurassiens, c'est probablement la désagréable sensation de ne même pas faire de surplace, mais de régresser.

Depuis le début de l'exercice, le HCA a perdu douze de ses treize matches. Pire, les Jurassiens ne marquent pas deux buts par match (1,92) et en encaissent des wagons (4,53). Pire, si possible, l'équipe dirigée par Christian Wohlwend semble avoir réussi le tour de force de perdre pied entre le début de saison et ses dernières sorties. Le 7-1 concédé à Zoug en a été l'exemple le plus significatifs et, même si le HCA a livré deux matches corrects à Lugano et contre Genève, les douze défaites en treize matches ont scellé le score du technicien.

Pour l'heure, Julien Vauclair va faire comme il en a désormais pris l'habitude depuis le début de son mandat de directeur sportif: se retrousser les manches et mettre les mains dans le cambouis. Cette fois-ci, par contre, un successeur est activement cherché et l'ancien défenseur ne devrait pas terminer la saison derrière le banc.

Le club essaie de grandir

Mais que peut-on légitimement attendre d'un nouvel entraîneur qui ne sera pas un homme providentiel? Les limites de cette équipe sont suffisamment exposées pour qu'on ne lui mette pas des attentes impossibles à tenir. Mais revenir à un différentiel de buts en adéquation avec le niveau de jeu serait déjà un plus. La saison dernière, Le HCA marquait 2,13 buts par match et en encaissait 3,36. Il avait même progressé par rapport à la saison précédente (2,30 contre 3,69).

Mais Christian Wohlwend n'a jamais été en mesure d'avancer à mesure que son groupe se bonifiait individuellement. Car sur le papier, ce HCA présente la meilleure équipe depuis sa promotion dans l'élite. Et c'est ce dernier point qui a coûté son poste au coach. Le club essaie de grandir. Julien Vauclair donne de meilleurs joueurs au staff qui n'a pas su les utiliser.

À Porrentruy peut-être plus qu'ailleurs, les vertus d'une équipe travailleuse et accrocheuse sont reconnues et appréciées. Depuis le 17 septembre, il n'en a rien été et même les fans si patients ont commencé à en avoir marre et cette issue semblait inévitable.