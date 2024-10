Maxim Landry arrive en trombe - le juge de ligne Sandro Gurtner se retrouve à terre. Photo: keystone-sda.ch 1/6

Marcel Allemann

Le match de samedi soir entre Lausanne et Ambri (5-4) a été intense et plein de rebondissements! Les deux équipes se sont battues jusqu'au bout, et le juge de ligne Sandro Gurtner s'en souviendra longtemps. Lors d'un duel engagé entre le défenseur lausannois Andrea Glauser et l'attaquant d'Ambri Maxim Landry, ce dernier a perdu l'équilibre, fonçant droit sur l'arbitre qui, pris par surprise, s'est violemment écrasé sur la glace. Glauser, Landry, ainsi que les autres arbitres, se sont immédiatement précipités pour l'aider. Après un passage éclair aux soins, Sandro Gurtner a fait preuve de courage en revenant sur la glace quelques minutes plus tard.

Ce n'est pas la première fois que cet intrépide juge de ligne est victime d'un incident sur la glace. En effet, depuis sept ans, le Bernois a la réputation d'être l'arbitre le plus malchanceux.

2 décembre 2017

Sandro Gurtner se trouve à proximité de la bande lors du match Kloten-Davos lorsque le puck lui arrive dessus et qu'il ne peut l'éviter. Il est touché au visage et quitte la glace en saignant. Dans les coulisses, le personnel médical du HC Kloten le soigne et recoud aussitôt sa blessure. Sandro Gurtner est un dur au mal - quelques minutes plus tard, il est de retour sur la glace.

9 décembre 2017

Exactement une semaine plus tard, Sandro Gurtner arbitre le match SCL Tigers-Ambri. Et il est à nouveau percuté par un puck, cette fois-ci par un tir du joueur de Langnau Thomas Nüssli, qui le touche au genou. Sandro Gurtner est soigné sur le banc, mais revient au jeu et termine le match. «J'ai essayé d'éviter le puck, mais cela n'a pas vraiment fonctionné», déclare-t-il ensuite à la SRF.

6 janvier 2018

Viktor Stalberg, alors attaquant de l'EV Zoug, s'apprête à défendre son coéquipier Garrett Roe lorsque celui-ci se fait bousculer par le joueur du HC Davos Grégory Sciaroni. Viktor Stalberg bouscule le juge de ligne Sandro Gurtner alors que celui-ci tente de freiner le Suédois. Le fautif est ensuite suspendu pour deux matches.

21 février 2024

Lors d'une altercation entre l'ancien défenseur de Zoug Tobias Fohrler et Eric Gélinas (Ajoie), où les poings volent, Sandro Gurtner, qui tente de séparer les deux belligérants, est malencontreusement touché au visage. Il s'écroule, mais se relève et continue à siffler comme si de rien n'était.