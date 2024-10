Après le premier tour, le bilan «ne peut pas être positif» à Fribourg

Après avoir joué contre toutes les équipes de National League, Fribourg pointe à la 13e place au classement. Le premier tour des Dragons n'est pas bon, même si on arrive à trouver du positif à la BCF Arena. Prochain stop: ce mardi soir à Ajoie.

Fribourg pointe à la 13e place après avoir affronté toutes les équipes. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters de Fribourg les plus optimistes vous le diront: sur les trois dernières sorties en National League, les Dragons se sont imposés deux fois. Un bilan forcément positif si on le compare à celui du début de saison. Sur les onze rencontres précédentes, Gottéron s'était incliné à neuf reprises.

«Le bilan de ce premier tour ne peut pas être positif, avoue Pat Emond. On n'a pas rempli les attentes qu'on s'était fixé en début d'année.» En effet, peu de doutes qu'avec la deuxième place acquise l'année dernière à la fin de la saison régulière et avec des changements minimes dans l'alignement, les dirigeants fribourgeois s'attendaient à mieux qu'une famélique 13e place après avoir rencontré toutes les équipes une fois.

Sauf que logiquement, Pat Emond et ses protégés tentent de ne pas voir que le négatif dans leur situation. «On va essayer de ne pas regarder en arrière et plutôt se concentrer vers l'avant», promet Dave Sutter. L'arrière sait que, pour mieux réussir son deuxième tour, Gottéron va devoir «s'améliorer au niveau de la constance et jouer 60 minutes en équipe. Il ne faut pas attendre que deux ou trois joueurs fassent la différence.»

Un constat que partage son entraîneur. «C'est important de ne pas retrouver notre irrégularité du premier tour, prévient Pat Emond. Il faut réussir des bonnes performances – qui nous donnent une chance de nous imposer – tous les soirs, même si ça ne veut pas dire qu'on va gagner tous les matches.»

Les retrouvailles avec Ajoie

En se rendant chez la lanterne rouge Ajoie ce mardi soir, les Dragons ont une occasion en or de remporter deux matches de suite pour la première fois en National League cette saison. Attention toutefois à l'électrochoc en terres jurassiennes, au lendemain du licenciement de Christian Wohlwend. «Ce n'est jamais facile de se rendre à Ajoie, prévient Pat Emond. Mais on essaie de s'en sortir et les gars vont prendre cette rencontre au sérieux.»

Ajoie, c'est également l'une des rares équipes que Fribourg a battue lors du premier tour. De quoi voir cet affrontement de manière plus positive? «Dans la situation actuelle, je ne concentre pas sur l'adversaire, explique l'entraîneur fribourgeois. Peu importe l'adversaire, on veut enchaîner les victoires. Que ce soit Ajoie ou n'importe quelle autre équipe, on s'y rend dans le même état d'esprit.» Une mentalité qui, si Gottéron veut encore espérer quelque chose cette saison, devra être bien différente de celle affichée lors du premier tour.