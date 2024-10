Les clubs tessinois conviennent bien à Fribourg

Chris DiDomenico (à droite) a inscrit le premier but de la rencontre. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Toujours à la peine en championnat, Fribourg accueillait ce samedi soir le HC Lugano, cinquième au classement avant la rencontre. Une semaine après avoir battu Ambri (4-3), les Dragons allaient-ils à nouveau faire tomber un club tessinois dans sa BCF Arena?

Tout comme la veille face à Zoug, Gottéron est parfaitement entré dans sa rencontre. Après 66 secondes, Chris DiDomenico a ouvert le score pour son équipe, seul devant la cage après un superbe service de Jacob De La Rose depuis derrière le filet. Ce but très tôt dans la rencontre a directement réveillé les Luganais, qui ont tenté de répondre. Mais tant Müller (5e), Aebischer (8e), Arcobello (8e) ou Zohorna (11e) ont buté sur un Reto Berra retrouvé. Dans les rangs fribourgeois, les actions dans cette première période se faisaient plus rares. On peut noter la belle percée de Kevin Etter (10e).

Au début du deuxième tiers, Fribourg est retombé dans ses travers. En l'espace de six minutes, les Tessinois se sont procurés cinq occasions dangereuses. Une première fois sauvé par sa barre transversale, Reto Berra a ensuite rappelé qu'il était un gardien de grande classe, repoussant les déviations ou les tirs adverses.

Un Reto Berra retrouvé

Contre le cours du jeu, Gottéron est parvenu à inscrire le 2-0 grâce à un joli jeu en triangulation. Sörensen a décalé sur Gunderson qui, au centre, a retrouvé Schmid. Aligné en première ligne, le No 73 fribourgeois a donc inscrit son 2e but de la saison en championnat. Cette réussite a également eu le mérite de redonner des ailes aux Dragons, qui ont ensuite enchaîné les occasions. Mais ils ne sont pas parvenus à prendre le large.

Avec un avantage de deux buts à l'entame du dernier tiers, le public de la BCF Arena devait-il trembler? Pas vraiment, malgré une pénalité bête prise pour surnombre, les Fribourgeois ont très bien défendu leur cage et Reto Berra a fait les arrêts qu'il fallait – et même plus. À l'image de ce magnifique déplacement face à Arcobello (51e).

En fin de match, chaque intervention défensive était célébré comme un but ou presque. Les buts dans la cage vide de De La Rose (58e) et Schmid (59e), encore plus. Lorsque la sirène finale a retenti, un ouf de soulagement est descendu des gradins de la BCF Arena. Ce résultat ne permet toutefois pas à Fribourg de quitter la 13e et avant-dernière place du classement de National League.