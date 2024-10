Battu à Zoug, Fribourg Gottéron voit déjà le train s'en aller

Jan Kovar a trompé Reto Berra Photo: Marc Schumacher/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

S'il fallait une définition d'un match à six points, ce Zoug - Fribourg en serait une parfaite. Alors que les Dragons auraient pu revenir à une longueur des joueurs de Suisse centrale en cas de victoire, les voici relégués à sept unités à cause de ce revers. Le EVZ, dixième, est remonté dans le bon wagon après avoir vécu un début de saison pour le moins compliqué.

Cette rencontre, les hommes de Pat Emond l'avaient pourtant bien entamé. Outre le 0-1 d'Andreas Borgman avec la complicité d'un défenseur de la Bossard Arena, les visiteurs ont disputé vingt bonnes premières minutes. «Et puis tout s'est écroulé», a résumé Benoît Jecker, défenseur des Dragons qui n'a pu que constater l'effondrement de son équipe.

De 0-1, le score est passé à 2-1 en fin de seconde période à la suite d'une période intermédiaire franchement moyenne. Les Zougois, timorés en début de match, ont ensuite été remis sur les bons rails grâce à la peste - dans le bon sens du terme - Daniel Vozenilek. Le Tchèque, champion du monde en mai dernier contre la Suisse en finale, en a fait voir de toutes les couleurs aux Dragons: des bleus sur le corps et des visages rougis. Le top scorer, avec un but et un assist, a sans cesse provoqué et les Dragons, qui avaient pourtant gardé leur calme jusque-là, ont peu à peu commencé à perdre pied.

Fin de match ratée

En fin de rencontre, Yannick Rathgeb a certes ramené son équipe à 3-2 d'un tir puissant. Mais le but du défenseur a été inutile puisqu'en toute fin de rencontre, Fribourg a montré pourquoi il était en queue de classement. Il y a tout d'abord eu un surnombre à quatre minutes de la fin du match qui a coûté de précieuses minutes aux Dragons. Après avoir tenu bon à 4 contre 5, les Dragons ont perdu leurs ultimes espoirs à la suite d'une relance chaotique de Chris DiDomenico directement sur la palette de Fabrice Herzog qui a pu marquer dans la cage vide.

Fribourg a ainsi perdu son neuvième match en onze rencontres avant d'accueillir Lugano ce samedi pour boucler ce premier tour. Et si, finalement, Fribourg était à sa place au vu de son début de saison totalement raté. «On ne joue toujours pas un match en entier, ne peut que constater Pat Emond, coach à nouveau. C'est sûr qu'on n'est pas là où on imaginait.»

Rivaux victorieux

La semaine dernière, le coach a probablement sauvé son poste grâce à un succès face à Ambri. Mais - et on le disait à l'époque déjà -, cette victoire ressemblait à un cache-misère plus qu'autre chose. Et Zoug s'est chargé de le rappeler aux Fribourgeois en l'emportant sans franchement avoir besoin de trop en faire.

Si l'on ajoute à cette défaite les victoires de Genève, Langnau et Lugano, on peut dire que Fribourg a fait une terriblement mauvaise affaire comptable à plus d'un titre. Au lieu de se relancer, les Dragons se sont mis encore davantage la tête sous l'eau. Dure réalité des matches à six points.