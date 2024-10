Fribourg a retrouvé le vrai Reto Berra

Reto Berra a longtemps célébré avec ses supporters après le match. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Cette saison, Reto Berra s'était surtout distingué par son coup de sang lors du derby des Zähringen face à Berne. Pour rappel, le dernier rempart de Fribourg avait quitté la glace par lui-même, ne souhaitant plus prendre part au naufrage des Dragons. Bien en dessous de ses standards depuis le début de la saison, le gardien zurichois était même l'un des pires de la ligue d'un point de vue statistique. Le Reto Berra impérial de la saison dernière semblait – comme toute l'équipe de Gottéron – s'être égaré cet été.

Samedi soir face à Lugano, les supporters de Fribourg ont retrouvé le sourire. Leurs protégés se sont imposés et Reto Berra a signé un blanchissage (4-0). Ils ne doivent toutefois pas se leurrer. Oui, les trois points sont là mais la manière laisse encore à désirer. Deux des quatre buts ont été inscrits dans la cage vide, Gottéron n'a tiré que 16 fois aux buts et Reto Berra, grandiose, a détourné les 32 shoots adverses.

«Je n'ai jamais été inquiet»

Forcément, sans même qu'on le lui mentionne, son entraîneur Pat Emond est venu lui-même sur la prestation de son dernier rempart. «La performance de Reto a rassuré tout le monde, relève le Canadien. Je suis très content pour lui car ça peut le remettre sur pied. C'est lui qui nous a sorti le gros match pour nous permettre de gagner.»

Après plusieurs sorties moins abouties, Pat Emond était-il inquiet pour son portier? «Je ne l'ai jamais été, car il a beaucoup d'expérience, répond-il. C'est un compétiteur et on savait qu'il allait s'en sortir.»

De la sérénité dans les rangs fribourgeois

Le rempart zurichois a donc dégoûté tous les attaquants luganais samedi soir. À chaque fois, sa jambière, son gant ou son biscuit se trouvait sur la trajectoire des tirs adverses. Et même quand les Tessinois sont enfin parvenus à franchir le barrage Berra, c'est la barre transversale qui sauvait Fribourg (22e).

Quand un tel gardien se dresse devant vous, la frustration peut être grande. Mais quand il est dans vos rangs, c'est un soulagement. «Ça nous permet d'être plus calmes, souligne son défenseur Dave Sutter. Quand on a un Reto des grands soirs, on sait qu'il va faire les gros arrêts et ça nous amène une certaine sérénité derrière.»

L'arrière de Gottéron n'oublie pas de rendre hommage à son portier par la même occasion: «Reto est une pièce maîtresse de notre organisation et ça reste le meilleur gardien de la Ligue. Si on arrive à faire en sorte qu'il voie les pucks et qu'on lui rend la vie plus simple, il fera des performances comme ce soir.» Si Reto Berra retrouve ses meilleures sensations lors des prochaines rencontres, ce sera en tout cas un problème en moins à résoudre pour Pat Emond à la tête des Dragons.