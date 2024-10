Qui sont les gardiens qui dominent la Ligue?

Kevin Pasche vit un très bon début de saison avec Lausanne. Photo: Pascal Muller/freshfocus

Si les statistiques avancées permettent d'évaluer de manière de plus en plus fiable les joueurs de champ, qu'en est-il des gardiens? Le poste a depuis toujours été le parent pauvre de ce domaine d'analyses. Il y a tout de même des moyens de voir au-delà du «bête» pourcentage d'arrêts.

Paradoxalement, ce sont les gardiens qui avaient la statistique les plus «avancées» avec le pourcentage d'arrêts et le nombre de buts encaissés par match (GAA). Les joueurs, eux, devaient se contenter des buts et des assists. Certains avaient les pénalités pour se mettre en lumière, mais c'est tout.

Petit à petit, le hockey s'est développé d'un point de vue analytique grâce... à un gardien: Jim Corsi. Si vous êtes un lecteur assidu de cette newsletter, vous êtes tombé sur des acronymes plus ou moins barbares tels le Fenwick ou le Corsi. Eh oui, ce dernier a été mis au point par un ancien portier.

Et les gardiens, eux, comment faire pour déterminer ceux qui font du bon travail? On passe en revue trois statistiques intéressantes pour le déterminer.

Seuls les gardiens ayant au minimum quatre titularisations sont pris en compte dans cet article.

1 Le pourcentage d'arrêts

Bien sûr, il faut commencer par là pour analyser les gardiens. Et dans cette statistique, un portier survole les débats: Stéphane Charlin. Le Romand des Langnau Tigers est stratosphérique depuis le début de la saison. Spoiler, il est à ce point solide qu'on va en reparler quelques fois dans cette analyse.



Pourcentage d'arrêts

Stéphane Charlin (Langnau Tigers). 96.74% Harri Säteri (Bienne). 93.90% Adam Reideborn (Berne) 93.78% Ivars Punnenovs (Rapperswil). 93.66% Kevin Pasche (Lausanne). 93.06% Gilles Senn (Ambrì-Piotta). 92.67% Sandro Aeschlimann (Davos). 92.54% Ludovic Waeber (Kloten). 92.28%

Deux absents de marque dans ce classement: Robert Mayer et Reto Berra. Le Genevois stoppe pour l'heure 91,35% des tirs qui lui sont adressés, tandis que le Fribourgeois rend une triste fiche de 88,80%. Cela fait de lui le 15e gardien du classement sur les 18 ayant disputé suffisamment de matches pour être qualifiés.

2 Les buts sauvés

Le pourcentage d'arrêts, c'est bien joli. Mais il y a tout de même un biais important. Tous les gardiens ne sont pas égaux par rapport à la qualité des shoots reçus. Vous imaginez bien que Benjamin Conz, à Ajoie, n'a pas la vie aussi facile que Simon Hrubec à Zurich. Pour tenter de comparer ce qui est comparable, un moyen simple est de regarder le nombre de buts escomptés en comparaison avec le nombre de buts encaissés. Et à ce petit jeu, Stéphane Charlin est toujours très bien placé... Mais un autre gardien lui vole (momentanément, vous verrez) la vedette.



Buts sauvés.

Harri Säteri (Bienne). 12,69 Stéphane Charlin (Langnau Tigers). 8,67 Adam Reideborn (Berne). 7,12 Kevin Pasche (Lausanne). 3,90 Ludovic Waeber (Kloten). 3,81 Sandro Aeschlimann (Davos). 3,72 Gilles Senn (Ambrì-Piotta). 3,40 Ivars Punnenovs (Rapperswil). 3,05

Robert Mayer et Reto Berra sont à nouveau écartés de la liste. Le portier du GSHC est 9e avec 2,94 buts sauvés. Reto Berra, lui, vit une saison compliquée. Il aurait théoriquement dû encaisser 24 buts et des poussières. Le Dragon a capitulé 29 fois soit un écart négatif de -4,54, ce qui fait de lui l'avant-dernier gardien de notre liste devant Tim Wolf (Zoug).

3 Les buts sauvés... par minute

Vous pourriez me dire que là aussi tous les gardiens ne sont pas égaux puisqu'ils n'ont pas tous joué le même nombre de minutes. Et vous auriez raison puisque Stéphane Charlin a disputé près de 200 minutes de moins que le Biennois Harri Säteri. Dès lors, il est plus compliqué de compiler des statistiques aussi impressionnantes.

Calculons une moyenne «par 60 minutes» pour tous les gardiens. Cela fait paraître un poil moins mal Reto Berra, même si cela ne reste pas fameux. À l'inverse, Stéphane Charlin reprend sa place au sommet.

Buts sauvés par 60 minutes de jeu.

Stéphane Charlin (Langnau Tigers). 1,45 Harri Säteri (Bienne). 1,41 Adam Reideborn (Berne). 0,87 Ivars Punnenovs (Rapperswil). 0,59 Sandro Aeschlimann (Davos). 0,57 Gilles Senn (Ambrì-Piotta). 0,55 Kevin Pasche (Lausanne). 0,51 Ludovic Waeber (Kloten). 0,43

Robert Mayer est également 9e avec 0,42 but sauvé par match. Reto Berra, lui, concède 0,46 réussite par match de plus que ce qu'il devrait encaisser selon les buts escomptés.