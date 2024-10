Après les six matches de la phase de poule, Lausanne (3e) et Genève (14e) ont été désignés adversaires en huitième de finale de Champions Hockey League. Une bonne ou une mauvaise chose? Les directeurs sportifs sont unanimes.

Photo: Getty Images

Grégory Beaud Journaliste Blick

Les fans lausannois et genevois auront droit à deux derbies lémaniques supplémentaires lors de la phase à élimination directe de la Champions Hockey League. Ceux qui voulaient découvrir les charmes de Prague, Växjö ou Skellefteå seront probablement déçus. Il est vrai que parcourir la soixantaine de kilomètres entre Lausanne et Genève n'a pas la même saveur. Et, suivant comment, ce n'est pas forcément plus rapide que de se rendre en avion en République tchèque. Mais c'est une autre histoire.

Depuis le début de cette compétition, les différentes formations engagées parlent de leurs objectifs respectifs. Toutes ne l'assument pas ouvertement, mais certaines le disent à demi-mots: cette Champions Hockey League est autant énergivore qu'onéreuse. L'épopée genevoise de la saison dernière en est la preuve. Victorieux, les Grenat ont dû attendre de remporter la finale pour passer des chiffres rouges aux chiffres noirs dans cette aventure continentale. Et sur la glace, l'équipe de Jan Cadieux a payé un très lourd tribut à la débauche d'énergie consentie.

Intérêt financier accru

«Ma première réaction lorsque j'ai su que ce serait Genève? J'étais content.» John Fust, directeur sportif du Lausanne HC, n'a pas pensé à l'aspect sportif à cet instant. «De toute manière, les 16 équipes qui sont encore en lice sont de bonnes équipes. Par contre, cette affiche a un gros avantage d'un point de vue organisationnel. Nous aimons bien les voyages et avons apprécié les trois que nous avions au programme. Mais à ce stade de la saison, il est préférable de pouvoir nous économiser certaines heures d'avion.»

Au bout du Léman, la réaction était précisément identique. «On s'est forcément dit qu'on n'allait pas avoir à trop voyager, rigole Marc Gautschi, pendant genevois de John Fust. Comme nous avons un calendrier très chargé ces prochaines semaines, c'est une bonne nouvelle même si nous nous attendons à des matches difficiles.»

Et au niveau des recettes? «On verra si cette compétition n'intéresse vraiment pas les gens, rigole Marc Gautschi. J'espère vraiment que nous allons pouvoir faire deux belles affluences tant à Genève qu'à Lausanne.» Cette affiche n'aura en tout cas pas un impact négatif tant sur les ventes de billets que sur les recettes aux buvettes. À titre de comparaison, il y avait 5527 spectateurs pour le match Genève - Munich en 8e de finale la saison dernière et un triste 3439 fans pour le quart de finale contre les Växjö Lakers. La demi-finale contre le Lukko Rauma n'avait attiré que 4371 «pèlerins» aux Vernets.

La perspective de se frotter à un rival romand a donc de quoi réjouir les caissiers des deux clubs. «Ce sera plus facile à vendre, admet, le directeur sportif du Lausanne HC. Et lorsque nous avons des budgets à respecter, c'est un élément important à prendre en compte.»

Calendrier surchargé à Lausanne

Dès lors, la perspective de ne pas avoir à voyager a de quoi réjouir les deux formations romandes. «Le bus qui nous permettra de nous rendre à Genève est inclus dans notre contrat de sponsoring», précise John Fust. Une immense différence avec un éventuel voyage en avion. «Suivant où se situe le match, un charter est quasi obligatoire. Et on ne parle même pas là des hôtels, de la nourriture et de tout l'aspect logistique.»

Au final, la différence peut, dans le cas le plus extrême, avoisiner les 100'000 francs. «Cela pèse dans la balance, précise John Fust. Ce d'autant plus que pour les fans des deux équipes, c'est probablement quelque chose de spécial de défier un tel rival.» «Les 15'000 francs de prime pour nous être qualifiés devraient suffire à payer le bus pour Lausanne», ironise pour sa part Marc Gautschi.

Une inconnue demeure pour le moment. Le match aller-retour se disputera-t-il normalement, à savoir l'aller à Genève et le retour à Lausanne? Il y a fort à parier que non. En effet, la Vaudoise aréna vivra une semaine particulièrement chargée avec deux concerts (Patrick Bruel et André Rieu) ainsi que la Nuit des Lions, le repas de soutien du LHC, les 17, 20 et 21 novembre. Sachant que les rencontres retour auront lieu les 19 et 20 novembre, il n'est pas impossible que l'affiche soit inversée et que Genève reçoive la seconde manche de ce derby lémanique.

Cap au Nord

Une chose est certaine après cette première phase: l'équipe qui sortira vainqueur de cet affrontement lémanique va devoir voyager pour son quart de finale de Champions Hockey League en décembre prochain. Lausanne ou Genève se frottera ainsi au vainqueur du duel entre les Suédois de Skellefteå et les Allemands de Bremerhaven. «Mais dès que tu arrives en quarts de finale, tu commences à penser un peu plus loin et donc le voyage fait partie du jeu», remarque John Fust.

Tant le GSHC que le LHC se sont déjà rendus en Allemagne pour y affronter les Penguins les 6 et 8 septembre dernier. Par ailleurs, les Aigles avaient accueilli Skellefteå en finale de la dernière CHL. «Et c'est sûr que cela nous avait coûté beaucoup d'énergie, admet Marc Gautschi. Ce n'est pas la seule raison pour laquelle nous avons manqué les derniers play-off, mais cela a joué un rôle.»