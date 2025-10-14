Marc Gautschi: «La signature de Sam Hallam m'aide beaucoup»

Ce lundi, Genève-Servette a confirmé ce qui se murmurait depuis un certain temps: le Suédois Sam Hallam sera le prochain entraîneur des Aigles. Le point avec Marc Gautschi, directeur sportif du club.

Marc Gautsch, un directeur sportif heureux. Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Cela faisait plusieurs mois que le nom de Sam Hallam circulait dans les couloirs en travaux des Vernets. L'identité du Suédois avait bruissé avant même que les premiers coups de pioche liés à la rénovation ne soit donné au bout du Léman. Pourtant, l'officialisation n'est tombée que ce lundi. Difficile de coordonner l'agenda de la fédération suédoise et celui des Aigles.

Plus sur le sujet Sam Hallam va débarquer Genève-Servette clarifie son avenir derrière le banc

Car Sam Hallam n'est autre que le sélectionneur du «Tre Kronor» depuis 2022 déjà. Alors forcément, une telle signature ne s'improvise pas. «C’est un coach très courtisé en Europe, plusieurs clubs étaient intéressés», précise Marc Gautschi, directeur sportif du GSHC. Une signature qui ne va pas tarder à avoir un impact sur le club genevois. «Cela m'aide beaucoup, précise le dirigeant. Cela va rendre mon travail plus simple, car les joueurs que je veux prolonger ou engager me demandent tous qui sera le coach pour qui ils joueront.»

Succès en club

L'identité de l'homme de banc est donc claire. Âgé de 45 ans, Hallam s’est engagé pour trois saisons avec le club genevois. «Ce n’est pas juste un tacticien suédois classique, c’est quelqu’un d’humain, respecté, qui sait parler aux joueurs et au club entier, présente Marc Gautschi. Il a entraîné l’équipe nationale et géré des stars mondiales.»

Outre son C.V. en sélection, c'est également son parcours en club qui a plaidé en la faveur de Sam Hallam. Coach des Växjö Lakers durant une décennie, il y a remporté trois titres nationaux. «Il a construit quelque chose de toutes pièces, poursuit le dirigeant genevois. Certains Suédois très doués n’ont pas eu de succès en Suisse parce qu’ils étaient habitués à d’autres types de joueurs. Sam, lui, a déjà travaillé avec beaucoup d’étrangers et des profils très différents. C'est aussi quelque chose qui m'a convaincu.»

Transition facilitée

À l'instar de ce qu'avait fait Fribourg Gottéron la saison dernière avec Roger Rönnberg, Genève-Servette a donc signé son entraîneur avec un an d'avance. Mais cette nouvelle n'a surpris personne. Et surtout pas Ville Peltonen, entraîneur principal depuis une semaine et toujours en poste pour la suite de cette saison. «Ils se sont déjà parlés la semaine passée, précise Marc Gautschi. La communication à l’intérieur a toujours été très ouverte entre tous les concernés.»

Le directeur sportif se verrait bien continuer avec Ville Peltonen et ses deux assistants la saison prochaine. Le trio épaulerait ainsi Sam Hallam. «Cela nous permettrait de garder une certaine continuité», appuie Marc Gautschi. Les deux premiers matches depuis la réorganisation ont conforté le dirigeant dans son choix. «Après deux victoires, c'est un peu trop facile de dire cela, sourit-il. On suit un processus, mais je suis persuadé qu’on a pris les bonnes décisions.»

Sur la glace, l'équipe du GSHC a semblé répondre la bonne manière au changement. Et avec un futur désormais clarifié, ce devrait encore faciliter la tâche de Ville Peltonen et de ses deux assistants. Avant qu'ils ne s'engagent pour l'aventure avec Sam Hallam? Réponse ces prochains jours ou prochaines semaines.