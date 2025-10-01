Daniel Ljunggren, le joli clin d'œil du destin

Appelé pour pallier la blessure de Lucas Wallmark, Daniel Ljunggren a inscrit le premier but de Fribourg Gottéron face à Berne (1-5). Le Suédois s'est rappelé aux bons souvenirs des Dragons, lui qui avait déjà disputé les play-off avec eux la saison dernière.

Daniel Ljunggren (au centre) a inscrit le premier but fribourgeois de la soirée. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Forcément. C'est comme si c'était écrit. Il y a encore quelques jours, Daniel Ljunggren était un joueur du HC Thurgovie. Sauf qu'avec la blessure de Lucas Wallmark, Gottéron a de nouveau voulu faire appel à ses services, sous la forme d'une licence B. Son premier match avec les Dragons pour cette saison? Sur la glace de la Postfinance Arena, la même qui l'a vu faire ses débuts sous le maillot de Gottéron, lors des derniers play-off.

Alors évidemment, lorsque c'est le No 14 qui a poussé au fond une offrande de Yannick Rathgeb, personne ou presque n'était surpris, tant le destin est parfois joueur. C'est également dans la capitale bernoise que, le 26 mars dernier, Daniel Ljunggren avait inscrit le premier but d'un acte VII finalement remporté par Fribourg. Alors, comme un sentiment de déjà-vu pour le Suédois? «Un peu, oui, sourit-il. C'est un peu similaire et c'est toujours sympa de jouer ici. C'était un chouette mardi.» Des similarités, il y en a quelques-unes puisque, comme lors du match décisif en quarts de finale, Gottéron a fait la différence avec trois buts rapides dans le tiers médian.

Le cauchemar de certains Bernois

Débarqué en début de semaine à la BCF Arena, Daniel Ljunggren avoue que son objectif principal n'était pas forcément de trouver le chemin des filets, mais avant tout de «contribuer au succès» des Dragons. Il admet quand même qu'il a «toujours envie de marquer». L'occasion pour lui de faire d'une pierre deux coups, ce mardi face à Berne.

Dans les rangs des supporters des Ours, certains ont peut-être fait des cauchemars impliquant le Suédois dans la nuit de mardi à mercredi. «Oh, à ce point-là?, se demande Daniel Ljunggren. Je le prendrais en tout cas comme un compliment.»

Déjà entraîné par Roger Rönnberg

Des éloges, il en a en tout cas reçu de la part de son entraîneur actuel, Roger Rönnberg, qui lui n'était pas à la bande lors des derniers play-off. Alors, comment était-ce de coacher son No 14 pour la première fois? «En fait, ce n'était pas une première, coupe le technicien scandinave. Il m'a dit que je l'avais entraîné en junior lors d'un tournoi avec la Suède… Mais il n'avait pas autant de poils sur son visage donc je ne l'ai pas reconnu (rires).»

Dans tous les cas, Roger Rönnberg est content d'avoir pu compter sur son compatriote face au CP Berne. «C'est un super gars d'équipe et tout le monde l'adore, ajoute-t-il. Il a beaucoup d'intelligence et joue toujours pour le collectif.»

Malgré son but, Daniel Ljunggren va retourner en Swiss League ce week-end. Pendant que les alentours de la BCF Arena vivront au rythme de Morat-Fribourg, l'ancien capitaine de Mora en deuxième division suédoise se contentera d'un Fribourg–Thurgovie.