Gottéron n'a eu besoin que de 178 secondes pour mettre à genoux le CP Berne (1-5). Les Dragons ont fait la différence à la mi-match, grâce, entre autres, à une réussite du revenant Daniel Ljunggren et au 800e point de Julien Sprunger.

Fribourg n'a fait qu'une bouchée des Ours bernois. Photo: keystone-sda.ch

Matthias Davet Journaliste Blick

Il y avait de la revanche dans l'air ce mardi soir à la Postfinance Arena. Affiche en quarts de finale des play-off la saison dernière, ce derby des Zähringen était l'occasion pour Fribourg de poursuivre sa marche en avant et pour Berne de se ressaisir. C'est finalement le premier scénario qui a eu lieu, les Dragons remportant cette rencontre en l'espace de 178 secondes, à la mi-match.

Au moment d'entrer dans cette 29e minute, le score était encore nul et vierge. Si Gottéron avait réalisé un bon premier tiers, il pouvait également remercier son toujours autant excellent box play. Durant 1'38, Fribourg a évolué avec deux hommes de moins sur la glace (18e). Et pourtant, le CP Berne n'a pas réussi à se procurer une seule action dangereuse, tant les trois hommes en face étaient solides.

Daniel Ljunggren, évidemment

Arriva ensuite le milieu de ce tiers médian, où les Fribourgeois ont réduit à néant les espoirs des Ours, ceux-ci se retrouvant au fond de la fosse en moins de trois minutes. D'abord, c'est l'inévitable Daniel Ljunggren qui a ouvert les feux, servi parfaitement par Yannick Rathgeb (29e). Le Suédois, appelé la veille par Gottéron pour pallier la blessure de Lucas Wallmark, s'est rappelé de bons souvenirs dans la capitale. Dans la foulée, Kevin Nicolet en contre et Marcus Sörensen en power-play ont alourdi l'addition.

Si Berne a inscrit le but de l'espoir dans cette même période (Lehmann, 35e), il faisait peu de doute que les Dragons étaient en route pour une huitième victoire de la saison. Cerise sur le gâteau, Julien Sprunger a même pu y aller de son 800e point en carrière, après un service incroyable de Ludvig Johnson. Seul face à Adam Reideborn, le capitaine éternel a fait trembler les filets de National League pour la 403e fois (42e).

Le cinquième et certains partent

Les Ours ont continué de prendre l'eau, le Top Scorer Sandro Schmid inscrivant le cinquième et raccourcissant la soirée de plusieurs supporters bernois, qui ont décidé qu'ils en avaient vu assez (45e). Tout comme au printemps dernier, ce sont donc les Dragons qui sont ressortis vainqueurs de ce derby des Zähringen. Pour le plus grand plaisir du secteur visiteur, qui a encouragé son équipe de la première à la dernière minute.

Gottéron va poursuivre son chemin avec la réception de Rapperswil vendredi, avant de se rendre dans les Grisons le lendemain pour y défier le leader, Davos. Un beau test pour les hommes de Roger Rönnberg.