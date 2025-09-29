Samedi, Marcus Sörensen s'est retrouvé sur une ligne différente en raison de la blessure de Lucas Wallmark la veille. Comment le Suédois a-t-il vécu le départ à l'hôpital de son coéquipier et un premier match sans lui? Récit.

Marcus Sörensen a dû jouer sans son compagnon de ligne samedi Photo: keystone-sda.ch

Grégory Beaud Journaliste Blick

Vendredi soir à Porrentruy, un tir anodin a été dévié par Jeremi Gerber en plein visage de Lucas Wallmark. Le Suédois de la BCF Arena s'est immédiatement écroulé et a beaucoup saigné. De quoi forcément inquiéter toutes les personnes présentes dans le Jura. Et Marcus Sörensen aussi. Coéquipier de ligne de son compatriote, le No 9 des Dragons était juste à côté de l'infortuné au moment de sa blessure. «J'ai pu lui parler directement, précise-t-il. Ce n'était pas un moment agréable.»

Le No 32 a dû filer à l'hôpital dans la foulée, tandis que les Fribourgeois ont continué leur match. Ils se sont finalement imposés 2-5. «Lorsque tu reviens aux vestiaires à la pause et tu vois qu'il n'est pas là, tu sais que ce n'est pas bon signe, poursuit Marcus Sörensen. Mais il fallait rester concentré sur notre match et ne pas nous disperser.» Ce que les Dragons ont fait assez sérieusement.

Retour avec Roger Rönnberg

À la fin de la rencontre, on a vu le Suédois se précipiter sur son téléphone portable. Pour prendre des nouvelles de Lucas Wallmark? «Oui, je voulais voir comment il allait et s'il allait pouvoir rentrer avec le bus ou non», lance-t-il. C'est finalement Roger Rönnberg lui-même qui est resté sur place pour rapatrier son joueur. «Il ne voulait pas qu'il passe la nuit à Porrentruy», détaille Gerd Zenhäusern, directeur sportif des Dragons.

Le lendemain, ce sont des nouvelles rassurantes qui sont tombées puisque Lucas Wallmark ne devrait pas être absent trop longtemps. «Cela devrait durer une semaine», précise le dirigeant de la BCF Arena. De quoi rassurer Marcus Sörensen, compère habituel du joueur de centre. «Ce qui est important, c'est qu'il aille bien, avance-t-il. Qu'il puisse rejouer, c'est une question que l'on se pose dans un second temps. La santé avant tout. Mais oui, je suis content de savoir que nous n'allons pas devoir nous passer de lui trop longtemps. À force, nous avons nos petites habitudes sur la glace...»

Une paire avec Borgström

Samedi contre Ambri-Piotta, c'est donc avec Henrik Borgström que Marcus Sörensen a patiné. Les deux hommes ont parfois partagé la glace, mais sur de petites périodes seulement. «Il n'est arrivé que cet été et a eu une préparation raccourcie, poursuit le Suédois. Je n'ai donc pas vraiment eu l'occasion de m'habituer à son style de jeu. Mais c'est un bon joueur et c'est généralement assez facile de s'adapter.»

Depuis le début de saison, la question centrale, à Fribourg, est de trouver le complément pour le duo «Sörenmark». Roger Rönnberg semble réticent à vouloir mettre tous ses étrangers dans le même panier en alignant Henrik Borgström avec les Suédois. Et si la blessure temporaire de Lucas Wallmark était, finalement, l'occasion pour Sörensen et le Finlandais de créer une complicité qui permettra au coach de former une triplette au moment du retour du blessé? «Il faut demander au coach», botte en touche Marcus Sörensen.

Face à Ambri, le Suédois a retrouvé son numéro 9 après avoir laissé le casque «à flammes» à Sandro Schmid. Une autre adaptation a donc été nécessaire samedi contre Ambri. «Je ne vois pas dans mon dos ni sur ma tête, dit-il sans broncher. Cela ne change rien.» Il y a tout de même une chose qui a changé. Sans son maillot distinctif ni Lucas Wallmark, Marcus Sörensen a été transparent contre les Léventins. Reste à savoir ce qui lui a le plus manqué entre son coéquipier et son chandail fétiche. On penche pour la première option.