Le défenseur finlandais du HC Ajoie fait l’objet d’une procédure ordinaire pour une charge à la tête sur Mike Künzle, samedi soir lors du match à Zoug. Julius Honka manquera au moins un match.

Grégory Beaud Journaliste Blick

Coup dur pour le HC Ajoie. La National League a annoncé jeudi l’ouverture d’une procédure ordinaire contre Julius Honka. En cause: une charge à la tête du défenseur finlandais sur l’attaquant de Zoug, Mike Künzle, lors du match qui a opposé les deux équipes mercredi soir. L'arrière du HCA avait été renvoyé sous la douche au début du troisième tiers-temps pour cette action.

En attendant le verdict du juge unique, le Jurassien d’adoption est suspendu à titre préventif pour une rencontre. Il ne sera donc pas sur la glace vendredi, lors du déplacement des Vouivres à Lugano. Sa présence samedi pour la réception de Fribourg-Gottéron dépendra de la suite de la procédure. Une absence qui tombe mal pour des Jurassiens qui surprennent depuis le début de saison, à l’image de leur succès 6-3 contre Davos samedi dernier, match lors duquel Honka avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets.

Arrivé cet été en provenance de Rapperswil-Jona, Julius Honka (30 ans) est l’un des piliers de la défense ajoulote, où il a retrouvé son frère Anttoni. L’ancien choix de premier tour des Dallas Stars évolue en National League depuis 2023 et Ajoie est déjà son cinquième club en Suisse, après Berne, Genève-Servette, Davos et les Lakers. Il compte 14 points dont 7 buts depuis le début de la saison.

Ce n’est pas la première fois que le Finlandais a affaire aux instances disciplinaires. En novembre 2025, sous le maillot saint-gallois, il avait écopé d’un match de suspension et de 2'500 francs d’amende pour un slew-footing sur le Davosien Rasmus Asplund.