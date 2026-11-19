Coup dur pour le HC Ajoie. La National League a annoncé jeudi l’ouverture d’une procédure ordinaire contre Julius Honka. En cause: une charge à la tête du défenseur finlandais sur l’attaquant de Zoug, Mike Künzle, lors du match qui a opposé les deux équipes mercredi soir. L'arrière du HCA avait été renvoyé sous la douche au début du troisième tiers-temps pour cette action.
En attendant le verdict du juge unique, le Jurassien d’adoption est suspendu à titre préventif pour une rencontre. Il ne sera donc pas sur la glace vendredi, lors du déplacement des Vouivres à Lugano. Sa présence samedi pour la réception de Fribourg-Gottéron dépendra de la suite de la procédure. Une absence qui tombe mal pour des Jurassiens qui surprennent depuis le début de saison, à l’image de leur succès 6-3 contre Davos samedi dernier, match lors duquel Honka avait d’ailleurs trouvé le chemin des filets.
Arrivé cet été en provenance de Rapperswil-Jona, Julius Honka (30 ans) est l’un des piliers de la défense ajoulote, où il a retrouvé son frère Anttoni. L’ancien choix de premier tour des Dallas Stars évolue en National League depuis 2023 et Ajoie est déjà son cinquième club en Suisse, après Berne, Genève-Servette, Davos et les Lakers. Il compte 14 points dont 7 buts depuis le début de la saison.
Ce n’est pas la première fois que le Finlandais a affaire aux instances disciplinaires. En novembre 2025, sous le maillot saint-gallois, il avait écopé d’un match de suspension et de 2'500 francs d’amende pour un slew-footing sur le Davosien Rasmus Asplund.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
ZSC Lions
20
36
49
2
SC Berne
20
4
36
3
HC Ambri-Piotta
20
5
36
4
Genève-Servette HC
21
-7
35
5
EV Zoug
16
23
34
6
SCL Tigers
21
12
32
7
HC Fribourg-Gottéron
20
10
28
8
HC Ajoie
21
-6
28
9
HC Lugano
21
-2
28
10
HC Davos
21
-10
27
11
Lausanne HC
21
-14
26
12
EHC Bienne
20
-7
24
13
Rapperswil-Jona Lakers
21
-19
22
14
EHC Kloten
21
-25
21