Personnage haut en couleur, dur à cuire, provocateur: Todd Elik n’a jamais été du genre à baisser les yeux. Sur la glace, l’ancien attaquant ne reculait devant personne. Aujourd’hui, le Canadien mène un autre combat, bien plus difficile: celui contre le cancer. Et son esprit de battant reste intact. Pour Blick, Todd Elik se confie.

Todd Elik se confie avec émotion au sujet de son cancer

Todd Elik se confie avec émotion au sujet de son cancer

Nicole Vandenbrouck

Il est tôt le matin au Canada lorsque Todd Elik s’entretient avec Blick. Originaire de Toronto, l’ancien attaquant de 60 ans vit depuis quelques années dans le paisible village de Ferland, en Saskatchewan. Enfin, village est peut-être un bien grand mot: cette petite localité ne compterait que 14 habitants. Comment cet ancien dur à cuire du hockey a-t-il atterri ici? «Ma femme est originaire de cette région et nous vivons dans son ancienne maison familiale», raconte Todd Elik. «Nous aimons la vie simple et paisible à la campagne. Nous avons même un verger.»

Tous deux sont en quelque sorte à la préretraite. Todd Elik, qui a laissé son empreinte en National League avec les Langnau Tigers, Zoug, Davos et Lugano, ainsi qu’en Swiss League avec Langenthal et Thurgovie, reste toutefois fidèle au hockey. Bénévole, il encadre l’équipe junior des Southern Rebels, à Assiniboia, à une heure de route de chez lui. Des «rebelles»: un nom qui sied à merveille à ce personnage haut en couleur, devenu culte en Suisse et qui a également connu la NHL sous les maillots de Boston, San Jose, Minnesota et Edmonton.

«Je n’ai plus besoin de grand-chose, c’est une belle vie ici.» Les mots d’un homme qui, il y a neuf mois, a pourtant vu son existence basculer avec l’annonce d’un cancer de l’intestin.

Comment allez-vous aujourd’hui?

Todd Elik: En ce qui concerne le cancer, je suis confiant. Les valeurs sont bonnes. La tumeur a vraiment beaucoup diminué, même extrêmement. Ma formule sanguine est normale, tout le reste aussi. Ce sont seulement les effets secondaires de la chimiothérapie qui me gênent vraiment. L’éruption cutanée sur le visage et le cuir chevelu.

Le cancer a déjà formé des métastases?

Exactement, rétrospectivement, j’ai simplement attendu trop longtemps. J’aurais dû me faire examiner six mois plus tôt déjà. En septembre dernier, je n’allais pas bien, j’avais des problèmes pour uriner. Lorsque je suis enfin allé faire des examens et que j'ai reçu le diagnostic, le cancer était déjà au stade quatre, ce qui signifie une urgence maximale. Il avait formé des métastases dans mon foie et mes poumons. Je suis curieux de savoir où en sont mon foie et mes poumons, car j’ai maintenant subi douze chimiothérapies et toutes mes valeurs ont diminué. Il y en a probablement encore quelques-unes, mais j’espère qu’elles ont régressé.

Qu’est-ce qui vous a d’abord empêché d’aller chez le médecin?

Vous savez, nous essayons d’être des durs, des hockeyeurs... Nous croyons pouvoir gérer la douleur et, face à tous les problèmes, on pense qu’ils finiront bien par disparaître. Mais cette fois, ils n’ont malheureusement pas disparu, alors j’ai dû m'en occuper.

Comment votre vie a-t-elle changé avec le diagnostic?

Ça a été un choc. Les médecins n’ont rien enjolivé. La première chose à laquelle on pense, c’est la mort. Avec le cancer, on pense qu’on va mourir. Ensuite, nous avons entamé les étapes suivantes, nous sommes allés chez l’oncologue et avons commencé la chimio.

Vous avez toujours été un joueur à très fort caractère. Cela vous aide-t-il mentalement dans votre combat contre le cancer?

Oui, absolument. J’ai déjà surmonté d’autres épreuves, même si ce n’était pas sur le plan de la santé. Mais le hockey et les défis qui y sont liés m’aident sans aucun doute. Je reste fort.

Y a-t-il aussi eu des jours où vous vous êtes révolté contre votre sort?

Nous avons tous une histoire. Je suis allé jusqu'en NHL, j'ai atteint mon meilleur niveau grâce à ma persévérance et au fait que j’aie dû travailler dur chaque jour et faire mes preuves encore et encore. C’était simplement dans mes gênes, dans mon caractère. J'ai toujours dû me battre.

Vous vous êtes battu pour des victoires et des matches, mais maintenant vous vous battez pour votre vie.

Exactement, c’est simplement un autre défi maintenant. Alors je l’affronte et j’essaie de me battre chaque jour et de tenir le coup.

Qu’est-ce qui vous a aidé à tenir le coup lors des journées difficiles? Votre femme?

Nous nous sommes demandé: que pouvons-nous faire? Que reste-t-il à faire, sinon se battre? Nous devons rester positifs. Le plus important était d’avoir une attitude positive. Je crois que cela aide vraiment à garder la tête froide et à rester de bonne humeur. Le plus simple serait d’abandonner. Le plus simple serait de rester assis sur le canapé et de ne rien faire. Mais hier, j’étais derrière la bande avec l’équipe, nous avons remporté notre premier match. Cela me maintient en vie et me distrait. Ma vie n’a pas beaucoup changé, je suis simplement plus épuisé et plus fatigué. Je m’occupe toujours de toutes mes tâches quotidiennes.

Le coaching ne vous coûte-t-il pas beaucoup d’énergie?

Le club s’occupe plutôt bien de moi. Les gars sont incroyables. Nous avons vraiment construit quelque chose de spécial. C’est une petite ville. Le président est incroyable. Il construit une toute nouvelle patinoire et s’occupe de tout! Ils font tout ce qu’ils peuvent pour que les joueurs se sentent vraiment bien.

Avez-vous parlé ouvertement de votre cancer avec les joueurs?

Bien sûr, l’ouverture est pour moi la bonne approche. Aborder les sujets directement et clairement. Ils le savent tous et sont très compatissants. Et ils se battent, ils veulent travailler, ils veulent gagner. Je pense que c’est en grande partie pour moi, mais aussi pour l’équipe. C’est beau.

Y a-t-il eu des larmes dans le vestiaire? Ou chez vous?

Lors de la fête de fin de saison, oui. C’était une période difficile pour moi. J’avais la gorge nouée,c’était très émouvant pour moi. Nous avons remis quelques récompenses aux joueurs. À ce moment-là, je me suis un peu effondré intérieurement. Je crois que tout le monde l’a compris, tous les parents et les joueurs. Alors oui, il y a eu des larmes.

Vous luttez contre le cancer depuis des mois. Que conseilleriez-vous aux personnes concernées?

Continuer simplement à se battre. C’est tout ce qu’on peut faire. Rester positif et continuer à se battre.

Avez-vous reçu beaucoup de messages et de réactions de Suisse qui vous ont touché?

Oh oui, absolument. C’est presque un peu bouleversant. Les gens ont été très gentils.

Est-ce difficile pour vous de demander de l’aide ou de l’accepter?

Oui, on ne veut pas montrer cette faiblesse, parce que tout le monde vous perçoit comme ce dur. On pense pouvoir venir à bout de tout. Mais finalement, on cherche des solutions qui nous aident à retrouver la santé. Je suis fermement convaincu que j’y arriverai. Je devrai peut-être encore m’en occuper plus tard dans ma vie. Pour l’instant, j’espère que la tumeur continuera à rétrécir, de sorte qu’on puisse peut-être l’enlever chirurgicalement. C’est actuellement notre objectif.

Vous avez récemment envoyé un message vidéo aux fans des Langnau Tigers. Cela vous a-t-il demandé beaucoup de courage, parce que vous voyez maintenant les gens différemment?

Je pensais simplement que c’était la bonne chose à faire pour leur rendre quelque chose. J’apprécie vraiment leur soutien.

Pourquoi pensez-vous être devenu une figure emblématique du hockey suisse, en particulier à Langnau?

Je ne le sais pas vraiment. J’ai grandi dans une petite ville et j’apprécie cette vie. Faire les courses ou se promener, parler avec les gens. En tant que personne, je ne suis pas différent d’eux. Je crois que nous avions un grand respect mutuel.

Y a-t-il des histoires de votre époque en Suisse qui vous font encore rire aujourd’hui?

Le septième match du barrage en 1999 avec Langnau contre Coire. Ce soir-là, j’étais particulièrement en forme (rires.)

Lors du cinquième match, Todd Elik s’est fait provoquer par des spectateurs et a frappé avec sa canne dans les tribunes derrière le banc des joueurs. Il a été suspendu pour deux matches. Mais grâce à un recours à effet suspensif, il a pu participer à la Finalissima à Coire. Alors que Coire menait 0-2, il a retourné le duel à lui seul. Avec un but et six passes décisives, il a conduit Langnau à la victoire 7-2 et donc au maintien en première division.

Avec le recul, comment décririez-vous le joueur Todd Elik?

J’ai appris à jouer dur, à jouer pour gagner, à n’importe quel prix. Prendre ses responsabilités, c’était en moi. C’est ainsi qu’on me l’a enseigné. J’ai ensuite emporté cette manière de faire avec moi en Suisse. Il n’y avait probablement pas beaucoup de gens qui appréciaient mon caractère. Les arbitres probablement pas non plus. J’étais un joueur qui travaillait dur, avec passion et émotion.

De quoi vous réjouissez-vous le plus lorsque vous aurez terminé les traitements de chimio?

Je ne pense pas à l’avenir chaque jour. Je me lève le matin, je me brosse les dents et je continue simplement à vivre. C’est tout. J’adore m’entraîner. J’adore avoir du succès. J’aime apprendre des choses aux joueurs et, lorsqu’ils obtiennent de bons résultats, c’est très gratifiant.

Souhaitez-vous encore dire quelque chose aux fans ici en Suisse?

Je tiens à vous remercier chaleureusement pour les nombreux messages et pour me souhaiter un prompt rétablissement. Cela signifie beaucoup pour moi.