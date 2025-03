Comment suivre la série Lausanne-Fribourg

La BCF Arena va de nouveau ouvrir ses portes pour un public viewing. Photo: Siriane Schneider

Matthias Davet Journaliste Blick

À la patinoire

Bien sûr, l'option des plus chanceuses et chanceux. Ils ne seront en effet «que» 9600 à Lausanne et 9262 à Fribourg pour suivre en direct les rencontres de cette demi-finale 100% romande. Si, comme d'habitude, certains se sont levés aux aurores pour faire la queue et obtenir des billets à la BCF Arena, le LHC a été malin. Pour éviter un attroupement de fans fribourgeois dans son secteur, le club vaudois a mis en vente ses billets mercredi matin… alors que Gottéron n'était pas encore qualifié pour les demi-finales.

Ainsi les deux patinoires devraient se parer en grande majorité des couleurs de leur équipe lors de ces affrontements puisque, sur les 9262 places de l'enceinte fribourgeoises, 7500 seront occupées par un abonné.

À la télévision

Les abonnés à la chaîne MySports peuvent, comme depuis le début de la saison, voir tous les matches des deux demi-finales.

En ce qui concerne la télévision gratuite, La Télé Vaud-Fribourg, Léman Bleu et TeleBielingue diffuseront un match entre l’une et l’autre demi-finale par soir. Ainsi, les supporters lausannois et fribourgeois sont certains de pouvoir regarder l’acte I (29 mars) et IV (5 avril) gratuitement. D’ailleurs, pour cette dernière date, La Télé organise une émission spéciale dès 19h en direct de la BCF Arena pour ce qui s’apparente à «son» derby.

Puis, pour ce qui est de la suite, cela va forcément dépendre des différents résultats. Si la série Zurich-Davos est terminée le 5 avril et que Fribourg-Lausanne va jusqu’au match VII, tous les matches des Romands seront visibles gratuitement. Par contre, si les deux demi-finales se poursuivent jusqu’à une rencontre décisive, l’acte VI du 10 avril sera visible sur les trois chaînes gratuites. Quant à l'attribution du dernier acte, elle n'est pas encore décidée.

Dans les bars ou les cinémas

Dans les deux villes, de nombreux bars montreront bien évidemment toutes les rencontres des demi-finales. Si sur les bords du Léman, on peut citer pêle-mêle l'Irish Pub, le Bulldog ou le King Size tandis que, chez les «Dzos», Gosses du Québec, Café de la Presse ou le Taphouse diffuseront les matches.

Particularité fribourgeoise, le cinéma «Le Korso» diffusera les rencontres moyennant 10 francs l'entrée. Connaissant l'engouement des fans de Gottéron pour le hockey, une réservation en ligne est peut-être une bonne idée pour être sûr de pouvoir entrer et d'assister à «un film de Lars Leuenberger avec Julien Sprunger & Co.», comme il est écrit sur le site. En partenariat avec le Festival international du film de Fribourg, les Arena Cinemas de Fribourg projette également ce premier match. Là, l'entrée sera gratuite.

À la patinoire (bis)

Comme cela avait déjà été le cas lors de la demi-finale face à Zurich en 2022, les supporters de Gottéron pourront se donner rendez-vous à la BCF Arena pour les rencontres à l'extérieur. L'enceinte fribourgeoise ouvre ses portes gratuitement, tandis que les buvettes et le SportCafé seront ouverts.

Sur notre site

Est-ce qu'on garde le meilleur pour la fin? Tous les matches de la demi-finale seront disponibles en live-ticker sur notre site et ce, dès 19h45.