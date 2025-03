Fabien (à gauche) et Cédric étaient les premiers arrivés à Saint-Léonard. Photo: mdv

Matthias Davet Journaliste Blick

Les supporters de Gottéron trépignent d'impatience. Ce lundi, leurs protégés ont l'opportunité d'éliminer l'ennemi juré du CP Berne, et ce pour la deuxième fois seulement de l'histoire du club fribourgeois. En menant 3-2 dans ce quart de finale, les Dragons ont la possibilité devant leur public d'atteindre les demi-finales pour la troisième fois sur les quatre dernières années.

Forcément, l'engouement est présent sur l'esplanade de Saint-Léonard quelques heures avant le match. Surtout car, à 10h ce matin était mis en vente la miette de billets disponibles au grand public – les abonnés remplissant déjà 7500 des 9262 places de la BCF Arena. Autant dire que pour les passionnés que sont les Fribourgeois, l'offre est bien en deça de la demande.

C'est pour cela que Fabien et Cédric se sont levés aux aurores. Ce dernier était d'ailleurs le premier arrivé à la patinoire fribourgeoise. En se levant à 3h50, le jeune homme est arrivé à 4h20 devant les caisses. Même s'il s'est réveillé 10 minutes plus tard, son cousin Fabien a débarqué bien plus tard, aux alentours des 6h – «mais avec les croissants», précise-t-il. Habitant à Vuisternens-devant-Romont, il est venu en transports publics.

Un réveil précoce pour des amis

Le pire dans cette histoire, c'est que Cédric n'est pas même pas intéressé par le match. «Je suis juste venu pour accompagner Fabien», précise le jeune homme en recherche de formation. Son cousin qui, d'ailleurs, possède déjà un abonnement. «Je fais la queue pour des potes qui n'en ont pas», révèle Fabien, qui ne compte logiquement pas sortir son porte-monnaie lors de cet acte VI. Mais dans votre vie, entourez-vous de gens comme Fabien et Cédric.

Il y avait une belle file à Saint-Léonard à 9h45. Photo: mdv

Chaises de jardin et sono («On a attendu que tout le monde soit réveillé pour l'enclencher»), les deux cousins relativisent leur attente. «Les autres années, la billetterie ouvrait à 13h donc c'était encore plus long.» Même si Cédric a dû attendre 1h40 pour voir âme qui vive et le deuxième acheteur pointer le bout de son nez.

Du télétravail sur la terrasse

Car, contrairement à Fabien et Cédric, les autres spectateurs sont arrivés un peu plus tard. À l'image de Martina et Laura, assise à une table du Sport-Café, ordinateurs portables ouverts devant elles. La première, enseignante, a congé ce lundi matin et prépare ses cours pour l'après-midi. La seconde fait du télétravail et en profite pour répondre à ses mails. Arrivées respectivement à 7h30 et 8h10, elles ont fait connaissance dans la file d'attente.

Martina (à gauche) et Laura ont profité de l'attente pour travailler. Photo: mdv

Tout comme Fabien, les deux femmes sont aussi prêtes pour leurs amis. D'ailleurs, Laura a également la billetterie en ligne prête sur son ordinateur. «On aimerait bien avoir un abonnement mais on sait qu'actuellement, c'est quasi impossible», souffle-t-elle.

Optimistes pour le match?

Nos quatre supporters ont pu repartir avec leurs précieux sésames. Hormis Cédric, ils seront donc bel et bien à l'intérieur de la BCF Arena ce lundi soir pour l'acte VI entre Fribourg et Berne. Avec de l'optimisme du côté de Martina et Laura. Un poil moins du côté de Fabien. «J'aimerais bien être confiant, souffle l'ancien agent de sécurité. Ce serait sympa que ça se termine ce soir.»

Si tel est le cas, il y a des chances qu'on retrouve les mêmes personnes sur l'esplanade de Saint-Léonard pour se procurer des billets pour les demi-finales. «Refaire la queue pour les potes, je le fais avec plaisir», s'exclame Fabien. Un ami en or, on vous l'a dit.