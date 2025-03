Berne - Fribourg: Un balafré fait chuter les Dragons

Fribourg Gottéron s'est incliné après prolongation à Berne. Une période supplémentaire qui a valu son pesant d'émotions. On revient sur les faits marquants de cette soirée qui voit les Ours mettre les Dragons sous pression.

Waltteri Merelä s'est fait poser des points de suture avant de revenir marquer le but décisif. Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Grégory Beaud Journaliste Blick

Troisième match à Berne et troisième prolongation. Comme me l'a glissé un confrère durant la pause après les 60 minutes de jeu: «La prochaine fois, on peut gagner un peu de temps et directement commencer avec la prolongation.» Difficile de lui donner tort.

Mais y aura-t-il une prochaine fois? Avec ce succès bernois, ce n'est pas impossible puisqu'il n'y a plus que 3-2 dans cette série. Lundi, Fribourg Gottéron devra s'imposer à domicile sous peine de revenir dans la capitale une quatrième fois deux jours plus tard.

Les hommes de la soirée

⭐⭐⭐

Comme ce fut le cas pour Lucas Wallmark (Acte I) et Lukas Klok (Acte III), impossible de ne pas mettre le buteur décisif comme homme du match. Et le Finlandais a été une figure centrale de cette rencontre, lui qui a été séché par Julien Sprunger peu avant le but de la délivrance. Revenu sur la glace avec une balafre sur le nez, l'ailier finlandais a serré les dents pour aider son équipe à revenir à 3-2 dans cette série. Samedi, Waltteri Merelä a fait tout juste.

⭐⭐

Depuis le début de cette série, les choix de Jussi Tapola en matière de gardiens ont fait causer. Ce samedi, il avait décidé de relancer son gardien suisse, Philip Wüthrich, devant le filet. Et l'ancien junior du club a parfaitement répondu présent, notamment durant une prolongation qui a vu les Dragons le mettre régulièrement en danger. «Phipu» a été très solide et devrait obtenir une nouvelle chance de prouver sa valeur lundi soir à Fribourg pour une nouvelle rencontre «à la vie, à la mort».

⭐

Défensivement, il a été le moteur d'une ligne qui n'a pas donné un centimètre carré à la concurrence tout au long de la soirée. Nathan Marchon continue son travail de sape durant cette série et mérite d'être mis en lumière. Son sens du placement dans sa zone fait merveille. Avec un peu de réussite, il aurait même pu être le héros du match s'il avait réussi à glisser la rondelle au bon endroit lors de la prolongation. Simon Seiler aurait également mérité une mention dans cette rubrique.

L'action de la soirée

0:29 Video: National League: La charge de Sprunger sur Merelä

C'est évidemment la charge de Julien Sprunger sur Waltteri Merelä. Alors, faute ou pas faute? Enquête ou pas? Sur la glace, les arbitres ont décidé de ne pas sanctionner le capitaine des Dragons. Et c'est difficile de leur en vouloir, puisqu'il a fallu attendre le troisième ralenti pour que le doute s'installe. Dans cette série, le juge unique a déjà rétroactivement puni un joueur d'une pénalité de match (Marc Marchon). Va-t-il récidiver? Réponse dans la journée de dimanche.

L'info de la soirée

Noah Delémont a donné ses premiers coups de patin avec Fribourg Gottéron depuis son arrivée sur les bords de la Sarine. Le Biennois avait débarqué à la BCF Arena fin janvier et n'avait pour l'heure jamais été aligné. Lars Leuenberger a dû faire ce choix en raison de l'absence de Yannick Rathgeb, malade. L'arrière au No 6 a patiné durant une petite dizaine de minutes et n'a pas à rougir de sa prestation.

Le flop du match

Daniel Ljunggren, pour son deuxième match, n'apporte pas grand-chose à Fribourg Gottéron. Difficile de lui en vouloir, lui qui n'était censé être que la cinquième roue du char. Mais la blessure de De La Rose couplée à la suspension d'Andreas Borgman ont tout changé. Nul doute que Lars Leuenberger a hâte de retrouver son défenseur suédois pour éventuellement changer quelque chose dans son alignement. Le joueur qui appartient à Thurgovie semble toujours à contre-temps.

La phrase de la soirée

« On a toutes les cartes en main pour nous qualifier avec cet avantage de 3-2 dans la série et un match à domicile, ce lundi. Le Fribourgeois Sandro Schmid, positif malgré la défaite. »

L'image de la soirée

Photo: Claudio de Capitani/freshfocus

Waltteri Merelä est sorti se faire poser des points de suture après la charge de Julien Sprunger. Le Finlandais a très probablement été blessé par sa visière après le choc. Toujours est-il qu'il a pu revenir quelques minutes plus tard avec une balafre prouvant la dureté du choc. Mais son but décisif l'a probablement fait oublier la douleur.