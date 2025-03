Sur la glace, le duel entre Lions et Dragons s'annonce serré. Dans les tribunes aussi. Tant Gottéron que le Lausanne HC peut compter sur le soutien indéfectible d'un humoriste. Blick a réuni Thomas Wiesel et Lord Betterave pour un échauffement musclé.

Thomas Wiesel et Lord Betterave (aka Julien Rossier) partagent plusieurs choses: l'humour, l'amour du sport et principalement le hockey sur glace. Lors de cette demi-finale de National League entre Lausanne et Fribourg Gottéron, ils se sont livrés à un petit ping-pong verbal pour se chauffer avant le début de la série. Le cœur du premier nommé penche pour le LHC, tandis que le second est un «Dragon» dans l'âme.

C’était serré ce quart de finale, sacré exploit d’éliminer Langnau, bravo! On sent qu’on touche un hockey de très haut niveau, mais ça fait plaisir de voir Lausanne-Langnau en play-off, d’habitude c’est une affiche de finale des play-out…

Ouais on a eu quelques sueurs froides, ça aurait été tellement typique LHC que de faire la meilleure saison régulière de l’histoire du club pour caler contre Langnau et leur magnifique sponsor maillot de Garden Center. J’étais d’ailleurs sûr qu’on allait perdre ce septième match, mais toi pareil avec Fribourg, non?

Oui, quand Gottéron gagnait 3-0 dans le deuxième tiers, ça ressemblait tellement à une fake news que j’ai cru regarder le match sur «CNews». Mais je compte sur votre fair-play, l’année passée vous nous avez déjà battu en demies, donc les gens qui sont gentils, ils laissent aussi un peu les autres gagner…

Mais vous avez pas gagné le premier trophée de l’histoire de votre club cette année? C’est bon vous pouvez de nouveau attendre 80 ans avant d’en gagner un autre.

T’es dur, on a gagné la Coupe des Bains aussi. Et le problème, c'est que dans 80 ans, ce sera la dernière année de Sprunger.

Si seulement la finale ça pouvait être contre le 7e du championnat allemand, là on se bat pour avoir le droit de perdre contre Zurich, ça fait chier.

C’est vrai qu’on est hyper fort en finales perdues, Fribourg et Lausanne. C’est un peu comme Blick, on croit qu’on est les No 1 en Romandie mais nos homologues suisses allemands sont beaucoup plus performants.

Quand tu dis suisse-allemand, tu parles pas des Singinois, on est d’accord?

Non non, je parle des Suisses-allemands qui gagnent.

Je profite, pour une fois qu’on a plus de deux francophones dans le vestiaire lausannois. Ce sera un vrai duel des opposés cette demie, Lausanne Helsinki Club contre Stockholm Gottéron, Bertschy et son beau-frère Glauser qui auront l’occasion de se blesser mutuellement, la grande ville contre la campagne, et avant que tu dises que Fribourg est aussi une grande ville, je laisse les lecteurs regarder le pseudo de mon interlocuteur et en tirer les conclusions.

Si c’est nous les paysans, alors pourquoi dans le show d’avant-match à Fribourg, il y a les joueurs qui entrent par la gueule d’un dragon, une cinématique, de la pyrotechnie et qu’à Lausanne, le show d’avant match c’est la guette de la cathédrale qui vient annoncer le début des play-off sans micro? Il vous a coûté si cher que ça Kahun?

Je crois que par but, il est un poil moins cher que le demi-million par réussite de Killian Mottet.

Gottéron est au moins transparent sur son budget. À Lausanne rien n’est transparent à part Suomela pendant les play-off… Mais vous avez les moyens à Lausanne! Votre contingent est pléthorique, vous avez pu engager tellement d’étrangers avant les play-off que l’UDC a porté plainte pour surpopulation étrangère… C’est fou ce budget illimité, c’est Valerie Dittli qui s’occupe de la fiscalité du LHC?

Pas du tout, et j’interdis aux lecteurs de googler «Valérie Dittli + LHC», aucune nouvelle n’est sortie cette semaine à propos de ça. Vraiment, faites-le pas. Mais on pourrait apercevoir la conseillère d’Etat à la Vaudoise Arena, je crois que son agenda s’est passablement libéré. Quant à nos étrangers, mention spéciale à l’Américain Gavin Bayreuther, qui a l’air de craindre que son nouveau gouvernement lui retire son passeport s’il passe un match sans agresser quelqu’un.

Ce qu’il y a de bien avec ce derby en demi-finales c’est que Lausanne risque même de jouer à guichets fermés. Vous allez réussir à gérer? Pour une fois qu’il y a un engouement populaire pour votre club… J’espère juste qu’il vous restera assez de places en loges pour accueillir tous les investisseurs mercenaires milliardaires du club…

Déjà, il nous en reste plus qu’un, de milliardaire.

Tu veux que je te twint?

Non mais on y tient, surtout qu'un club de foot dans les hauts de la ville est peut-être bientôt à vendre. Quelqu’un sait si Gregory Finger aime le jeu défensif et frustrant?

Non, sinon il aurait été président de Langnau.

Mais c’est vrai que Lausanne est moins une ville de hockey que Fribourg. Après la victoire en quarts, j’ai pas entendu de klaxons ni de bagnoles qui passaient le Lyoba à fond.

Forcément on est heureux, on était tellement nuls en début de saison, c’est inespéré que ça se soit amélioré.

On dirait tes chroniques aux Puckalistes.

Je m’en fous, nous notre gardien s’appelle pas Kevin. Biiiiiiim tu vois que je suis un auteur de qualité.

Je l’ai toujours dit. Et d’ailleurs, si vous n'avez pas réussi à avoir de billets pour l’acte I à Lausanne samedi, je connais un endroit où il reste des places, le spectacle de Lord Betterave à l’ABC.

Comme ça, ça fera un Fribourgeois de plus à huer samedi à Lausanne.

Moi je donne pas de pronostics car je porte malheur. T’en as un?

Victoire de Gottéron 4-3.

Ça vous ferait autant de victoires que d’entraîneurs sous contrat simultanément. Que le meilleur gagne!