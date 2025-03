Gavin Bayreuther a été l'une des figures marquantes du quart de finale face à Langnau. Photo: Getty Images

Matthias Davet Journaliste Blick

Sans doute que Gavin Bayreuther s'attendait à vivre des premiers play-off de National League de manière un peu plus paisible. L'Américain est passé par tous les états d'âme dans le quart de finale face à Langnau. Face à Fribourg, il veut se mettre en évidence comme lors de l'acte V: en aidant son équipe. Retour avec le joueur sur ces derniers jours chargés en émotions.

L'arbitre renversé

Surnuméraire lors de l'acte II, Gavin Bayreuther a disputé son premier match à l'extérieur dans cette série à l'occasion du quatrième affrontement entre les deux équipes. À l'Ilfis, Lausanne s'incline mais la scène qui retiendra l'attention et qui fera le tour du monde du hockey suisse se joue en fin de match. Alors qu'il rentre sur la glace, le défenseur américain bouscule un juge de ligne, qui s'écroule. Un geste inacceptable pour certains, une maladresse pour d'autres.

«J'ai le plus grand respect pour les arbitres et c'était un accident, explique l'Américain plusieurs jours après la scène. C'était un accident. Je me suis excusé et je me suis senti terriblement mal par la suite. Il faut par contre se concentrer sur le match suivant.» Si Gavin Bayreuther dit ne pas consulter les médias, il a sans doute eu vent de quelques paroles sorties dans la presse. Au final, il s'en est surtout tiré sans suspension.

Un but au match suivant

Perturbé l'Américain? Pas vraiment. Lors de l'acte V, il a inscrit un but qui a mis le LHC sur les bons rails. Et ce alors que le matin même, il ne savait pas s'il allait pouvoir jouer. «Il faut toujours être prêt à y aller, souligne-t-il à propos de son état d'esprit. Faire abstraction de tous les bruits extérieurs et rester concentré pour son prochain match.»

Une rencontre que Gavin Bayreuther a donc ponctuée avec son premier but en play-off pour les Vaudois. «Ça m'a fait vraiment du bien, ajoute-t-il. À la fin, j'essaie simplement d'aider l'équipe à gagner – et ce de n'importe quelle manière possible.»

Gavin Bayreuther a marqué lors de l'acte V face à Langnau. Photo: Getty Images

Une double pénalité qui aurait pu faire mal

Après s'être à nouveau inclinés à Langnau lors de l'acte VI, Gavin Bayreuther et le LHC ont dû disputer un match décisif à la Vaudoise aréna. Le défenseur américain s'est encore mis en évidence à la fin du premier tiers. Cette fois, il a été pénalisé durant quatre minutes à la suite d'un butt ending, un coup donné avec le bout de sa canne. «On peut dire que j'ai perdu le fil de mes émotions, sait-il. Les choses se passent si vite.»

Alors qu'il était sur le banc d'infamie, les Tigers ont réduit la marque et la Vaudoise aréna a (légèrement) tremblé. «À part avoir confiance en son équipe, on ne peut pas faire grand-chose quand on est pénalisé, sourit Gavin Bayreuther. Oui, on a concédé un but mais tout ce que j'ai pu faire après, c'était m'inquiéter pour mon shift suivant.»

Le soulagement et la qualification

Au final, plus de peur que de mal pour le No 5 des Lions. Lausanne s'est imposé et verra les demi-finales face à Fribourg. «Ça a été un grand soulagement, ajoute Gavin Bayreuther. On n'a pas tant donné à Langnau, à qui je tire mon chapeau.»

Désormais, ce sont donc les Dragons que l'Américain et ses coéquipiers vont retrouver. On imagine que, après ce quart de finale plein d'émotions, il souhaite passer un peu sous le radar. «Oui, mais je vais continuer à jouer mon jeu du mieux que je peux. Et ce qui doit arriver arrivera.» Nul doute que les supporters lausannois préfèrent voir Gavin Bayreuther sur la feuille des compteurs que sur le banc des pénalités.