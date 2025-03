Les coulisses de la non-sanction de Gavin Bayreuther

Un arbitre a été renversé par le joueur du LHC Gavin Bayreuther – mais celui-ci n'a pas été suspendu. Une erreur humaine et des lacunes dans le règlement rendent cela possible.

1/2 Gavin Bayreuther a renversé le juge de ligne par derrière. Photo: Dino Kessler

Dino Kessler

Mercredi 19 mars 2025, acte IV entre Langnau et Lausanne. À la 47e minute de jeu, le défenseur lausannois Gavin Bayreuther saute par-dessus la bande sur la glace et met à terre le juge de ligne Dario Fuchs qui recule vers lui. Gavin Bayreuther réduit à peine sa vitesse et ne fait pas non plus d'efforts pour éviter l'arbitre. Le cas est clair: l’Américain doit s'attendre à une suspension.

Deux jours plus tard, la décision tombe: Gavin Bayreuther s'en tire sans être sanctionné. Qui est responsable de cette situation? La chaîne d'erreurs commence sur la glace: les officiels ne réagissent pas à la faute commise sous les yeux de l'un des deux arbitres en chef (Strobel, Stricker). Si les arbitres avaient fait leur travail et prononcé une pénalité de match, le cas aurait atterri sur le bureau du juge unique, qui aurait logiquement suspendu Gavin Bayreuther.

La deuxième instance ne sanctionne pas

Ensuite, la deuxième instance – le «Sounding Board» de Swiss Ice Hockey – a décidé de ne pas non plus sanctionner le Lausannois. Il est un organe indépendant qui peut et doit déposer des demandes auprès de l'arbitrage ou de l'officiel chargé de la sécurité des joueurs par décision majoritaire. Il est composé de Philipp Rytz (arbitrage), Ryan Gardner (officiel de la sécurité des joueurs) et Marc Reichert (association des joueurs SIHPU). Ce comité se penche sur les simulations ou les infractions contre les arbitres. Dans ce cas, Ryan Gardner et Marc Reichert ont décidé, pour des raisons obscures, qu'il n'y avait pas d'infraction. Il n'y a donc pas eu de demande au juge unique. Le représentant des arbitres Philipp Rytz a même déposé une demande de reconsidération. En vain. Les deux autres sont restés sur leur position.

Le cadre réglementaire n'est pas non plus tout à fait étanche. Si les arbitres et le «Sounding board» décident de ne pas sévir, une autre instance devrait toujours pouvoir veiller à ce que le droit soit pris en compte. Il doit être garanti qu'une sanction soit prise en cas d'infraction contre les arbitres. De nombreux clubs et joueurs vont s'étonner de se voir infliger des suspensions et des amendes pour des infractions moins graves contre les arbitres. Quant aux arbitres, ils doivent se demander s'ils sont désormais du gibier.