Selon les joueurs de National League, Chris DiDomenico serait la plus grande diva du championnat. Photo: Michela Locatelli/freshfocus

Stephan Roth et Nicole Vandenbrouck

Des experts qui donnent leur avis, il y en a beaucoup. Des reconnus et des autoproclamés. Mais que pensent les joueurs qui vivent tout cela de près sur la glace? En collaboration avec l'association des joueurs SIHPU, Blick a lancé une grande enquête auprès des acteurs. 162 joueurs y ont participé et ont rempli un questionnaire en ligne.

Alors que la plupart des questions portaient sur les points forts des joueurs, il y en avait une pour laquelle aucun joueur ne voulait être le plus cité: qui est la plus grande diva du championnat? L'un d'entre eux a reçu plus du double de voix que son premier poursuivant: Chris DiDomenico.

Depuis qu'il est arrivé en Suisse au printemps 2014 et qu'il a ramené Langnau en National League deux ans plus tard, le Canadien ne cesse de faire parler de lui. Et l'attaquant, qui a fêté son 36e anniversaire la semaine dernière, n'a pas l'air d'avoir pris de l'âge.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Cette saison encore, «DiDo» a fait parler de lui. Aussi, mais pas seulement, avec des buts (12 jusqu'à présent) et des assists (33). Fin octobre, Fribourg l'a transféré à Ambri en échange du Suédois Jakob Lilja, car après le licenciement de son mentor Christian Dubé, Chris DiDomenico en a rapidement eu assez de son successeur Patrick Émond, remplacé entre-temps par Lars Leuenberger. «Le hockey sur glace est censé être fun, mais en ce moment, pour beaucoup d'entre nous, il ne l'est pas du tout», avait-il déclaré quelques semaines auparavant.

«Je vais mettre fin à ta putain de carrière»

Lorsqu'il a exprimé son désir de changer d'air, la crainte de se retrouver sans emploi à l'issue de la saison a probablement joué un rôle. À Ambri, il a réussi à décrocher un nouveau contrat, même s'il aurait aimé signer plus que pour une année supplémentaire.

Au Tessin aussi, il a fallu quelques semaines avant que DiDomenico ne fasse les gros titres. Il s'est tout d'abord emporté lors d'une défaite dans le derby. Après le coup de sifflet final, il a reçu une pénalité de match après avoir passé une grande partie de la soirée à se battre avec le capitaine de Lugano Calvin Thürkauf.

Après le deuxième tiers-temps, les deux hommes se sont livrés à une joute verbale dans les couloirs des vestiaires de la Cornèr Arena. «I'll end your fucking career! (ndlr: je vais mettre fin à ta putain de carrière)», a-t-on entendu crier «DiDo» alors que le défenseur de Lugano Samuel Guerra était en train d'accorder une interview en direct à TeleTicino.

Et même si DiDomenico a récemment été suspendu pour deux matches pour un check contre la tête de Pontus Aberg de Kloten, on est heureux à Ambri d'avoir cet ailier au sang chaud dans l'équipe. Grâce à sa classe et à sa passion, il a largement contribué à ce que les Tessinois soient encore en lice pour une place en play-in à deux matches de la fin. On peut donc aussi supporter le fait qu'il reste parfois en diva, un peu trop longtemps sur la glace. Et depuis plus d'un an, le Canadien, qui était trop souvent tombé de manière théâtrale par le passé et qui avait donc été suspendu pour un match il y a deux ans en tant que récidiviste, n'a plus été sanctionné pour une simulation.

Scherwey et Genoni se démarquent

Un autre joueur, toujours passionné par ce qu'il fait, a été élu à la première place – honorable dans ce cas – dans une autre catégorie: Tristan Scherwey. Le Fribourgeois du CP Berne est le meilleur forechecker de la ligue. En d'autres termes, il est le meilleur lorsqu'il s'agit de mettre l'adversaire sous pression et de lui faire vivre l'enfer.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Comme Tristan Scherwey, le gardien de Zoug Leonardo Genoni était présent au printemps dernier lorsque la Suisse a remporté l'argent au Championnat du monde à Prague. Grâce notamment à ses parades en demi-finale contre le Canada (2-1), il a largement contribué à ce que la Suisse atteigne la finale contre la République tchèque (0-2).

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

C'est ainsi que le septuple gardien de but des champions s'est clairement imposé devant les étrangers Simon Hrubec et Harri Säteri dans le sondage à la question «Si tu dois absolument gagner un match, quel gardien voudrais-tu avoir dans ton équipe?»